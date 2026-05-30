日本爆紅兩周賣光！朝日未來檸檬沙瓦登台 開罐就看見整片檸檬漂浮

台灣即飲調酒（RTD）市場持續升溫，根據產業數據顯示，整體零售規模已達約新台幣54億元，成為酒類市場近年成長最快的品類之一。看準這股微醺商機，日本啤酒龍頭朝日啤酒（Asahi）宣布正式重返台灣即飲調酒市場，不僅將引進多款日本人氣品牌，更以話題新品「未來檸檬沙瓦」打頭陣，搶攻年輕世代與都會消費族群市場。

其中最受矚目的，莫過於在日本上市後曾創下短短兩週即完售紀錄的「Asahi未來檸檬沙瓦」，將自6月5日起於全台7-ELEVEN限量上市。朝日此次更將台灣選為全球海外市場首發地，展現對台灣市場的高度重視。

這款產品最大的特色，在於顛覆傳統罐裝調酒的飲用體驗。「Asahi未來檸檬沙瓦」採用全新「全開蓋極泡罐」設計，打開罐蓋後，整個罐口完全敞開，消費者能直接看見封存在酒液中的真實檸檬切片漂浮其中。伴隨氣泡綻放的聲響與天然檸檬香氣釋放，不僅提升視覺與嗅覺體驗，也讓飲用過程更接近現調沙瓦的臨場感。

朝日表示，未來檸檬沙瓦希望突破消費者對罐裝調酒的既有印象，從視覺、聽覺、嗅覺、觸覺到味覺，打造更完整的沉浸式體驗。入口後除了能感受到檸檬的清爽酸甜，也保留果皮特有的細緻微苦韻味，展現更具層次感的風味表現。

除了話題性十足的未來檸檬沙瓦，朝日此次也同步推出主打真實果汁風味的「贅澤果榨」系列，首波引進蜜桃、奇異果、葡萄及麝香葡萄四款口味。其中最受矚目的麝香葡萄版本，選用日本高級水果代表之一的亞歷山大麝香葡萄入酒，果汁含量高達21%，搭配品牌標誌性的黑色包裝設計，鎖定追求質感生活與高端微醺體驗的消費者。

隨著消費者對低負擔、多元風味及儀式感飲酒體驗需求持續提升，朝日啤酒此次以創新包裝與高果汁含量產品雙線布局，不僅宣告重返台灣RTD市場，也預料將為今年夏季即飲調酒市場再掀一波微醺熱潮。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「Asahi未來檸檬沙瓦」採用全新「全開蓋極泡罐」設計，打開後能直接看見封存在酒液中的真實檸檬切片漂浮其中。圖／Asahi朝日啤酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康