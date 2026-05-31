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小米17T系列登台 徠卡5倍長焦、動態人像吸睛 信義區打造沉浸體驗館

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Xiaomi 17T Series人像模式中首度導入與徠卡共同打造的「Leica Live Moment」功能。圖／小米台灣提供
Xiaomi 17T Series人像模式中首度導入與徠卡共同打造的「Leica Live Moment」功能。圖／小米台灣提供

看準民眾對手機攝影的追求，小米宣布在台推出Xiaomi 17T Series，並於台北信義威秀中庭限時打造「Xiaomi 17T Series Leica Moment Studio」沉浸體驗館，開放民眾親身體驗新機拍攝功能與智慧生活應用。活動現場規劃影像創作體驗區與智慧家庭展示空間，透過手機、AIoT裝置與跨裝置互聯技術，展現小米「人×車×家」全生態系的智慧生活願景。

此次Xiaomi 17T Series主打「徠卡長焦大師」，全系列搭載同級唯一的徠卡5倍潛望式長焦鏡頭，支援5倍光學變焦、最高120倍AI Ultra Zoom超級變焦，以及30公分長焦微距拍攝，無論遠景、演唱會舞台或微小細節都能清晰捕捉。

影像功能最大亮點則是首度在人像模式導入「Leica Live Moment」。這項由小米與徠卡共同打造的新功能，可將人物眼神、微笑與動作等細膩瞬間，以動態影像方式完整記錄，讓照片不再只是靜態畫面，更具故事感與臨場感，並可直接製作拼貼內容分享到社群平台。

硬體規格方面，Xiaomi 17T Pro搭載1/1.31吋光影獵人950感光元件與MediaTek Dimensity 9500旗艦處理器，並配備超大容量7000mAh矽碳電池，支援100W HyperCharge有線快充及50W無線快充；Xiaomi 17T則搭載光影獵人800感光元件、Dimensity 8500-Ultra處理器與6500mAh電池，支援67W快充。

螢幕部分，全系列首度導入Xiaomi Vision Care護眼技術，並成為全球首款通過德國萊因四重護眼認證的智慧型手機。Xiaomi 17T Pro配備6.83吋144Hz AMOLED螢幕，Xiaomi 17T則採用6.59吋120Hz AMOLED螢幕，兼顧流暢顯示與舒適觀看體驗。

售價方面，Xiaomi 17T Pro提供12GB+256GB、12GB+512GB及12GB+1TB版本，建議售價22,999元起；Xiaomi 17T提供12GB+256GB與12GB+512GB版本，建議售價17,999元起，搭配指定電信方案最低0元即可入手。

Xiaomi 17T Series透過大容量矽碳電池設計，帶來更安心的全天候續航體驗。記者黃筱晴／攝影
Xiaomi 17T Series透過大容量矽碳電池設計，帶來更安心的全天候續航體驗。記者黃筱晴／攝影

Xiaomi 17T Series 以「徠卡長焦大師」之姿亮相，全系列搭載同級唯一徠卡5x潛望式長焦鏡頭，支援5x光學變焦。圖／小米台灣提供
Xiaomi 17T Series 以「徠卡長焦大師」之姿亮相，全系列搭載同級唯一徠卡5x潛望式長焦鏡頭，支援5x光學變焦。圖／小米台灣提供

小米本週末於台北信義威秀中庭限時打造「Xiaomi 17T Series Leica Moment Studio」沉浸體驗館。圖／小米台灣提供
小米本週末於台北信義威秀中庭限時打造「Xiaomi 17T Series Leica Moment Studio」沉浸體驗館。圖／小米台灣提供

Xiaomi 17T Series以雙尺寸旗艦配置回應不同使用需求。記者黃筱晴／攝影
Xiaomi 17T Series以雙尺寸旗艦配置回應不同使用需求。記者黃筱晴／攝影

小米正式在台上市Xiaomi 17T Series，持續深耕徠卡影像合作。圖／小米台灣提供
小米正式在台上市Xiaomi 17T Series，持續深耕徠卡影像合作。圖／小米台灣提供

小米始終以「人 × 車 × 家」全生態系統為核心，透過手機、AIoT與跨裝置互聯技術，打造無縫的智慧生活體驗。圖／小米台灣提供
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