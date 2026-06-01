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影／南珉貞、李晧禎熱舞慶首航 星宇航空釜山航線正式啟航

攝影中心／ 記者葉信菉／桃園即時報導
星宇航空今天正式開航直飛韓國釜山航線，首航活動邀請韓籍人氣啦啦隊成員、Fubon Angels成員南珉貞（右）與李晧禎（左）擔任釜山航線大使，分享釜山的旅遊體驗。記者葉信菉／攝影
星宇航空今天正式開航直飛韓國釜山航線，首航活動邀請韓籍人氣啦啦隊成員、Fubon Angels成員南珉貞（右）與李晧禎（左）擔任釜山航線大使，分享釜山的旅遊體驗。記者葉信菉／攝影

星宇航空今天正式開航直飛韓國釜山航線，首航活動邀請韓籍人氣啦啦隊成員、Fubon Angels成員南珉貞李晧禎擔任釜山航線大使，分享釜山的旅遊體驗。星宇航空策略長劉允富表示，釜山航線的開通不僅強化星宇航空在東北亞市場的布局，也透過台北、台中雙點直飛服務，提供中南部旅客更便利的出行選擇。

首航活動於桃園國際機場第一航廈B3候機室舉行，以釜山城市特色景觀為主題，南珉貞與李晧禎除擔任首航應援嘉賓外，也與星宇航空空服員組隊進行趣味套圈圈PK賽，並與現場旅客互動。南珉貞與李晧禎也分享釜山旅遊推薦景點，包括能飽覽海岸風光的海雲台、廣安里海灘，以及道地豬肉湯飯等特色美食，邀請旅客感受這座海港城市的獨特魅力。

星宇航空表示，目前提供台北—釜山每日一班服務，台中—釜山航線則每周營運三班，滿足不同地區旅客需求，隨著釜山航線正式加入營運，星宇航空亞洲與北美航網版圖持續擴張，進一步提升旅客跨國旅行的便利性與選擇性。

星宇航空今天正式開航直飛韓國釜山航線，機場公司以水門禮送上祝福。記者葉信菉／攝影
星宇航空今天正式開航直飛韓國釜山航線，機場公司以水門禮送上祝福。記者葉信菉／攝影

星宇航空策略長劉允富表示，釜山航線的開通不僅強化星宇航空在東北亞市場的布局，也透過台北、台中雙點直飛服務，提供中南部旅客更便利的出行選擇。記者葉信菉／攝影
星宇航空策略長劉允富表示，釜山航線的開通不僅強化星宇航空在東北亞市場的布局，也透過台北、台中雙點直飛服務，提供中南部旅客更便利的出行選擇。記者葉信菉／攝影

首航活動於桃園國際機場第一航廈B3候機室舉行，以釜山城市特色景觀為主題，南珉貞（右二）與李晧禎（左二）除擔任首航應援嘉賓外，也與星宇航空空服員組隊進行趣味套圈圈PK賽。記者葉信菉／攝影
首航活動於桃園國際機場第一航廈B3候機室舉行，以釜山城市特色景觀為主題，南珉貞（右二）與李晧禎（左二）除擔任首航應援嘉賓外，也與星宇航空空服員組隊進行趣味套圈圈PK賽。記者葉信菉／攝影

李晧禎 釜山 南珉貞 星宇航空 航線

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