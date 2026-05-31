鬍子爺爺「香橙生乳泡芙」酸甜登場！兩款「PAPA造型磁鐵」帶回家

迎接夏日到來，「beard papa’s」以「慵懶初夏」為靈感，推出期間限定「香橙生乳」與「青檸乳酪」泡芙。另外，還有全新周邊「PAPA造型磁鐵」限時限量登場，讓粉絲把鬍子爺爺帶回家。

6月限定的「香橙生乳泡芙」，選用柳橙果餡結合鮮奶油，並搭配柳橙果粒，打造出酸甜的香橙生乳內餡，具有甜而不膩的清新果香，每顆85元起。延續販售的「青檸乳酪泡芙」以經典卡士達醬為基底，並加入特級檸檬餡與檸檬原汁，具有柔和明亮的檸檬奶香，每顆85元起。

除此之外，beard papa’s也推出全新派皮「檸檬白巧耶克」，以經典日式泡芙為基底，並在表面裹上滿滿的白巧克力，再灑上檸檬巧克力碎片點綴，可搭配香草卡士達、青檸乳酪和香橙生乳3種內餡，每顆85元起。6月重新回歸的「蘋果派」使用千層派皮將蘋果丁包覆其中，烘烤後帶來酥香的口感，可搭配香草卡士達、青檸乳酪和香橙生乳3種內餡，每顆90元起。

beard papa’s 針對台北雙連概念店，也全新推出「迷你可頌三入組」，包括有青檸乳酪、香橙生乳內餡，以及雙連概念店獨賣的「開心果內餡」，每組140元起。同時beard papa’s也推出全新「PAPA造型磁鐵」，6月19日至6月30日，推出「爺爺款」；7月1日至7月15日則推出「泡芙款」。單筆消費滿199元，可以加價99元購買。

「蘋果派」將於6月重新回歸。圖／beard papa's提供

全新派皮「檸檬白巧耶克」，可搭配3種內餡，每顆90元起。圖／beard papa's提供