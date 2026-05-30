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滿足各種需求 Xiaomi Watch S5 46mm、Xiaomi手環10 Pro NFC版支援悠遊卡行動支付

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
REDMI Watch 6配備2.07 吋AMOLED 高亮度大螢幕，具備82%高螢幕佔比。圖／小米提供
REDMI Watch 6配備2.07 吋AMOLED 高亮度大螢幕，具備82%高螢幕佔比。圖／小米提供

小米推出6款智慧穿戴與音訊新品，涵蓋Xiaomi Watch S5 46mm、Xiaomi手環10 Pro、REDMI Watch 6、Xiaomi Buds 6、REDMI耳罩式耳機Neo、REDMI Buds 8，從健康監測、運動追蹤到通勤聆聽與影音娛樂，全面回應不同生活情境的需求。

●Xiaomi Watch S5 46mm

Xiaomi Watch S5 46mm搭載1.48吋AMOLED大螢幕，螢幕顯示面積與螢幕占比分別較前代提升3.8%與5.7%，並維持46.1g的輕巧配戴感；升級815mAh大容量電池，最高可達21天超長續航。

支援全新「操場模式」與「騎乘模式」，讓跑步、騎乘等戶外探索都能獲得更穩定的運動追蹤體驗。健康監測方面，透過升級心率感應器與演算法，監測準確性提升至98.4%，並強化睡眠監測能力，支援睡眠HRV指標與睡眠趨勢報告。

此外，Xiaomi Watch S5 46mm相容Android與iOS系統，並首次支援NFC悠遊卡行動支付。

Xiaomi Watch S5 46mm提供黑色、銀色、藍色（陶瓷錶圈款）、綠色（鍛造碳錶圈款）4種選擇，黑色、銀色定價4,999元；藍色（陶瓷錶圈款）、綠色（鍛造碳錶圈款）定價5,999元。即日起於小米商城mi.com、全台小米之家、蝦皮商城小米官方旗艦店、PChome 24h購物小米旗艦館、momo購物網小米旗艦館開賣。6月22日前購買限量加贈悠遊卡加值金300元。

●Xiaomi手環10 Pro

Xiaomi手環10 Pro採用9.7mm超薄機身與高強度鋁合金中框，搭配1.74吋AMOLED螢幕；內建350mAh電池，最長可提供21天續航。

Xiaomi手環10 Pro支援超過150種運動模式，並新增「操場模式」與「騎乘模式」，騎乘時還能將連接的手機化為儀表板，讓運動數據即時呈現。

健康監測透過全新PPG模組與自研演算法，將心率監測準確度提升至98.2%。睡眠監測準確度也同步升級，透過睡眠趨勢報告、睡眠效率、睡眠改善計畫與新增的HRV指標，協助用戶掌握日常作息與狀態。

Xiaomi手環10 Pro相容Android與iOS系統，更支援雙裝置訊息同步，在單一手環上可接收來自兩支手機的來電、訊息與提醒。NFC版本支援悠遊卡行動支付。

Xiaomi手環10 Pro NFC版本陶瓷版定價2,499元，另有午夜黑、冰川銀版定價2,199 元；Xiaomi手環10 Pro則提供午夜黑、冰川銀與櫻花粉色，定價1,999元。即日起於小米商城mi.com、全台小米之家、蝦皮商城小米官方旗艦店、PChome 24h購物小米旗艦館、momo購物網小米旗艦館開賣。6月22日前購買限量加贈Xiaomi Type-C耳機。

●REDMI Watch 6

REDMI Watch 6配備2.07吋AMOLED高亮度大螢幕，具備82%高螢幕佔比、四邊2mm超窄等邊框，外觀採用9.9mm超薄輕巧設計、高強度鋁合金中框與雙按鍵配置，兼具質感與操作便利性。REDMI Watch 6 NFC版本為REDMI系列首款支援悠遊卡行動支付的手錶。

健康與運動方面，支援超過150種運動模式、5ATM防水、水下心率檢測，以及心率、血氧、睡眠、壓力等健康管理；搭配550mAh大容量電池，日常使用最長可達12天，超長續航模式最高可達24天。

REDMI Watch 6 NFC版本提供皎月銀、典雅黑兩色，定價2,899元；一般版提供典雅黑、皎月銀、迷霧藍色，定價2,699元。即日起於小米商城mi.com、全台小米之家、蝦皮商城小米官方旗艦店、PChome 24h購物小米旗艦館、momo購物網小米旗艦館、神腦生活小米旗艦館、神腦特約門市、FriDay購物、遠傳電信與台灣大哥大開賣。6月22日購買限量加贈REDMI Watch TPU快拆錶帶粉彩紫色。

●Xiaomi Buds 6

Xiaomi Buds 6採用人體工學半入耳式設計，單耳重量僅約4.4g，並針對耳機外型進行優化，在保有穩固配戴的同時降低耳道壓迫感。透過Harman Golden Ear Team「金耳朵」大師調音，提供Harman AudioEFX、Harman Master Mode兩種音效模式，從清晰人聲到強勁低音皆能自由切換，同時升級降噪與智慧連接體驗，搭載舒適主動降噪功能。

Xiaomi Buds 6提供石墨黑、珍珠白、鈦坦灰、星雲紫色，定價2,999元。即日起於小米商城mi.com、全台小米之家、蝦皮商城小米官方旗艦店、PChome 24h購物小米旗艦館、momo購物網小米旗艦館開賣。6月22日前購買限量加贈Xiaomi GaN充電器33W Type-C版。

●REDMI耳罩式耳機Neo

REDMI耳罩式耳機Neo為小米旗下首款耳罩式耳機，搭載40mm超大覆合鈦膜動圈驅動單元，帶來更澎湃的低音與細膩聲音層次，並通過Hi-Res Audio認證，支援USB Audio 有線音訊傳輸。

面對通勤車廂、辦公室或咖啡廳等不同日常場景，REDMI耳罩式耳機Neo支援42dB ANC 主動降噪，並提供三檔降噪深度調節與自適應降噪功能，可依照環境噪音自動切換降噪強度。最高可提供72小時音樂播放續航，同時支援充電10分鐘即可聆聽5小時的超級快充功能。

此外，亦支援Google Fast Pair、小米耳機 App、音訊共享與雙設備連接，讓手機、平板與筆電之間切換更直覺。

REDMI耳罩式耳機Neo提供曜石黑、柔沙白兩色，定價1,499元。即日起於小米商城mi.com、全台小米之家、蝦皮商城小米官方旗艦店、PChome 24h購物小米旗艦館、momo購物網小米旗艦館、Yahoo購物中心小米旗艦館、東森購物網小米旗艦館、7-ELEVEN i預購小米旗艦館開賣。

●REDMI Buds 8

REDMI Buds 8搭載11mm高效能客製化動圈驅動單元，帶來更具層次的中低音表現，並支援5種EQ設定與自訂EQ，滿足不同音樂風格與聆聽偏好；支援最高50dB和4kHz混合式主動降噪，並提供3種降噪模式與3種通透模式。單次充電最長可使用約11小時，搭配充電盒使用最高可達44小時，充電10分鐘即可播放音樂長達4小時。

REDMI Buds 8提供黑色、白色、綠色，定價1,199元。即日起於小米商城mi.com、全台小米之家、蝦皮商城小米官方旗艦店、PChome 24h購物小米旗艦館、momo購物網小米旗艦館、神腦生活小米旗艦館與神腦特約門市開賣。

●附註：詳細活動內容以各通路官網、門市公告為準。

全新Xiaomi Watch S5 46mm以全面升級的核心規格，帶來更強大的智慧腕上體驗。圖／小米提供
全新Xiaomi Watch S5 46mm以全面升級的核心規格，帶來更強大的智慧腕上體驗。圖／小米提供

小米推出6款智慧穿戴與音訊新品，進一步擴大「人 × 車 × 家」智慧生態產品陣容。圖／小米提供
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Xiaomi Buds 6採用人體工學半入耳式設計，單耳重量僅約 4.4g，並針對耳機外型進行優化。圖／小米提供
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REDMI Buds 8搭載11mm高效能客製化動圈驅動單元，帶來更具層次的中低音表現。圖／小米提供
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REDMI耳罩式耳機Neo將高音質、長續航與舒適配戴體驗一次到位。圖／小米提供
REDMI耳罩式耳機Neo將高音質、長續航與舒適配戴體驗一次到位。圖／小米提供

Xiaomi手環10 Pro以更纖薄、耐用且更智慧的全方位升級，打造全天候智慧健康夥伴。圖／小米提供
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Xiaomi 悠遊卡 小米

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