繽紛彩色寶石當顏料 Diorissima把水都威尼斯化作微形藝術

Dior於威尼斯發表全新Diorissima高級珠寶系列，由Dior Joaillerie創意總監Victoire de Castellane以抽象與自然主義交織的手法，重繹迪奧品牌經典傳承與超現實藝術思維，以薈萃自然、海洋、星穹的藝術盛宴向水都致敬。全系列共計141件作品，112件首度公開發表，涵蓋項鍊、戒指、耳環、手鍊、耳骨夾、胸針乃至髮飾、腰鍊等豐富的配戴形式，風格大膽自由，滿溢奇幻想像。

自1999年以來，Victoire de Castellane持續探索品牌的傳承語彙，此次Diorissima系列突破傳統珠寶框架，以繁茂綠意、深邃水域、神秘星座三大主題構築夢幻三聯畫，呼應品牌創辦人迪奧先生熱愛萬物生命、癡迷自然花草的初心，同時融入超現實想像。整體系列宛如一座奇幻珍奇櫥櫃，揭開自然秘境的無限風采。

繁茂綠意篇章以紫藤、幸運草、累累果實為靈感，運用祖母綠、沙弗萊石、粉紅尖晶石等寶石，勾勒花草綻放的蓬勃生機；深邃水域沉浸在湛藍色調裡，藍寶石、帕拉伊巴碧璽、紅碧璽交織出魚群、珊瑚、海藻悠游的海底景致；神秘星座則以黃鑽、蛋白石演繹朝陽、日蝕與流雲，將宇宙光影收納珍貴寶石之中。

繽紛珠寶的拼貼藝術，詮釋了Victoire de Castellane的創作風格，同時向馬蒂斯（Henri Matisse）與畢卡索（Pablo Picasso）等迪奧先生所欣賞的藝術家與摯友致敬。設計師透過寶石形狀、鏤空、並置與色彩層次的交錯搭配，讓每一件珠寶都彷彿可配戴的微型畫作。品牌經典的doublet雙層寶石技術更得到充分的運用，將蛋白石覆於綠玉髓、綠玉髓搭配綠松石，層疊鑲嵌的手法創造細膩豐富的色彩漸變；標誌性彩漆工藝游走透明與不透明之間，捕捉光線流轉，為作品暈染夢幻層次感，強化色彩飽和度與立體輪廓。

Dior於威尼斯發表全新Diorissima高級珠寶系列。圖／Dior提供

Diorissima Lucky Flowers祖母綠耳環，18K金鑲嵌鑽石、祖母綠、沙弗萊石、綠松石、綠玉髓鑲綠松石雙層寶石、綠玉 髓鑲綠松石雙層寶石，以及蛋白石鑲綠玉髓雙層寶石。圖／Dior提供

Diorissima Glycines粉紅尖晶石項鍊，玫瑰金、12 顆共重 12.53 克拉粉紅尖晶石、鑽石、粉紅紅寶石、粉紅剛玉。圖／Dior提供

Diorissima Fleur Aquatique帕拉伊巴碧璽項鍊，18K白金鑲嵌4.75克拉橢圓形切割帕拉伊巴型碧璽主石，搭配共重7.44克拉的6顆橢圓形切割主帕拉伊巴碧璽，鑽石，以及藍色彩漆面。圖／Dior提供

Diorissima Fluofleur彩漆耳扣，玫瑰金、鑽石、粉紅剛玉與藍色彩漆面。圖／Dior提供

模特兒演繹全新Diorissima高級珠寶系列作品。圖／Dior提供

Diorissima Florissima蛋白石戒指，玫瑰金鑲嵌3.84克拉梨形切割白色蛋白石主石，鑽石，Akoya珍珠，黃、粉紅、藍與紫 色剛玉，錳鋁榴石與沙弗萊石，祖母綠，以及藍與粉紅彩漆面。圖／Dior提供

Diorissima Récif Fleuri胸針暨髮飾，18K白金鑲嵌藍寶石、鑽石、紫紅石榴石與漆面裝飾。圖／Dior提供

模特兒演繹全新Diorissima高級珠寶系列作品。圖／Dior提供

模特兒演繹全新Diorissima高級珠寶系列作品。圖／Dior提供

Diorissima Récif Fleuri藍寶石項鍊製作工藝。圖／Dior提供

Diorissima Lucky Flowers祖母綠手環，18K金鑲嵌祖母綠、鑽石、沙弗萊石、綠松石、綠玉髓鑲綠松石雙層寶石、綠玉 髓鑲綠松石雙層寶石、綠玉髓鑲白瑪瑙雙層寶石、蛋白石鑲綠玉髓雙層寶石、 蛋白石鑲綠玉髓雙層寶石，以及蛋白石鑲綠東陵石雙層寶石。圖／Dior提供

Diorissima Lucky Flowers祖母綠項鍊製作工藝。圖／Dior提供

Diorissima Récif Fleuri藍寶石戒指，18K白金鑲嵌6.50克拉橢圓形切割藍寶石主石、鑽石、紫紅石榴石與漆面裝飾。圖／Dior提供

Diorissima Glycines粉紅尖晶石項鍊，玫瑰金鑲嵌12顆共重12.53克拉粉紅尖晶石、鑽石、粉紅紅寶石、粉紅剛玉。圖／Dior提供

模特兒演繹全新Diorissima高級珠寶系列作品。圖／Dior提供