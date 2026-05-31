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香奈兒欽點天菜男星雅各艾洛迪全新形象大使 搭檔金獎導演拍懸疑廣告
2026年香奈兒（CHANEL）經典藍色男性系列全新淬煉香精，迎來澳洲人氣男星雅各艾洛迪（Jacob Elordi）擔任全新形象大使。隨著60ml、100ml、160ml全新容量上市，品牌也釋出由艾洛迪擔綱演出，奧斯卡金獎名導艾方索柯朗（Alfonso Cuarón）操刀執導的品牌首部動作片式形象廣告，演繹當代男性自由、從容且充滿慾望魅力的風格。
本次形象廣告顛覆香奈兒經典香氛廣告過往的形式，以懸疑追逐動作劇情展開，場景從室內保險庫延伸至來到一葉孤舟，男女主角展開充滿張力的香氛爭奪戰，在驚險刺激與魔幻色彩中，劇末更加入性別模糊第三人的神祕反轉。全新形象大使Jacob Elordi憑藉多部影視作品累積超高人氣，戲路寬廣且演技細膩，完美演繹破繭重生、順從直覺、掌握命運主導權的當代男性魅力。
香奈兒藍色男性淬煉香精由香奈兒專屬調香師奧利維耶波巨打造，以馥郁琥珀木質香調為基底，揉合新喀里多尼亞馬雷島永續供應的珍貴檀香，並以岩玫瑰的皮革與樹脂氣息襯托出深邃神祕層次，香氣濃烈精緻、餘韻悠長。瓶身維持俐落前衛的方形線條，簡約大氣，為男性香氛的年度矚目新作。
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