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淡水老街文化阿給開幕1日突暫停營業 業者：升級設備調整動線

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
「文化阿給」因「周杰倫套餐」聲名大噪。圖／摘自FB
「文化阿給」因「周杰倫套餐」聲名大噪。圖／摘自FB

淡水知名美食文化阿給今年1月因家庭因素分家暫時歇業，歷經近4個月調整後，5月31日以「老街文化阿給」在淡水中正路重新開幕。不料開幕首日湧入大量人潮超出店家預期，業者緊急宣布自6月1日起暫停營業數日，進行設備升級與路線規劃。

創立逾50年的文化阿給是淡水代表性美食之一，不僅深受在地居民喜愛，也吸引許多觀光客朝聖。天王周杰倫學生時期曾是常客，店家還以他愛吃的「阿給、魚丸湯、包子」等推出「周杰倫套餐」。但文化阿給今年1月公告因家族因素分家，待庫存售罄後暫停營業，並預告未來將另覓地點重新營運。

日前業者在臉書宣布新店落腳於淡水老街中正路138號，將在5月31日正式開幕，消息一出立刻吸引大批民眾前往消費，現場人潮爆滿還排到外面馬路上。不料開幕才僅僅1天，店家今天清晨突然宣布，由於人潮遠超預期，導致店內部分出餐設備負荷過重，且整體營運流程與動線在極端高峰期仍有極大優化空間。

店家表示，為提供每位顧客更舒適的用餐環境、更流暢的點餐體驗，並確保每一份阿給都能維持最高標準，決定自6月1日起暫停營業數日，進行全面的硬體設備升級與動線重新規劃。並致歉表示會用最快的速度調整到位，以全新的面貌與完美的品質重新迎接大家，確切重新營運日期將另行公告。

新北淡水50年老店「文化阿給」是藝人周杰倫愛店，今年初一度歇業，5月31日重新開幕。圖／取自店家臉書
新北淡水50年老店「文化阿給」是藝人周杰倫愛店，今年初一度歇業，5月31日重新開幕。圖／取自店家臉書

淡水老街文化阿給在臉書宣布暫停營業。圖／翻攝自老街文化阿給臉書
淡水老街文化阿給在臉書宣布暫停營業。圖／翻攝自老街文化阿給臉書

周杰倫 老街 淡水

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