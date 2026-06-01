貼圖控哭了！LINE貼圖7月起全面調漲 最高漲幅達40%

LINE貼圖要漲價了！官方宣布將自2026年7月1日上午9時起，陸續調整部分貼圖與表情貼商品售價，涵蓋官方貼圖、官方表情貼、原創靜態貼圖及原創靜態表情貼。

依LINE公布內容，在LINE貼圖小舖方面，官方有聲貼圖（含音樂貼圖）最低售價將由100代幣調升至130代幣，漲幅30%；官方貼圖及官方表情貼則由100代幣調升至120代幣，漲幅20%；原創靜態貼圖由50代幣調升至70代幣，漲幅40%。

至於LINE STORE售價方面，官方有聲貼圖將由新台幣60元調漲至78元，漲幅30%；官方貼圖及官方表情貼由60元調升至72元，漲幅20%；原創靜態貼圖由30元調升至42元，漲幅達40%；原創靜態表情貼則由40元調升至42元，漲幅5%。

由於系統更新及平台同步作業時間不同，各商品實際價格生效時間可能有所差異，最晚可能於16日內完成調整。LINE指出，LINE貼圖超值方案、官方主題、原創主題、原創動態貼圖及原創動態表情貼價格均維持不變。價格調整期間，貼圖小舖與LINE STORE顯示價格可能有所差異，實際售價仍以最終結帳金額為準。

針對此次調價，LINE表示，部分LINE貼圖相關商品價格自2014年以來已超過10年未曾調整。考量近年開發、營運及相關成本變化，以及平台整體營運與創作者發展需求，因此決定進行本次價格調整，未來也將持續優化服務並支持創作者產出更多優質內容。