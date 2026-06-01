王品三大鐵板燒聯手辦桌！身分證中「268」送廣島蠔、再拿666點

從婚宴、廟會到家族聚餐，「辦桌」一直是台灣人最熟悉的歡聚餐桌記憶。王品（2727）旗下三大鐵板燒品牌「夏慕尼」、「阪前鐵板燒」與「就饗鐵板燒」，以辦桌的宴客概念為核心，攜手推出《鐵定有喜·海味開席》活動，將澎湃的「辦桌菜」透過精湛的鐵板技法重新演繹，豪氣款待顧客。

即日起至7月31日期間，到「夏慕尼」、「阪前」或「就饗」全台任一分店內用消費2客套餐，身分證字號對中「2、6、8」任兩碼，就可品嚐到品牌獨家新菜「海宴盤佐馥郁鮮羹」、「黑金蒜廣島蠔」或「雙喜酸辣鮮魷」，兩人同行就能體驗辦桌一般的海陸款待。

本次活動由各品牌鐵板燒料理主廚親自操刀，將台灣人耳熟能詳的傳統辦桌手路菜，以鐵板技藝重新詮釋，從熱炒香氣到鐵板現煎臨場感，並特別嚴選傳統宴席中不可或缺的「海味」化為三個品牌的專屬「款待菜」：「夏慕尼」推出「海宴盤佐馥郁鮮羹」，靈感來自「海鮮羹」，選用鮮甜的草蝦、細緻緊實的龍虎斑搭配肉質彈牙的紋甲花枝，佐以沙巴雍醬汁，絲滑口感與海鮮的鮮甜瞬間融為一體。

「阪前」則選用被譽為「海中牛奶」的廣島蠔，佐以雲林黑蒜醬，「黑金蒜廣島蠔」鹹香濃郁中帶出層次風味，是「蒜蓉鮮蚵」的全新翻轉，奢華感十足。「就饗」則從「五味魷魚」發想，以嚴選鮮魷大火熱炒，拌入特製酸辣醬汁，帶來白飯小偷「雙喜酸辣鮮魷」，傳遞「生活中的每個重要時刻，都該來一場專屬喜事」的生活儀式感。

辦桌代表著台灣人款待心中重要貴客的最高心意，為了讓饕客們「喜上加喜」，即日起到7月31日期間，三大鐵板燒品牌攜手尋找象徵「雙囍、大順、發財」幸運密碼「2、6、8」，只要身分證數字對中其中任意2碼，到三大鐵板燒全台任一分店內用2客套餐，即款待該品牌專屬辦桌菜。(夏慕尼限定平日用餐)

再加碼跨品牌「徽章集點送」活動，即日起至8月31日期間，至「夏慕尼」、「阪前鐵板燒」與「就饗鐵板燒」用餐，出示王品瘋美食APP會員，消費達到品牌指定門檻即可獲得1枚徽章，只要集滿2枚徽章，可兌換「王品瘋美食點數66點」，集滿3枚徽章，即可兌換「瘋美食點數666點」，每1點折抵1元，均可在王品集團旗下所有餐廳消費使用，誠意滿滿的雙重優惠，讓每一位蒞臨的饕客都能將生活中的重要時刻，過成最澎湃的喜事。