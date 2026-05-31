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公益餐廳拚創新！新竹喜憨兒餐廳推泰式吃到飽 早鳥88折

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
喜憨兒餐廳今年夏天推出多道南洋風味料理，包括泰式酸辣烤雞肉串、沙嗲雞肉串。圖／喜憨兒基金會提供
喜憨兒餐廳今年夏天推出多道南洋風味料理，包括泰式酸辣烤雞肉串、沙嗲雞肉串。圖／喜憨兒基金會提供

新竹喜憨兒餐廳6月1日起至9月30日推出「私房開胃泰」活動，首度導入「現點現做泰式料理吃到飽」形式，希望透過餐飲創新提升庇護職場競爭力，讓心智障礙者學習更多元職能，也邀請民眾透過公益消費支持憨兒穩定就業。

喜憨兒餐廳今年夏天推出多道南洋風味料理，包括泰式酸辣烤雞肉串、沙嗲雞肉串、經典打拋豬豆皮壽司、海鮮酸辣涼拌沙拉及椰奶蜜紅豆甜湯等，並提供泰式奶茶無限暢飲，讓民眾品嘗異國美食之餘，也能支持公益。

喜憨兒基金會桃竹區副執行長顏鴻吉表示，為讓庇護員工的職業訓練與市場需求接軌，餐廳持續思考創新轉型。此次建立全新料理流程，從認識南洋香料、掌握新菜色特色，到前台介紹及點餐服務，對憨兒而言都是全新挑戰。透過多元職種開發與訓練，不僅提升專業技能，也讓未來職涯發展擁有更多可能。

在餐廳服務3年的庇護員工小琳，首次接觸現點現做泰式料理，從學習調製泰式醬汁、熟記調味順序到完成擺盤，每個步驟都需反覆練習。在就業服務員陪伴下，她逐漸克服困難、建立自信，專注投入工作的模樣，也展現庇護就業訓練的成果。

基金會表示，庇護職場不只是提供工作機會，更希望讓服務對象透過真實職場累積經驗與專業能力。未來將持續推動創新服務，讓更多人看見庇護性就業價值，並透過一頓飯的時間，支持心智障礙者穩定工作與學習成長。

位於新竹市東區建中路55號的喜憨兒創作料理新竹建中店，活動期間同步推出早鳥優惠，即日起至6月30日，平日享88折、假日享9折優惠。

喜憨兒餐廳今年夏天推出多道南洋風味料理，包括泰式酸辣烤雞肉串、沙嗲雞肉串。圖／喜憨兒基金會提供
喜憨兒餐廳今年夏天推出多道南洋風味料理，包括泰式酸辣烤雞肉串、沙嗲雞肉串。圖／喜憨兒基金會提供

喜憨兒餐廳今年夏天推出多道南洋風味料理，包括泰式酸辣烤雞肉串、沙嗲雞肉串。圖／喜憨兒基金會提供
喜憨兒餐廳今年夏天推出多道南洋風味料理，包括泰式酸辣烤雞肉串、沙嗲雞肉串。圖／喜憨兒基金會提供

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