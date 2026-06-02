2026十大平價連鎖火鍋誰最強？三媽、六扇門、石二鍋角逐冠軍寶座

最新連鎖平價火鍋排名揭曉

台灣人到底有多愛吃火鍋？從寒流來襲時店門口大排長龍，到盛夏高溫照樣開鍋涮肉，火鍋早已不是季節限定美食，而是深植日常生活的國民飲食文化。無論是下班後揪同事聚餐，還是假日與親友團聚吃飯，火鍋總能成為最不容易踩雷的首選。尤其近年平價小火鍋競爭越發激烈，不只價格親民，口味選擇也越來越多元，從爆香石頭鍋、經典麻辣鍋，到濃郁牛奶鍋、剝皮辣椒鍋，各式特色湯底一應俱全，讓人忍不住陷入選擇障礙。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，曾於2025年盤點討論度最高的十大平價火鍋，當時由石二鍋、六扇門、錢都日式涮涮鍋強勢攻佔前三名。時隔一年，如今再次啟動調查，究竟這份排名是否會迎來大洗牌？又有哪些品牌成聲量黑馬呢？完整排名馬上揭曉！帶你一次看懂各家特色與討論焦點。

No.10 麗媽

在競爭激烈的平價火鍋戰場中，創立於1999年的麗媽可說承載著許多人的童年回憶。品牌早期以「麗媽香香鍋」打響名號，當時採用酒精燈加熱方式，各項食材由店家事先煮熟，鍋物一上桌就能直接開吃，是不少人記憶中最熟悉的平價美味。隨著品牌不斷擴大升級，後來全面轉型為二代店「麗媽四季鍋」，改採小瓦斯爐形式，讓消費者能依照個人喜好掌握火候與烹煮節奏，帶來截然不同的用餐體驗。

多年來，麗媽能在平價火鍋市場站穩腳步，最大關鍵就在於豐富到令人眼花撩亂的湯頭選擇。除了常見的基本鍋底外，還陸續推出泰式打拋豬、椰香咖哩、胡麻薑燒、檸檬香茅等多種特色風味，讓人即使經常光顧也不容易吃膩，成功吸引不少饕客持續回訪。 除了口味選擇多元，麗媽也主打高CP值路線。單人鍋物通常搭配肉片、蔬菜及多樣火鍋配料，整體份量誠意十足；再加上白飯、飲料、咖啡與冰淇淋皆可無限享用，從主餐到飯後甜點一次滿足，也難怪成為網友心中最具代表性的平價火鍋之一。

No.9 五鮮級平價鍋物

翻攝FB／五鮮級品牌總部

五鮮級平價鍋物憑藉高CP值與大份量特色快速打出知名度，目前全台門市數已突破60間，成為不少肉控與小資族的聚餐首選。品牌主打品質穩定的自熬高湯與原塊現切的新鮮肉品，讓消費者用實惠的價格享用最不平凡的新鮮鍋物。

不同於一般小火鍋固定份量設計，五鮮級提供更具彈性的客製化點餐模式，消費者可依照自身食量自由選擇肉品份量，從基本盤到超大份量一應俱全，甚至還推出高達17盎司的巨無霸肉盤，讓不少網友笑稱是「肉食系的天堂」，滿足大口吃肉的爽感。

除了肉量吸睛，湯底的選擇也相當多元。從招牌龍骨湯、台式壽喜湯，到番茄湯、古月胡椒湯與養生藥膳鍋等多種風味通通有，一次滿足不同族群的口味需求。此外，內用還提供白飯、飲料、冰沙及醬料自助吧無限享用，再加上不收服務費、免共鍋費的優勢，也成功累積大批死忠顧客，在競爭激烈的平價火鍋市場中穩穩站住一席之地。

No.8 偈亭

偈亭是台中獨有的在地品牌，最大的特色就是一上桌就自帶視覺衝擊的爆量系火鍋，鍋內食材幾乎堆到快滿出來，不只有肉片、蔬菜與各式火鍋料，還放入大量冬粉增加飽足感，澎湃程度根本讓人吃一鍋抵兩餐。更佛心的是，店家平均每鍋價格只要250元左右，高CP值表現也讓它長年深受學生族群喜愛。

此外，由於偈亭早期從飲料店起家，因此店內至今仍保留經典手搖特色，不少老顧客總習慣點上一鍋熱騰騰火鍋，再搭配一杯泡沫紅茶或珍奶，這種火鍋加手搖飲的靈魂搭配，成許多台中人心中難以取代的經典吃法。

值得一提的是，去年未能擠進排行榜的偈亭，今年卻以黑馬之姿強勢竄升，一舉拿下第八名。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查期間的聲量高點出現在2025年11月19日，一名網友於Threads整理台中火鍋推薦名單時，首位便點名偈亭，瞬間在留言區掀起大批網友共鳴與討論，再次展現其在台中人心中的超高人氣。

No.7 8鍋臭臭鍋

8鍋臭臭鍋憑藉著親民價格與高CP值餐點，長年坐穩學生族與小資族心目中的聚餐首選 。其創立初期店內僅販售8種鍋物品項，因此命名為8鍋，隨著品牌不斷擴大升級，如今已從最初的8種口味一路發展出近20款特色鍋底，口味選擇更加豐富多元。除了經典的大腸臭臭鍋之外，品牌還研發出南瓜、香蒜、清膳、牛奶、椰香咖哩及南洋叻沙等多款獨家湯頭，從濃厚系、香辣系到南洋風味應有盡有，讓不少顧客即使回訪多次，也總能找到新的口味嘗鮮。此外，豐富的自助吧同樣是吸引顧客的一大亮點。只要內用點上一鍋，香噴噴的滷肉飯、火鍋靈魂王子麵，甚至是消暑解膩的涼麵等，多種主食通通供你無限享用；餐後還有冰淇淋與豐富飲品無限暢飲 ，從主餐一路吃到甜點，最低僅需160元就能輕鬆滿足，也因此成功擄獲大批網友的心，成為不少人兼顧荷包與口腹之慾的熱門選擇。

No.6 老先覺功夫窯燒鍋

翻攝FB／老先覺功夫窯燒鍋

老先覺功夫窯燒鍋可說是火鍋榜上的常勝軍，這次從去年的第九名一口氣躍升至第六名，排名大幅攀升，也再次證明其在平價火鍋市場中的超高人氣。品牌主打平價麻辣個人鍋路線，希望讓消費者不用花大錢，也能享受到接近大餐等級的鍋物體驗。店內多數鍋物價格控制在300元內，雖然價格便宜佛心，卻依舊保有豐富配料與多樣選擇，也因此讓許多消費者一試成主顧；而湯底部分更是老先覺的強項，除了經典的招牌麻辣鍋與厚實龍骨鍋外，也陸續推出剝皮辣椒瓜仔、酒釀鮮茄、日式胡麻等多款特色風味，從重口味到溫潤系選擇一應俱全，滿足不同族群的味蕾需求。

近年來，部分門市更升級推出PLUS店型，只要加價58元，就能享有超過40種食材自助吧，包括新鮮蔬菜、火鍋料、飲品與冰淇淋通通無限享用，讓人忍不住直呼超滿足。老先覺憑藉平價也能吃出精緻感的定位，在百家爭鳴的火鍋市場中成功闖出一片天，目前全台分店已突破百家，從北到南幾乎都能看見它的身影，也讓它持續穩坐火鍋控心中的人氣必吃名單。

No.5 億品鍋

翻攝FB／億品鍋品牌總部Mini shabu shabu

億品鍋可說是本次榜單中的超級聲量黑馬，去年位居第十名的它，今年卻一口氣衝上第五名，聲勢成長相當驚人。相較於其他老字號鍋物，2017年發跡於沙鹿的億品鍋算是起步較晚的新興品牌，但憑藉價格實惠與穩定品質仍成功累積大批支持者，也逐漸在競爭激烈的平價火鍋市場站穩腳步。

億品鍋主打最低170元起就能輕鬆開鍋，在物價不斷上漲的時代格外具有吸引力。除了價格親民，鍋底的多元選擇更是一大亮點，店內提供高達21種湯頭，從經典柴魚昆布、酸香開胃的泡菜鍋，到濃郁系沙茶、爆香石頭鍋以及牛奶起司鍋通通有，甚至還貼心推出素食鍋，讓不同飲食需求的消費者都能找到適合選項。

此外，自助吧更是誠意滿滿，包括生菜沙拉、涼麵、豬油拌飯、霜淇淋、爆米花及多樣飲品等，通通都可免費享用；飲料區則提供汽水、果汁、茶飲與無酒精沙瓦，從主餐、附食到飯後甜點應有盡有。目前品牌全台分店數已正式突破50間，足跡遍布北中南，也讓億品鍋成為平價鍋物市場中不容忽視的新勢力。

No.4 12MINI

翻攝FB／12mini快煮小火鍋

12MINI近年在平價火鍋市場中的討論度不斷攀升，排名更從去年第七名一路躍升至第四名，成功擠進榜單前段班，再次展現驚人的討論度與品牌實力。有別於一般人對王品的高價位印象，12MINI主打快速又平價的個人鍋物體驗，最低只要149元起就能開鍋享用，內用還有白飯、季節冰沙、紅茶皆可無限續用，高CP值優勢也讓它在火鍋市場中強勢殺出重圍。

不同於傳統小火鍋需要自行開火、等待食材慢慢煮熟，12MINI主打免動手煮、快速出餐的模式，讓鍋物一上桌即可直接享用，對於講求效率的現代人而言相當方便，也因此被不少網友封為「懶人系火鍋代表」。此外，12MINI貼心提供客製化選擇，特別推出「菜菜好」、「肉肉好」與「漿漿好」等不同搭配方案，讓消費者能依照個人喜好自由調整內容，不論是偏愛大量蔬菜、肉品，還是鍾情火鍋料，都能找到最符合自己口味的組合。

No.3 三媽臭臭鍋

三媽臭臭鍋堪稱是台灣平價小火鍋始祖，也是許多人從小吃到大的共同回憶。品牌創立於1998年，當年以一鍋80元的超親民價格迅速打開知名度，不僅帶動個人鍋風潮，更成功掀起全台鍋物市場爭相模仿的熱潮。多年來，三媽臭臭鍋憑藉熟悉的台式風味與超高CP值，至今依舊穩坐不少人心中的平價火鍋經典代表。在餐點部分，人氣招牌除了大腸臭臭鍋外，還有提供泡菜鍋、沙茶鍋、海鮮鍋等多種口味選擇，內用更享有白飯、飲料、冰淇淋無限吃到飽，讓人花小錢也能吃得滿足又過癮。

不過，隨著原物料成本持續攀升，三媽臭臭鍋近期也面臨價格調漲的壓力。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查期間的聲量高點出現在2026年3月13日，當日網路聲量狂飆至2,231筆，因三媽臭臭鍋宣布自4月1日起全品項將調漲20元，引發網友熱烈討論，「料少到吃不飽還一直漲」、「幾乎都火鍋料是在漲甚麼」、「一次漲20是有誇張，其實一鍋也沒多少食材」。

No.2 六扇門

翻攝FB／六扇門

與去年排名相同，六扇門今年再度穩坐榜單第二名，顯見其難以撼動的人氣與口碑實力。近年來，六扇門憑藉「百元鍋物、精緻享受」的品牌定位快速竄紅，不僅成功打進小資族與學生市場，也逐漸成為不少家庭與朋友聚餐時的熱門選擇。品牌主打高CP值路線，鍋物價格大多從180元起跳，除了鍋物本身份量十足外，湯底選擇更是六扇門的一大強項。店內提供數十種風味鍋底，從經典海鮮鍋、藥膳鍋，到泰式酸辣鍋、香濃咖哩鍋等各種口味應有盡有，再搭配誠意滿滿的自助吧菜色，澎湃程度讓人直呼過癮。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查期間的聲量高點出現在2026年3月20日，因六扇門於三月推出全新限量新品 「三蟹叻沙粉絲煲」，創下當日網路聲量597筆，其主打190元就能一次吃到3隻螃蟹，吸引大批網友爭相朝聖。不過，相關討論也出現兩極評價，有人認為「190這樣CP值還不賴，還有其他自助吧」、「有蟹黃很滿足了，190就是吃一個方便又不會太貴」；但也有網友直言「這個價位的海鮮完全不敢碰」、「湯頭很像在喝洗碗精」。

No.1 石二鍋

翻攝FB／石二鍋

平價火鍋霸主出爐！毫無懸念，石二鍋今年以60,009筆聲量再度奪下冠軍寶座，不只成功蟬聯兩年第一名，討論度更是大幅領先其他鍋物品牌，人氣之高顯而易見。除了12MINI外，石二鍋也是王品集團旗下的代表性品牌，自2009年創立以來，便以穩定品質、親民價格與高CP值特色聞名，也培養出一大票死忠顧客。相較於一般平價小火鍋，石二鍋更強調新鮮食材與個人化搭配。店內除了提供多樣鍋底選擇外，菜單還特別區分為「愛呷肉」與「愛呷菜」兩大系列，讓肉食控與蔬食派都能依照自身喜好自由搭配餐點。

此外，招牌冬瓜檸檬冰沙可說是石二鍋的靈魂特色，酸甜清爽的滋味搭配濃郁鍋物恰好能達到解膩效果，也成為許多老饕來店指定必喝的人氣飲品。最佛心的是，石二鍋的平均花費大多落在300元左右，且不額外收取服務費，也讓不少消費者直呼「價格實在又吃得有品質」。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查期間的聲量高點出現在2025年8月1日，石二鍋輔大店無預警結束營業，消息一出立刻在地方社群掀起熱烈討論，不少網友感嘆「該不會又房東要漲價了，這家石二鍋生意超好的耶」、「為什麼要收，生意很好不是嗎」、「好可惜，我的愛店沒了」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年5月25日至2026年5月24日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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