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煙波湖濱館5日起推澎湖海味吃到飽 迎暑假生態住房專案

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
「滋滋脆皮蚵仔煎」現點現做，金黃脆皮入口酥響，搭配「澎湖海鮮狗母魚丸米粉湯」與「澎湖鮮蚵和牛肉燥飯」，集結最具代表性的澎湖在地海味。圖／煙波集團提供
「滋滋脆皮蚵仔煎」現點現做，金黃脆皮入口酥響，搭配「澎湖海鮮狗母魚丸米粉湯」與「澎湖鮮蚵和牛肉燥飯」，集結最具代表性的澎湖在地海味。圖／煙波集團提供

逢6月1日國際兒童節與迎接暑假到來，煙波國際觀光集團旗下的新竹湖濱館推出餐飲專案與親子主題活動，從23道澎湖直送海味吃到飽，到結合動物生態與安全教育的沉浸式住房體驗，一次滿足親子旅遊、家庭聚餐與度假需求。

六月特別搶先於暑假前登場的「動物超能生存秘技・零距離生態住房專案」，透過生態互動與安全特訓任務的設計，能讓小朋友能邊玩邊學習生活保命知識，打造寓教於樂的親子旅遊，平日每房4,760元起；「莫內饗宴」則自6月5日至9月30日推出期間限定「盛夏澎湖海鮮季」，集結澎湖小卷、石鮔、鮮蚵等海島旬味打造23道季節限定料理。

同時，隨著煙波集團旗下新品牌煙波城行阿里山北門館將於8月17日試營運，「莫內饗宴」品牌也將首度拓點、進軍嘉義，屆時亦可於北門館同步品嚐與新竹湖濱館相同的澎湖海鮮季主題料理。

「莫內饗宴」 盛夏澎湖海鮮季 23道澎湖直送料理 新鮮吃得到

主打料理包括選用當季澎湖小卷製作的「鮮切澎湖冰卷」，肉質鮮甜脆彈；澎湖特有章魚「石鮔」則化身「馬告酪梨澎湖石鮔沙拉」，以馬告檸檬香氣與酪梨滑順口感襯托石鮔Q彈鮮味，展現島嶼風土特色。日料餐檯同步推出「澎湖小卷佐海鮮干貝醬」、「脆藻鮮蠔佐仙人掌凝露桔香魚卵油醋」及「澎湖海藻江戶伊達卷佐核桃燒女子」等料理，結合海鮮、海藻與仙人掌元素，堆疊多層次海味風格。

熱食區同樣亮點十足，其中現點現做的「滋滋脆皮蚵仔煎」外酥內嫩，重現澎湖街頭小吃風味；另同步供應「澎湖海鮮狗母魚丸米粉湯」、「澎湖鮮蚵和牛肉燥飯」、「烤墨魚香腸」、「烤飛魚卵香腸」及「地中海油漬澎湖海鮮佐酸種」等特色料理，滿足海鮮控味蕾。甜點區則推出「岩燒黑糖糕」與仙人掌系列甜點，並提供甜品「海岸之境」，將澎湖灣景色化為盤中藝術。

卡樂守護隊來啦！超能動物的特務生存營

結合18種動物生態探索、五大兒童安全特訓任務 讓孩子在度假中玩樂中建立安全觀念

除餐飲主題外，新竹湖濱館亦同步推出「動物超能生存秘技・零距離生態住房專案」，即日起至9月13日限時登場，每房最低4,760元起，含豐盛自助早餐。專案攜手「蝌蚪池塘自然文創」共同策劃，結合18種動物生態探索、五大兒童安全特訓任務及近距離動物互動體驗，讓孩子從土撥鼠、雙冠蜥、陸龜等動物的生存本能中，學習交通安全、水域安全、防災避難與地震防護等生活安全知識。

其中，常態展間活動「超能動物5大安全特訓任務」於香榭館B1探索教室打造沉浸式互動展區，透過翻翻板、情境模擬與闖關遊戲，引導孩子建立「左看右看再左看」、「趴下、掩護、穩住」等安全觀念；完成指定任務除可兌換限定貼紙，還可享「卡樂次元周邊商品9折」優惠。

此外，每週六、日及端午連假期間亦推出「動物超能生存秘技，零距離生態活動」，由「蝌蚪老師團隊」帶領孩子近距離接觸土撥鼠、雙冠蜥與陸龜等生態明星，透過互動觀察了解牠們如何在自然界中保護自己、應對危險。訂購「動物超能生存秘技・零距離生態住房專案」，免費提供兩人房及家庭房（2人入住）一組親子（1大1小）參加活動；家庭房免費提供兩組親子（2大2小）參加，打造兼具寓教於樂與度假體驗的親子行程。

另於每週一至週五推出平日生態互動「卡樂守護隊出動！學會動物超能生存秘技」，由哥哥姐姐帶領孩子進入動物小劇場，透過生態互動認識動物如何在自然中生存、應對危險，進一步解鎖牠們的生態祕密與安全超能力。活動地點位於香榭館B1吞吞屋，採俱樂部現場報名制，名額有限額滿為止；入住專案亦免費提供兩人房及家庭房（2人入住）一組親子（1大1小）參加，家庭房則免費提供兩組親子（2大2小）參與體驗。

「鮮切澎湖冰卷」嚴選澎湖盛夏當令小卷，以冰鎮鮮切手法呈現最純粹海潮鮮味，Q彈脆嫩口感將菊島海風與潮汐氣息一路鮮抵餐桌。圖／煙波集團提供
「鮮切澎湖冰卷」嚴選澎湖盛夏當令小卷，以冰鎮鮮切手法呈現最純粹海潮鮮味，Q彈脆嫩口感將菊島海風與潮汐氣息一路鮮抵餐桌。圖／煙波集團提供

土撥鼠化身「動物守護者」，透過近距離互動帶領孩子認識生態習性與安全保護觀念。圖／煙波集團提供
土撥鼠化身「動物守護者」，透過近距離互動帶領孩子認識生態習性與安全保護觀念。圖／煙波集團提供

煙波國際觀光集團新竹湖濱館推出互動式安全特訓任務，讓孩子透過情境遊戲學習地震防護觀念，在玩樂中建立自我保護意識。圖／煙波集團提供
煙波國際觀光集團新竹湖濱館推出互動式安全特訓任務，讓孩子透過情境遊戲學習地震防護觀念，在玩樂中建立自我保護意識。圖／煙波集團提供

澎湖 親子 動物

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