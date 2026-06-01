KKBOX推「KKBOX ONE」跨界擴大訂閱生態系 Spotify20周年推最愛回顧

訂閱經濟迎來轉型期，數位內容平台持續拓展服務邊界，展現音樂平台深化用戶經營與提升體驗的新方向。

KKBOX宣布推出全新生活訂閱服務「KKBOX ONE」，打造「訂閱經濟供應鏈」，攜手跨產業品牌建立完整訂閱生態系，服務範圍從音樂串流擴展至影音、娛樂、生活、美食與旅宿等領域，實現「一個ID串連多元體驗」的跨場域生活服務。

首波合作品牌包括Neo Wego薇閣集團、Giloo紀實影音及HoHo好服務。Giloo推出每月198元方案，提供全站高畫質影片無限觀看及藝文電子報等服務，未來也將結合音樂與影像內容策展。HoHo好服務則以每月59元方案切入居家服務市場，會員可享指定服務折扣、限定商品與異業合作優惠，希望將居家清潔與家電清洗等服務融入日常生活。

餐飲休閒方面，Neo Wego薇閣集團推出每月259元訂閱方案，整合旗下餐飲、娛樂與住宿資源，會員每月可獲得超過千元價值的專屬禮遇，包括消費折抵、飲品兌換與住宿升級等權益，並享有品牌活動優先參與資格。

KKBOX ONE也納入KKBOX旗下粉絲互動平台FANKLUB及追星服務Planet K，持續布局粉絲經濟。近期將有約40組台港藝人及10個品牌陸續加入，期望透過跨產業合作，為用戶帶來更多元且具價值的訂閱體驗。

音樂串流服務Spotify歡慶20周年，推出全新個人化站內體驗「Spotify 20: Your Party of the Year(s)」，邀請全球用戶回顧自己的音樂旅程。首度公開多項個人聆聽數據，包括加入Spotify的日期、累積收聽過的不重複歌曲數量、第一首播放歌曲，以及歷來最喜愛的歌手等內容，讓用戶透過音樂足跡重溫不同時期的回憶。

完成回顧後，系統還將產生專屬的「史上最愛（All-Time Top Songs）」播放清單，收錄個人歷年最常播放的120首歌曲，並顯示播放次數，方便直接儲存至音樂庫收藏。此外，每項數據皆可生成專屬分享卡，用戶可下載後分享至Instagram等社群平台。

KKBOX推出全新生活訂閱服務「KKBOX ONE」，從音樂串流服務擴大邁向涵蓋影音、娛樂、生活、美食、旅宿等生活面向，打造「一個ID串連多元體驗」的跨場域訂閱制生態系。圖／KKBOX提供