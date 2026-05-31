CHAUMET湛藍之境珠寶展即起巡迴全台 百年工藝演繹自然與皇室藍色詩篇

藍色是歐洲貴族的代表色，曾為法國皇家御用品牌的Chaumet，自即日起推出「Les Bleus de Chaumet湛藍之境」頂級珠寶鑑賞會，於全台五間專賣店巡迴展出，品牌所擅長的自然主義設計，結合藍寶石、帕拉伊巴碧璽等藍色調寶石，凝鍊天空、海洋、大地之美，賦予藍色穿越歷史與自然的珠寶生命力。

海洋主題之作以大海為靈感，Gulfstream戒指造型靈感及取自浪花曲線，冷暖寶石交織，重現洋流交會的深邃層次；Encres胸針以大明火琺瑯描繪航海揚帆意象，珍珠母貝點綴帆面，海鷗細節勾勒自由意境，還可轉為項鍊配戴；Sous le Soleil腕表鑲嵌藍寶石，搭配18K金質感，機械機芯配上藍色鱷魚皮表帶，滿載夏日悠閒氣息。

浩瀚蒼穹啟發多件作品，Firmament de Minuit冠冕承襲19世紀設計，鏤空鑽石結構營造星辰懸浮天際的夢幻感；Passages項鍊以細緻鑽石線條搭配漸層帕拉伊巴碧璽，暈染出銀河落頸的浪漫意境；Soleil de Minuit耳環集多色寶石於一身，大克拉梨形尖晶石為主角，層次豐富華麗動人。

大地花園系列充滿詩意，Joséphine Aigrette Impériale鍊戒以經典V型冠冕設計，梨形藍寶石襯托女性優雅氣質；Esquisse de Chaumet耳環以6.05克拉橢圓藍寶石為花蕊，搭配縞瑪瑙、珍珠母貝勾勒花姿；Abeille蜜蜂戒指化身皇室經典圖騰，藍寶石與鑽石點綴靈動姿態，以摩登手法體現品牌深厚歷史底蘊。

Gulfstream 18K白金戒指，鑲嵌1顆約8.72克拉的橢圓形藍寶石，以及多顆圓形藍寶石、圓形帕拉伊巴碧璽、圓形紅色尖晶石、圓形橙色石榴石，以及明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供

Encres 18K白金、玫瑰金及黃金胸針，大明火琺瑯，鑲嵌珍珠母貝、綠松石以及明亮式切割鑽石。可加上長鏈轉換為項鍊配戴。圖／Chaumet提供

Firmament de Minuit 18K白金冠冕，鋪鑲明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供

Esquisse de Chaumet 18K白金戒指，鑲嵌一顆重 6.05 克拉，橢圓形藍寶石、縞瑪瑙、坦桑石、珍珠母和藍寶石。圖／Chaumet提供