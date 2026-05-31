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JINS聯手滑板指標人物堀米雄斗「高機能運動眼鏡墨鏡」解決使用者痛點

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
JINS與街頭滑板指標人物「堀米雄斗」展開高機能運動眼鏡新合作。圖／JINS提供
JINS與街頭滑板指標人物「堀米雄斗」展開高機能運動眼鏡新合作。圖／JINS提供

JINS與街頭滑板指標人物、奧運史上第一位滑板金牌得主「堀米雄斗」展開全新合作，並在官方特設網頁公開專為運動與大動作場景打造的全新機能型眼鏡「JINS高機能運動眼鏡、墨鏡系列」的專屬形象影片「SLAM MORE.」。

全新形象影片「SLAM MORE.」背後所傳達的精神，並非僅是展現堀米選手的奧運金牌光環。為了完美成功挑戰一個高難度動作，他無數次被狠狠摔向地面（SLAM），卻每一次都拍拍灰塵再度站起、重新踏上滑板。

堀米雄斗在形象影片中所配戴的，正是JINS最新推出的JINS高機能運動墨鏡。根據JINS進行的問卷調查顯示，在熱愛運動的族群中，約有半數（49.9%）的人在運動時仍直接配戴「平常的度數眼鏡」，顯示大眾尚未養成更換運動專用眼鏡的習慣。

而其原因主要包含「CP值的考量」以及「運動眼鏡特有的浮誇設計與日常穿搭不搭」等消費者心聲。為了解決這些痛點，JINS高機能運動眼鏡、墨鏡系列就此誕生，兼具「無懼激烈大動作的絕佳穩固機能」、「自然融入日常的百搭設計」以及「好入手的平易價格」，專為各種動態場景打造的全新機能型眼鏡。全系列推出8型共20款，包含一般成人用眼鏡與墨鏡，以及專為參與社團或課外活動的中小學生所設計的孩童款眼鏡。

JINS高機能運動眼鏡、墨鏡系列，全系列推出8型共20款，涵蓋大人與小孩。圖／JINS提供
JINS高機能運動眼鏡、墨鏡系列，全系列推出8型共20款，涵蓋大人與小孩。圖／JINS提供

JINS高機能運動眼鏡、墨鏡系列，全系列推出8型共20款，涵蓋大人與小孩。圖／JINS提供
JINS高機能運動眼鏡、墨鏡系列，全系列推出8型共20款，涵蓋大人與小孩。圖／JINS提供

JINS高機能運動眼鏡、墨鏡系列，全系列推出8型共20款，涵蓋大人與小孩。圖／JINS提供
JINS高機能運動眼鏡、墨鏡系列，全系列推出8型共20款，涵蓋大人與小孩。圖／JINS提供

JINS 運動 眼鏡

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