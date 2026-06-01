周董愛店「老街文化阿給」重新開幕才1天！突宣布暫停營業原因曝光

今年1月因經營權問題熄燈的淡水50年老店「文化阿給」，日前以「老街文化阿給」之名在淡水中正路重新開幕，昨開幕首日人潮大排長龍，遠遠超出店家預期，稍早店家緊急宣布6月1日起暫停營業數日，進行全面的硬體設備升級與動線重新規劃。

「老街文化阿給」是天王周杰倫過去就讀淡江高中時的愛店，店家特別將他常點的「阿給＋魚丸湯＋包子」組合命名為「周杰倫套餐」，吸引不少粉絲朝聖。分家後的全新店址落腳淡水老街核心地段中正路138號，電門不僅張貼古早味電影海報，抬頭還能看見宛如老戲院般的燈箱時刻表，充滿懷舊氛圍。

在老饕一片期待聲中，昨天開幕首日，人潮大爆滿，導致店內部分出餐設備負荷過重，且整體營運流程與動線在極端高峰期仍有極大優化空間。於是店家在社群公告，「​為了提供每位顧客更舒適的用餐環境、更流暢的點餐體驗，並確保每一份阿給都能維持最高標準的傳統美味，我們決定自6/1起，暫停營業數日，進行全面的硬體設備升級與動線重新規劃。」，同時也向顧客致歉，強調會用最快的速度調整到位，以全新的面貌與完美的品質重新迎接客人。