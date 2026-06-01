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星宇釜山航線今首航 8月再開布拉格、10月開航峇里島

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
星宇航空今開航韓國首個航點「釜山」，並邀請在台灣具高度人氣的韓籍Fubon Angels成員珉貞及晧禎。圖／星宇航空
星宇航空今開航韓國首個航點「釜山」，並邀請在台灣具高度人氣的韓籍Fubon Angels成員珉貞及晧禎。圖／星宇航空

星宇航空今開航韓國首個航點「釜山」，並邀請在台灣具高度人氣的韓籍Fubon Angels成員珉貞及晧禎，以釜山航線大使身份現身應援，並分享釜山私房旅遊體驗，未來台北至釜山每周7班，台中至釜山每周3班；另外，星宇航空今年8月將開航首個歐洲航線布拉格、10月開航峇里島。

星宇航空今開航韓國首個航點「釜山」，首航活動於桃園國際機場第一航廈B3候機室舉行，現場以釜山當地景色為主題，並邀請在台灣具高度人氣的韓籍Fubon Angels成員珉貞及晧禎，以釜山航線大使身份現身應援，並分享釜山私房旅遊體驗，邀請旅客一同探索這座充滿海港魅力的城市。

星宇航空策略長劉允富表示，釜山航線的開闢不僅進一步強化星宇航空在東北亞市場的布局，更透過台北、台中雙點直飛，為北中南乘客提供更便捷的航班選擇。憑藉釜山緊鄰市區與迷人海港的優勢，星宇航空將提供台、韓雙向旅客更便捷、優質的飛行選擇。

晧禎表示，真的很喜歡台灣人的貼心與熱情，能擔任星宇航空家鄉航線的大使，陪伴大家一起見證首航，是她收到最特別、也最難忘的生日禮物。

珉貞、晧禎也現場分享私房景點，推薦海雲台跟廣安里的海景，還有道地的豬肉湯飯，都是到釜山不能錯過的魅力體驗。

歡慶釜山航線正式開航，星宇航空攜手多家品牌為首航旅客打造限定驚喜禮包，包含韓國觀光公社提供的Kingdom Friends折疊式衣架，由「虎宗」、「武熊」以及「鵲尼」三個可愛的吉祥物所設計；全球上網專家DJB韓國四天吃到飽eSIM；星宇特製LINK MONSTER iCASH。

為滿足現代旅人對數位電力的高度依賴，星宇航空攜手台達電子旗下消費性品牌Innergie，獻上首航限定的「100瓦USB-C (LINK 100)充電線」，搭配全新L型接頭設計，為旅程注入滿滿續航力。

針對商務艙貴賓，星宇航空更加碼準備Innergie Qi2 15瓦無線充電盤，以免插線高效磁吸式充電，滿足旅途中即時便利的充電；頂級溫泉度假村「虹夕諾雅 谷關」更提供價值新台幣5000元商品禮券與精選梨山烏龍茶葉，將尊榮品味從萬呎高空延伸至居家質感生活。

星宇航空台北至釜山航線提供每日1班的密集服務，台中至釜山航線則以每周3班滿足中台灣旅客需求。目前航網橫跨亞洲與北美，整體版圖已拓展至32個城市、共41條航線，並計畫於今年8月開航首條歐洲航線—布拉格，正式進軍歐洲市場；10月也將開航峇里島，持續拓展全球航網版圖。

星宇航空今開航韓國首個航點「釜山」，並邀請在台灣具高度人氣的韓籍Fubon Angels成員珉貞及晧禎。圖／星宇航空
星宇航空今開航韓國首個航點「釜山」，並邀請在台灣具高度人氣的韓籍Fubon Angels成員珉貞及晧禎。圖／星宇航空

星宇航空今開航韓國首個航點「釜山」，並邀請在台灣具高度人氣的韓籍Fubon Angels成員珉貞及晧禎。圖／星宇航空
星宇航空今開航韓國首個航點「釜山」，並邀請在台灣具高度人氣的韓籍Fubon Angels成員珉貞及晧禎。圖／星宇航空

星宇航空今開航韓國首個航點「釜山」，並邀請在台灣具高度人氣的韓籍Fubon Angels成員珉貞及晧禎。圖／星宇航空
星宇航空今開航韓國首個航點「釜山」，並邀請在台灣具高度人氣的韓籍Fubon Angels成員珉貞及晧禎。圖／星宇航空

韓籍Fubon Angels成員晧禎表示，真的很喜歡台灣人的貼心與熱情，能擔任星宇航空家鄉航線的大使，陪伴大家一起見證首航，是她收到最特別、也最難忘的生日禮物。圖／星宇航空
韓籍Fubon Angels成員晧禎表示，真的很喜歡台灣人的貼心與熱情，能擔任星宇航空家鄉航線的大使，陪伴大家一起見證首航，是她收到最特別、也最難忘的生日禮物。圖／星宇航空

歡慶釜山航線正式開航，星宇航空攜手多家品牌為首航旅客打造限定驚喜禮包。圖／星宇航空
歡慶釜山航線正式開航，星宇航空攜手多家品牌為首航旅客打造限定驚喜禮包。圖／星宇航空

歡慶釜山航線正式開航，星宇航空攜手多家品牌為首航旅客打造限定驚喜禮包。圖／星宇航空
歡慶釜山航線正式開航，星宇航空攜手多家品牌為首航旅客打造限定驚喜禮包。圖／星宇航空

星宇航空今開航韓國首個航點「釜山」，並邀請在台灣具高度人氣的韓籍Fubon Angels成員珉貞及晧禎。圖／星宇航空
星宇航空今開航韓國首個航點「釜山」，並邀請在台灣具高度人氣的韓籍Fubon Angels成員珉貞及晧禎。圖／星宇航空

星宇航空今開航韓國首個航點「釜山」。圖／星宇航空
星宇航空今開航韓國首個航點「釜山」。圖／星宇航空

星宇航空今開航韓國首個航點「釜山」，並邀請在台灣具高度人氣的韓籍Fubon Angels成員珉貞及晧禎。圖／星宇航空
星宇航空今開航韓國首個航點「釜山」，並邀請在台灣具高度人氣的韓籍Fubon Angels成員珉貞及晧禎。圖／星宇航空

釜山 星宇 航線

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