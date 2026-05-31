乾杯「A5和牛燒肉午餐399起」白飯、湯品吃到飽！27歲壽星抽東京機票

迎接品牌27週年，連鎖燒肉「乾杯燒肉居酒屋」自6月1日起至6月7日，限時一週推出雙重慶生回饋。除了祭出「和牛牛排加菜」活動、全新「商業午餐」系列，凡是27歲壽星，還有機會抽中「東京來回機票」。

6月1日至6月7日期間，乾杯推出限時回饋活動。凡消費者於全台門店用餐並完成社群任務，即可獲贈「MBS 8-9+澳洲和牛骰子牛排」一份，價值299元。另外，凡西元1999年出生的消費者，憑證件於活動期間至店內用餐並加入官方會員，即可參加抽獎，有機會獲得「東京單人來回機票」，共將抽出10名幸運得主。

除了慶生優惠，乾杯也新推出17款「商業午餐」，包括有日本A5和牛套餐，還有澳洲和牛、PURE RARE豬五花、各式海鮮等多種選擇。其中「日本A5和牛赤身+豬五花雙拼套餐」，一次可以享受兩種肉品滋味，每套399元。豪華版的「和牛全明星五種盛合」囊括厚切牛舌排、特選赤身、澳洲和牛骰子牛排、廣島名物炎肉與背帽肉，每份799元。

針對大食量的消費者，還有「大盛！」系列，包括有「和牛炎肉＆和牛超薄切雙拼」與「和牛赤身」，肉量達300公克，售價599元起。商業午餐皆附上沙拉（3選1）、3款自選小菜、每日湯品及越光米飯。越光米飯與每日湯品皆提供「無限續點」服務。

「和牛全明星五種盛合」囊括厚切牛舌排、特選赤身、澳洲和牛骰子牛排等肉品，每份799元。圖／乾杯集團提供

乾杯燒肉推出17款商業午餐，日本A5和牛套餐399元起。圖/乾杯集團提供