金門購物嘉年華開跑！消費登錄抽iPhone、家電大獎 一路抽到6月底

「2026金門購物嘉年華」主檔期活動今日傍晚於後浦十六藝文特區正式登場，現場吸引眾多在地鄉親及遊客參與，氣氛熱絡，展現金門商圈與青年創業蓬勃活力，今年活動自5月30日至6月30日止，以「買翻金門島，一路抽好禮」為主軸，結合消費抽獎、青創市集、數位支付及AR互動遊戲，盼透過商圈串聯與觀光導流，為地方經濟再添動能。

這項啟動儀式由金馬聯合服務中心執行長吳增允、副縣長陳祥麟、金門縣產業發展處長李銘培、金城鎮長李誠智等人共同主持，並與地方商家、青年創業團隊及民眾共同見證活動開跑。

陳祥麟表示，縣府近年持續推動購物節品牌化，希望從單純促銷活動升級為結合觀光、文化與產業發展的整體行銷平台，今年進一步整合商圈資源與青年創業能量，讓消費不只是購物，更成為帶動地方產業循環的重要力量。

縣府產業發展處指出，今年活動以「買翻金門島，一路抽好禮」為主題，主檔期期間民眾只要到合作店家消費並完成登錄，即可參加「週週抽大獎」活動，共規劃5輪抽獎，獎項包括金門高粱酒、iPhone、家電、3C產品及在地特色商品等。未中獎者資格將自動保留至下一輪抽獎，中獎前都能持續參與。

除了消費抽獎，今年也同步推出「風獅囝的修行之旅」AR互動集章活動，結合景點、商圈與消費場域，讓民眾透過數位闖關深入探索金門特色文化與觀光資源，提升旅遊體驗。

值得一提的是，活動現場同步舉辦青創市集，集結24家在地青年品牌與特色攤商，涵蓋文創商品、特色美食及手作設計。縣府也藉此推廣TWQR行動支付，陳祥麟更親自使用悠遊付掃碼消費，了解店家導入數位支付情形，希望逐步打造更便利的智慧消費環境。

今年購物嘉年華也獲得金門酒廠、悠遊卡公司、全家便利商店、和泰興業大金空調、聲寶及新光三越等企業響應贊助，共同提供活動獎項與資源，展現公私協力活絡商圈、帶動消費的企圖心。

縣府表示，隨著暑假旅遊旺季即將到來，期待透過購物嘉年華串聯觀光與商圈買氣，吸引更多遊客走進街區、認識在地品牌，讓消費力轉化為地方產業成長動能。更多活動資訊，請至活動官網查詢：https://kinmenfun.com/。

「2026金門購物嘉年華」今日傍晚17點於後浦十六藝文特區舉行啟動儀式，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影

「2026金門購物嘉年華」今日傍晚17點於後浦十六藝文特區舉行啟動儀式，由金馬聯合服務中心執行長吳增允（右三）、副縣長陳祥麟（右四）、金門縣產業發展處長李銘培（左二）、金城鎮長李誠智(左一）共同主持啟動儀式。記者蔡家蓁／攝影