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繽紛彩色寶石當顏料 Diorissima把水都威尼斯化作微形藝術

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Diorissima Fruits d'Été項鍊，玫瑰金鑲嵌鑽石、祖母綠、藍寶石、黃色剛玉、粉紅剛玉、紅寶石，以及錳鋁榴石與橘色石榴石；Diorissima Jardin Pop彩寶項鍊，18K金鑲嵌鑽石、粉紅與黃色剛玉、玫瑰石榴石、沙弗萊、錳鋁榴石、粉 紅尖晶石、綠松石、上漆珍珠母貝以及彩漆。圖／Dior提供
Diorissima Fruits d'Été項鍊，玫瑰金鑲嵌鑽石、祖母綠、藍寶石、黃色剛玉、粉紅剛玉、紅寶石，以及錳鋁榴石與橘色石榴石；Diorissima Jardin Pop彩寶項鍊，18K金鑲嵌鑽石、粉紅與黃色剛玉、玫瑰石榴石、沙弗萊、錳鋁榴石、粉 紅尖晶石、綠松石、上漆珍珠母貝以及彩漆。圖／Dior提供

Dior於威尼斯發表全新Diorissima高級珠寶系列，由Dior Joaillerie創意總監Victoire de Castellane以抽象與自然主義交織的手法，重繹迪奧品牌經典傳承與超現實藝術思維，以薈萃自然、海洋、星穹的藝術盛宴向水都致敬。全系列共計141件作品，112件首度公開發表，涵蓋項鍊、戒指、耳環、手鍊、耳骨夾、胸針乃至髮飾、腰鍊等豐富的配戴形式，風格大膽自由，滿溢奇幻想像。

自1999年以來，Victoire de Castellane持續探索品牌的傳承語彙，此次Diorissima系列突破傳統珠寶框架，以繁茂綠意、深邃水域、神秘星座三大主題構築夢幻三聯畫，呼應品牌創辦人迪奧先生熱愛萬物生命、癡迷自然花草的初心，同時融入超現實想像。整體系列宛如一座奇幻珍奇櫥櫃，揭開自然秘境的無限風采。

繁茂綠意篇章以紫藤、幸運草、累累果實為靈感，運用祖母綠、沙弗萊石、粉紅尖晶石等寶石，勾勒花草綻放的蓬勃生機；深邃水域沉浸在湛藍色調裡，藍寶石、帕拉伊巴碧璽、紅碧璽交織出魚群、珊瑚、海藻悠游的海底景致；神秘星座則以黃鑽、蛋白石演繹朝陽、日蝕與流雲，將宇宙光影收納珍貴寶石之中。

繽紛珠寶的拼貼藝術，詮釋了Victoire de Castellane的創作風格，同時向馬蒂斯（Henri Matisse）與畢卡索（Pablo Picasso）等迪奧先生所欣賞的藝術家與摯友致敬。設計師透過寶石形狀、鏤空、並置與色彩層次的交錯搭配，讓每一件珠寶都彷彿可配戴的微型畫作。品牌經典的doublet雙層寶石技術更得到充分的運用，將蛋白石覆於綠玉髓、綠玉髓搭配綠松石，層疊鑲嵌的手法創造細膩豐富的色彩漸變；標誌性彩漆工藝游走透明與不透明之間，捕捉光線流轉，為作品暈染夢幻層次感，強化色彩飽和度與立體輪廓。

Dior於威尼斯發表全新Diorissima高級珠寶系列。圖／Dior提供
Dior於威尼斯發表全新Diorissima高級珠寶系列。圖／Dior提供

Diorissima Lucky Flowers祖母綠耳環，18K金鑲嵌鑽石、祖母綠、沙弗萊石、綠松石、綠玉髓鑲綠松石雙層寶石、綠玉 髓鑲綠松石雙層寶石，以及蛋白石鑲綠玉髓雙層寶石。圖／Dior提供
Diorissima Lucky Flowers祖母綠耳環，18K金鑲嵌鑽石、祖母綠、沙弗萊石、綠松石、綠玉髓鑲綠松石雙層寶石、綠玉 髓鑲綠松石雙層寶石，以及蛋白石鑲綠玉髓雙層寶石。圖／Dior提供

Diorissima Glycines粉紅尖晶石項鍊，玫瑰金、12 顆共重 12.53 克拉粉紅尖晶石、鑽石、粉紅紅寶石、粉紅剛玉。圖／Dior提供
Diorissima Glycines粉紅尖晶石項鍊，玫瑰金、12 顆共重 12.53 克拉粉紅尖晶石、鑽石、粉紅紅寶石、粉紅剛玉。圖／Dior提供

Diorissima Fleur Aquatique帕拉伊巴碧璽項鍊，18K白金鑲嵌4.75克拉橢圓形切割帕拉伊巴型碧璽主石，搭配共重7.44克拉的6顆橢圓形切割主帕拉伊巴碧璽，鑽石，以及藍色彩漆面。圖／Dior提供
Diorissima Fleur Aquatique帕拉伊巴碧璽項鍊，18K白金鑲嵌4.75克拉橢圓形切割帕拉伊巴型碧璽主石，搭配共重7.44克拉的6顆橢圓形切割主帕拉伊巴碧璽，鑽石，以及藍色彩漆面。圖／Dior提供

Diorissima Fluofleur彩漆耳扣，玫瑰金、鑽石、粉紅剛玉與藍色彩漆面。圖／Dior提供
Diorissima Fluofleur彩漆耳扣，玫瑰金、鑽石、粉紅剛玉與藍色彩漆面。圖／Dior提供

模特兒演繹全新Diorissima高級珠寶系列作品。圖／Dior提供
模特兒演繹全新Diorissima高級珠寶系列作品。圖／Dior提供

Diorissima Florissima蛋白石戒指，玫瑰金鑲嵌3.84克拉梨形切割白色蛋白石主石，鑽石，Akoya珍珠，黃、粉紅、藍與紫 色剛玉，錳鋁榴石與沙弗萊石，祖母綠，以及藍與粉紅彩漆面。圖／Dior提供
Diorissima Florissima蛋白石戒指，玫瑰金鑲嵌3.84克拉梨形切割白色蛋白石主石，鑽石，Akoya珍珠，黃、粉紅、藍與紫 色剛玉，錳鋁榴石與沙弗萊石，祖母綠，以及藍與粉紅彩漆面。圖／Dior提供

Diorissima Récif Fleuri胸針暨髮飾，18K白金鑲嵌藍寶石、鑽石、紫紅石榴石與漆面裝飾。圖／Dior提供
Diorissima Récif Fleuri胸針暨髮飾，18K白金鑲嵌藍寶石、鑽石、紫紅石榴石與漆面裝飾。圖／Dior提供

模特兒演繹全新Diorissima高級珠寶系列作品。圖／Dior提供
模特兒演繹全新Diorissima高級珠寶系列作品。圖／Dior提供

模特兒演繹全新Diorissima高級珠寶系列作品。圖／Dior提供
模特兒演繹全新Diorissima高級珠寶系列作品。圖／Dior提供

Diorissima Récif Fleuri藍寶石項鍊製作工藝。圖／Dior提供
Diorissima Récif Fleuri藍寶石項鍊製作工藝。圖／Dior提供

Diorissima Lucky Flowers祖母綠手環，18K金鑲嵌祖母綠、鑽石、沙弗萊石、綠松石、綠玉髓鑲綠松石雙層寶石、綠玉 髓鑲綠松石雙層寶石、綠玉髓鑲白瑪瑙雙層寶石、蛋白石鑲綠玉髓雙層寶石、 蛋白石鑲綠玉髓雙層寶石，以及蛋白石鑲綠東陵石雙層寶石。圖／Dior提供
Diorissima Lucky Flowers祖母綠手環，18K金鑲嵌祖母綠、鑽石、沙弗萊石、綠松石、綠玉髓鑲綠松石雙層寶石、綠玉 髓鑲綠松石雙層寶石、綠玉髓鑲白瑪瑙雙層寶石、蛋白石鑲綠玉髓雙層寶石、 蛋白石鑲綠玉髓雙層寶石，以及蛋白石鑲綠東陵石雙層寶石。圖／Dior提供

Diorissima Lucky Flowers祖母綠項鍊製作工藝。圖／Dior提供
Diorissima Lucky Flowers祖母綠項鍊製作工藝。圖／Dior提供

Diorissima Récif Fleuri藍寶石戒指，18K白金鑲嵌6.50克拉橢圓形切割藍寶石主石、鑽石、紫紅石榴石與漆面裝飾。圖／Dior提供
Diorissima Récif Fleuri藍寶石戒指，18K白金鑲嵌6.50克拉橢圓形切割藍寶石主石、鑽石、紫紅石榴石與漆面裝飾。圖／Dior提供

Diorissima Glycines粉紅尖晶石項鍊，玫瑰金鑲嵌12顆共重12.53克拉粉紅尖晶石、鑽石、粉紅紅寶石、粉紅剛玉。圖／Dior提供
Diorissima Glycines粉紅尖晶石項鍊，玫瑰金鑲嵌12顆共重12.53克拉粉紅尖晶石、鑽石、粉紅紅寶石、粉紅剛玉。圖／Dior提供

模特兒演繹全新Diorissima高級珠寶系列作品。圖／Dior提供
模特兒演繹全新Diorissima高級珠寶系列作品。圖／Dior提供

Diorissima Fleur Aquatique帕拉伊巴碧璽耳環，18K白金鑲嵌2.14與1.99克拉橢圓形切割帕拉伊巴型碧璽主石，搭配共重7.44克拉的6顆橢圓形切割主帕拉伊巴碧璽，鑽石，以及藍色彩漆面。圖／Dior提供
Diorissima Fleur Aquatique帕拉伊巴碧璽耳環，18K白金鑲嵌2.14與1.99克拉橢圓形切割帕拉伊巴型碧璽主石，搭配共重7.44克拉的6顆橢圓形切割主帕拉伊巴碧璽，鑽石，以及藍色彩漆面。圖／Dior提供

威尼斯 珠寶 迪奧

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