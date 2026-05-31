洗地機再進化！Dyson鉛筆洗地機主打輕量手感 石頭科技升級超強吸力

這兩年新興熱門清潔家電非洗地機莫屬，不僅能快速搞定地面重度髒污，也朝向更輕量、更靈活與更容易維護的方向進化。

Dyson推出全新Dyson PencilWash鉛筆洗地機，延續去年PencilVac Fluffycones鉛筆吸塵器的纖巧設計理念，將直徑僅38毫米的極細機身導入洗地機產品，主打輕量靈活的居家清潔體驗。

運用人體工學與可自動牽引洗地的馬達設計，讓重量2.2公斤的機身實際手持體感僅約380克，簡單扭轉機身即可自然轉向，靈活穿梭於桌椅、家電及櫃體周圍，並可平躺至170°，輕鬆深入家具底部與狹窄縫隙進行清潔。

針對傳統洗地機容易因污垢殘留導致異味與堵塞問題，Dyson PencilWash採用無濾網設計，將髒污直接收集於吸頭，降低細菌滋生與管道堵塞風險，同時簡化日常維護流程。

運用高密度超細纖維滾筒，每平方公分密布64,000條纖維，並以每分鐘650次高速旋轉運作，搭配8點精準釋水系統，持續以活水浸潤滾筒，可同步清除液體潑灑、乾涸污漬及乾性碎屑。另提供雙檔清潔模式，可依不同地板材質與髒污程度調整使用，單次使用最高可清潔約 30 坪空間。

石頭科技近期則針對去年暢銷的機種推出升級款洗地機F25 RT Gen 2，擁有20,000Pa超強吸力，「即洗即吸」設計在刷洗後立即帶走污水，確保接觸地面的刷頭始終保持潔淨狀態；面對反潮季節最易受潮積塵的家具底部，搭載Flatreach 2.0技術，支援機身180度完全平躺清潔；配合Jawscrapers雙重鯊齒零纏繞設計，即便是在濕冷環境下極易黏附的毛髮也能被有效清除。

此外，為提升日常使用的便利性，這一代特別導入了全新輔助輪設計，並結合污水箱提手，讓機身推拉與維護時更加輕鬆省力。考量到清潔工具本身的衛生維護，基座更配備高溫自清潔功能，能徹底瓦解拖布上殘留的細菌與異味，避免因環境濕度過高導致的發霉發臭。

滾筒旋轉時可即時回收污水與碎屑，搭配8點釋水系統持續以活水浸潤滾筒，維持清潔效果。圖／Dyson提供