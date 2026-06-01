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身份證有「268」任兩碼！王品「3大鐵板燒」免費吃新菜 最多現賺780

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
王品旗下「夏慕尼」、「阪前鐵板燒」與「就饗鐵板燒」，推出多款主題料理。圖／王品提供
王品旗下「夏慕尼」、「阪前鐵板燒」與「就饗鐵板燒」，推出多款主題料理。圖／王品提供

「辦桌」一直是台灣人熟悉的歡聚餐桌記憶。王品旗下「夏慕尼」、「阪前鐵板燒」與「就饗鐵板燒」，以辦桌的宴客概念為核心，攜手推出「鐵定有喜·海味開席」活動，除了推出主題料理，並推出身份證對對碰活動，凡消費2客套餐，且身分證字號對中「2、6、8」任兩碼，就可品嚐到「海宴盤佐馥郁鮮羹」、「黑金蒜廣島蠔」或「雙喜酸辣鮮魷」等獨家新菜。

本次活動將台灣人耳熟能詳的傳統辦桌手路菜，以鐵板技藝重新詮釋。「夏慕尼」推出「海宴盤佐馥郁鮮羹」，靈感來自「海鮮羹」，選用草蝦、龍虎斑搭配紋甲花枝，佐以沙巴雍醬汁調味，價值680元；「阪前」則選用廣島蠔，佐以雲林黑蒜醬，以蒜蓉鮮蚵為概念，打造出「黑金蒜廣島蠔」，價值780元。「就饗」則從「五味魷魚」發想，將鮮魷大火熱炒並拌入特製酸辣醬汁，帶來「雙喜酸辣鮮魷」，價值128元。

即日起到7月31日期間，凡至夏慕尼、阪前與就饗的全台任一分店，內用2客套餐，且身份證字號對中「2、6、8」任2碼，即款待該品牌專屬辦桌菜（夏慕尼限定平日用餐）。另外即日起至8月31日期間，至「夏慕尼」、「阪前鐵板燒」與「就饗鐵板燒」用餐，出示王品瘋美食APP會員，消費達到品牌指定門檻即可獲得1枚徽章，只要集滿2枚徽章，可兌換「王品瘋美食點數66點」，集滿3枚徽章，即可兌換「瘋美食點數666點」。

「就饗」從五味魷魚發想，推出「雙喜酸辣鮮魷」。圖／王品提供
「就饗」從五味魷魚發想，推出「雙喜酸辣鮮魷」。圖／王品提供

「阪前」選用廣島蠔為主角，打造出「黑金蒜廣島蠔」。圖／王品提供
「阪前」選用廣島蠔為主角，打造出「黑金蒜廣島蠔」。圖／王品提供

「夏慕尼」推出「海宴盤佐馥郁鮮羹」。圖／王品提供
「夏慕尼」推出「海宴盤佐馥郁鮮羹」。圖／王品提供

王品 台灣人 鐵板燒 身分證

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