快訊

大海龜擱淺彰化海岸 背上竟有中國追蹤器…原因出爐

孫淑媚頂凍齡神顏讀碩士超拚 擔任學生會長還拿獎了

聽新聞
0:00 / 0:00

香奈兒欽點天菜男星雅各艾洛迪全新形象大使 搭檔金獎導演拍懸疑廣告

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
全新大使雅各艾洛迪的產品形象圖。圖／香奈兒提供
全新大使雅各艾洛迪的產品形象圖。圖／香奈兒提供

2026年香奈兒（CHANEL）經典藍色男性系列全新淬煉香精，迎來澳洲人氣男星雅各艾洛迪（Jacob Elordi）擔任全新形象大使。隨著60ml、100ml、160ml全新容量上市，品牌也釋出由艾洛迪擔綱演出，奧斯卡金獎名導艾方索柯朗（Alfonso Cuarón）操刀執導的品牌首部動作片式形象廣告，演繹當代男性自由、從容且充滿慾望魅力的風格。

本次形象廣告顛覆香奈兒經典香氛廣告過往的形式，以懸疑追逐動作劇情展開，場景從室內保險庫延伸至來到一葉孤舟，男女主角展開充滿張力的香氛爭奪戰，在驚險刺激與魔幻色彩中，劇末更加入性別模糊第三人的神祕反轉。全新形象大使Jacob Elordi憑藉多部影視作品累積超高人氣，戲路寬廣且演技細膩，完美演繹破繭重生、順從直覺、掌握命運主導權的當代男性魅力。

香奈兒藍色男性淬煉香精由香奈兒專屬調香師奧利維耶波巨打造，以馥郁琥珀木質香調為基底，揉合新喀里多尼亞馬雷島永續供應的珍貴檀香，並以岩玫瑰的皮革與樹脂氣息襯托出深邃神祕層次，香氣濃烈精緻、餘韻悠長。瓶身維持俐落前衛的方形線條，簡約大氣，為男性香氛的年度矚目新作。

奧斯卡金獎名導艾方索柯朗拍攝形象廣告的幕後花絮。圖／香奈兒提供
奧斯卡金獎名導艾方索柯朗拍攝形象廣告的幕後花絮。圖／香奈兒提供

雅各艾洛迪拍攝形象廣告的幕後花絮。圖／香奈兒提供
雅各艾洛迪拍攝形象廣告的幕後花絮。圖／香奈兒提供

雅各艾洛迪拍攝形象廣告的幕後花絮。圖／香奈兒提供
雅各艾洛迪拍攝形象廣告的幕後花絮。圖／香奈兒提供

雅各艾洛迪拍攝形象廣告的幕後花絮。圖／香奈兒提供
雅各艾洛迪拍攝形象廣告的幕後花絮。圖／香奈兒提供

雅各艾洛迪拍攝形象廣告的幕後花絮。圖／香奈兒提供
雅各艾洛迪拍攝形象廣告的幕後花絮。圖／香奈兒提供

全新大使雅各艾洛迪的產品形象圖。圖／香奈兒提供
全新大使雅各艾洛迪的產品形象圖。圖／香奈兒提供

雅各艾洛迪拍攝形象廣告的幕後花絮。圖／香奈兒提供
雅各艾洛迪拍攝形象廣告的幕後花絮。圖／香奈兒提供

香奈兒藍色男性淬煉香精。圖／香奈兒提供
香奈兒藍色男性淬煉香精。圖／香奈兒提供

雅各艾洛迪與奧斯卡金獎名導艾方索柯朗拍攝形象廣告的幕後花絮。圖／香奈兒提供
雅各艾洛迪與奧斯卡金獎名導艾方索柯朗拍攝形象廣告的幕後花絮。圖／香奈兒提供

雅各艾洛迪拍攝形象廣告的幕後花絮。圖／香奈兒提供
雅各艾洛迪拍攝形象廣告的幕後花絮。圖／香奈兒提供

全新大使雅各艾洛迪的產品形象圖。圖／香奈兒提供
全新大使雅各艾洛迪的產品形象圖。圖／香奈兒提供

雅各艾洛迪拍攝形象廣告的幕後花絮。圖／香奈兒提供
雅各艾洛迪拍攝形象廣告的幕後花絮。圖／香奈兒提供

雅各艾洛迪拍攝形象廣告的幕後花絮。圖／香奈兒提供
雅各艾洛迪拍攝形象廣告的幕後花絮。圖／香奈兒提供

雅各艾洛迪拍攝形象廣告的幕後花絮。圖／香奈兒提供
雅各艾洛迪拍攝形象廣告的幕後花絮。圖／香奈兒提供

全新大使雅各艾洛迪的產品形象圖。圖／香奈兒提供
全新大使雅各艾洛迪的產品形象圖。圖／香奈兒提供

全新大使雅各艾洛迪的產品形象圖。圖／香奈兒提供
全新大使雅各艾洛迪的產品形象圖。圖／香奈兒提供

雅各艾洛迪拍攝形象廣告的幕後花絮。圖／香奈兒提供
雅各艾洛迪拍攝形象廣告的幕後花絮。圖／香奈兒提供

雅各艾洛迪拍攝形象廣告的幕後花絮。圖／香奈兒提供
雅各艾洛迪拍攝形象廣告的幕後花絮。圖／香奈兒提供

雅各艾洛迪與奧斯卡金獎名導艾方索柯朗拍攝形象廣告的幕後花絮。圖／香奈兒提供
雅各艾洛迪與奧斯卡金獎名導艾方索柯朗拍攝形象廣告的幕後花絮。圖／香奈兒提供

雅各艾洛迪與奧斯卡金獎名導艾方索柯朗拍攝形象廣告的幕後花絮。圖／香奈兒提供
雅各艾洛迪與奧斯卡金獎名導艾方索柯朗拍攝形象廣告的幕後花絮。圖／香奈兒提供

雅各艾洛迪與奧斯卡金獎名導艾方索柯朗拍攝形象廣告的幕後花絮。圖／香奈兒提供
雅各艾洛迪與奧斯卡金獎名導艾方索柯朗拍攝形象廣告的幕後花絮。圖／香奈兒提供

香奈兒藍色男性淬煉香精。圖／香奈兒提供
香奈兒藍色男性淬煉香精。圖／香奈兒提供

雅各艾洛迪與奧斯卡金獎名導艾方索柯朗拍攝形象廣告的幕後花絮。圖／香奈兒提供
雅各艾洛迪與奧斯卡金獎名導艾方索柯朗拍攝形象廣告的幕後花絮。圖／香奈兒提供

雅各艾洛迪與奧斯卡金獎名導艾方索柯朗拍攝形象廣告的幕後花絮。圖／香奈兒提供
雅各艾洛迪與奧斯卡金獎名導艾方索柯朗拍攝形象廣告的幕後花絮。圖／香奈兒提供

雅各艾洛迪拍攝形象廣告的幕後花絮。圖／香奈兒提供
雅各艾洛迪拍攝形象廣告的幕後花絮。圖／香奈兒提供

香奈兒藍色男性淬煉香精。圖／香奈兒提供
香奈兒藍色男性淬煉香精。圖／香奈兒提供

全新大使雅各艾洛迪的產品形象圖。圖／香奈兒提供
全新大使雅各艾洛迪的產品形象圖。圖／香奈兒提供

雅各艾洛迪拍攝形象廣告的幕後花絮。圖／香奈兒提供
雅各艾洛迪拍攝形象廣告的幕後花絮。圖／香奈兒提供

雅各艾洛迪拍攝形象廣告的幕後花絮。圖／香奈兒提供
雅各艾洛迪拍攝形象廣告的幕後花絮。圖／香奈兒提供

香奈兒藍色男性淬煉香精。圖／香奈兒提供
香奈兒藍色男性淬煉香精。圖／香奈兒提供

雅各艾洛迪拍攝形象廣告的幕後花絮。圖／香奈兒提供
雅各艾洛迪拍攝形象廣告的幕後花絮。圖／香奈兒提供

奧斯卡 澳洲 CHANEL

延伸閱讀

繽紛彩色寶石當顏料 Diorissima把水都威尼斯化作微形藝術

CHAUMET湛藍之境珠寶展即起巡迴全台 百年工藝演繹自然與皇室藍色詩篇

配樂大師漢斯季默9月首來台 再現沙丘、神鬼奇航

LV旅遊書最新篇章 克羅埃西亞插畫家勾勒柏林風情

相關新聞

香奈兒欽點天菜男星雅各艾洛迪全新形象大使 搭檔金獎導演拍懸疑廣告

2026年香奈兒（CHANEL）經典藍色男性系列全新淬煉香精，迎來澳洲人氣男星雅各艾洛迪（Jacob Elordi）擔任全新形象大使。隨著60ml、100ml、160ml全新容量上市，品牌也釋出由艾洛迪擔綱演出，奧斯卡金獎名導艾方索柯朗（Alfonso Cuarón）操刀執導的品牌首部動作片式形象廣告，演繹當代男性自由、從容且充滿慾望魅力的風格。

乾杯「A5和牛燒肉午餐399起」白飯、湯品吃到飽！27歲壽星抽東京機票

迎接品牌27週年，連鎖燒肉「乾杯燒肉居酒屋」自6月1日起至6月7日，限時一週推出雙重慶生回饋。除了祭出「和牛牛排加菜」活動、全新「商業午餐」系列，凡是27歲壽星，還有機會抽中「東京來回機票」。

洗地機再進化！Dyson鉛筆洗地機主打輕量手感 石頭科技升級超強吸力

這兩年新興熱門清潔家電非洗地機莫屬，不僅能快速搞定地面重度髒污，也朝向更輕量、更靈活與更容易維護的方向進化。

CHAUMET湛藍之境珠寶展即起巡迴全台 百年工藝演繹自然與皇室藍色詩篇

藍色是歐洲貴族的代表色，曾為法國皇家御用品牌的Chaumet，自即日起推出「Les Bleus de Chaumet湛藍之境」頂級珠寶鑑賞會，於全台五間專賣店巡迴展出，品牌所擅長的自然主義設計，結合藍寶石、帕拉伊巴碧璽等藍色調寶石，凝鍊天空、海洋、大地之美，賦予藍色穿越歷史與自然的珠寶生命力。

iPhone 17玩《全明星街球派對》一鍵效能全開 主打輕鬆上手、爽快競技

手遊市場持續熱絡，隨著手機螢幕畫質、更新率不斷升級，玩家們對遊戲畫面細節、介面操控的要求也隨之提升。

繽紛彩色寶石當顏料 Diorissima把水都威尼斯化作微形藝術

Dior於威尼斯發表全新Diorissima高級珠寶系列，由Dior Joaillerie創意總監Victoire de Castellane以抽象與自然主義交織的手法，重繹迪奧品牌經典傳承與超現實藝術思維，以薈萃自然、海洋、星穹的藝術盛宴向水都致敬。全系列共計141件作品，112件首度公開發表，涵蓋項鍊、戒指、耳環、手鍊、耳骨夾、胸針乃至髮飾、腰鍊等豐富的配戴形式，風格大膽自由，滿溢奇幻想像。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。