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iPhone 17玩《全明星街球派對》一鍵效能全開 主打輕鬆上手、爽快競技

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
藝人黃宏軒也是《全明星街球派對》遊戲玩家之一。記者黃筱晴／攝影
藝人黃宏軒也是《全明星街球派對》遊戲玩家之一。記者黃筱晴／攝影

手遊市場持續熱絡，隨著手機螢幕畫質、更新率不斷升級，玩家們對遊戲畫面細節、介面操控的要求也隨之提升。

擁有NBA正版授權的3V3街頭籃球競技手遊《全明星街球派對》，自上線初期榮登iOS排行榜第一名以來，持續在台港澳玩家社群間掀起話題。台港澳代理艾肯娛樂表示，這款作品捨棄寫實風格、改採強調英雄視覺張力的「漫畫風格」來呈現NBA球員的身形與動作，更在操作介面與視覺設計針對玩家體驗進行升級。

為了在行動裝置上完美呈現畫面細節，製作團隊特別針對蘋果生態系產品規格進行效能開發，確保遊戲運行時的畫面品質與流暢度。為了降低玩家手動調整畫質的門檻，遊戲內建了「一鍵設定」功能，玩家在下載安裝後，系統會主動偵測手機型號與效能，自動完成特效的最佳化配置。若玩家用的是iPhone 17，系統更會直接開啟最高畫質，展現更豐富的背景場景層次，角色線條也更為精緻，帶來沉浸感十足的街頭籃球對決體驗。

除了頂級的技術規格，代理團隊在視覺與內容設計上也融入許多讓台灣玩家會心一笑的圖騰，包括找來體育主播張立群在遊戲中進行播報，玩家也可以在球場上看到許多充滿台味元素，包括珍珠奶茶、車輪餅攤位，角色換上花襯衫，還有港口場景，巧妙聯結八里渡船頭與高雄港的意象。

遊戲採用左側虛擬搖桿搭配右側5個快速鍵，快速鍵功能會根據玩家處於進攻或防守狀態進行動態切換，大幅降低記憶招式的負擔。對戰規則也與實際的3對3球賽邏輯一致，進攻方需甩開對手保持空位以提升命中率，防守方則需踩進干擾區進行壓迫，簡單的操作邏輯與玩法，新手玩家也能輕鬆加入遊戲。

藝人黃宏軒也是遊戲玩家之一，他表示這款遊戲非常容易上手，而且短短時間之內就可以隨時隨地玩完一場，極為貼近現代人的娛樂節奏。遊戲YouTuber羅卡也分享，這款遊戲的招數變化非常多、更可展現街頭籃球獨特的衝撞、防守狠勁，與講求正規賽事擬真感的籃球主機遊戲相比，玩起來感覺更加靈活且好玩，兩者展現出截然不同的風格。

NBA正版授權的3V3街頭籃球競技手遊《全明星街球派對》近期受到許多玩家矚目。記者黃筱晴／攝影
NBA正版授權的3V3街頭籃球競技手遊《全明星街球派對》近期受到許多玩家矚目。記者黃筱晴／攝影

遊戲採用左側虛擬搖桿搭配右側5個快速鍵，快速鍵功能會根據玩家處於進攻或防守狀態進行動態切換。記者黃筱晴／攝影
遊戲採用左側虛擬搖桿搭配右側5個快速鍵，快速鍵功能會根據玩家處於進攻或防守狀態進行動態切換。記者黃筱晴／攝影

課金戰士可以替角色購買更多浮誇的裝備、出場動畫也會隨之改變。記者黃筱晴／攝影
課金戰士可以替角色購買更多浮誇的裝備、出場動畫也會隨之改變。記者黃筱晴／攝影

遊戲製作團隊特別針對蘋果生態系產品規格進行效能開發，確保遊戲運行時的畫面品質與流暢度。記者黃筱晴／攝影
遊戲製作團隊特別針對蘋果生態系產品規格進行效能開發，確保遊戲運行時的畫面品質與流暢度。記者黃筱晴／攝影

多位遊戲YouTuber現場直接上手進行對戰體驗。記者黃筱晴／攝影
多位遊戲YouTuber現場直接上手進行對戰體驗。記者黃筱晴／攝影

遊戲透過「漫畫風格」強化NBA球星造型的視覺張力。記者黃筱晴／攝影
遊戲透過「漫畫風格」強化NBA球星造型的視覺張力。記者黃筱晴／攝影

針對視覺與內容設計上融入許多讓台灣玩家會心一笑的圖騰意象。記者黃筱晴／攝影
針對視覺與內容設計上融入許多讓台灣玩家會心一笑的圖騰意象。記者黃筱晴／攝影

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