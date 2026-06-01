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百年日本抹茶法蘭酥、愛文芒果蛋捲！3間特色端午禮盒　佳節傳情意

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
桂新堂推出多款端午禮盒，包括「鯉魚旗祈福系列」。圖／桂新堂提供
桂新堂推出多款端午禮盒，包括「鯉魚旗祈福系列」。圖／桂新堂提供

人氣蛋捲「青鳥旅行」本季以「果韻入味」為核心，推出全新「夏境拾光」夏日限定禮盒。禮盒以當季水果與茶香為基礎設計，其中「愛文芒果蛋捲」嚴選在地愛文芒果，並將芒果凍乾入餡，展現飽滿鮮明的熱帶風味；「紅玉荔枝蛋捲」則選用日月潭紅玉紅茶揉入餅皮，並以荔枝內餡展現清甜。夏境拾光禮盒系列共有兩種系列，「果韻款」包括有8入、12入、16入等規格，每盒420元起；「花語款」則有12入、16入、24入等規格，每盒480元起。

擁有160年歷史的日本蝦仙貝「KEISHINDO桂新堂」日前登台舉辦快閃活動，並針對端午佳節推出5大系列的禮盒選擇。其中「鯉魚旗祈福系列」，以承載深厚文化寓意的鯉魚旗為靈感所設計，具有健康成長、勇於克服困難等寓意，包括有「端午限定鯉魚旗祈福綜合蝦煎餅」與「端午限定赤燒蝦煎餅」等選擇；「初夏限定綜合蝦煎餅系列」以藤花盛開與金魚悠游為靈感出發，推出共有8入、10入、16入等規格。

除此之外，還有「台灣限定端午包裝系列」，共有10種規格可以選擇，包括有炙燒赤蝦煎餅、炙燒綜合蝦煎餅等不同系列。另有「海老綜合蝦煎餅系列」、「日式可愛小禮盒系列」等不同主題商品，讓民眾在佳節傳承心意，限時快閃店位於台北忠孝SOGO，活動至6月4日為止。

創立逾130年的「神戶風月堂」攜手姊妹品牌「Lespoir」迎接端午佳節，推出一系列主題禮盒。其中「台灣原創限定 端午包裝系列」，以招牌法蘭酥為基礎，包括有緋紅禮盒、法蘭酥禮盒、紅白迷你法蘭酥禮盒等不同系列，每組420元起。首度在台推出的「濃抹茶限定系列」，將茶香融入甜點之中，包括有濃抹茶迷你法蘭酥、濃抹茶可可餅乾等品項，每組420元起。同樣限時快閃至6月4日，民眾可把握最後機會。

青鳥旅行推出「夏境拾光」系列禮盒。圖／青鳥旅行提供
青鳥旅行推出「夏境拾光」系列禮盒。圖／青鳥旅行提供

神戶風月堂推出台灣原創限定端午包裝系列禮盒。圖／神戶風月堂提供
神戶風月堂推出台灣原創限定端午包裝系列禮盒。圖／神戶風月堂提供

禮盒 芒果 日本

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