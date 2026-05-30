快訊

專訪／名模華麗轉身變德國工程師！黃百璐年薪3百萬 放手兒女赴美

不開冷氣也能涼！網狂推夏天「1省電神器」：睡到半夜會冷

聽新聞
0:00 / 0:00

日本爆紅兩周賣光！朝日未來檸檬沙瓦登台 開罐就看見整片檸檬漂浮

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「Asahi未來檸檬沙瓦」將自6月5日起，於全台7-ELEVEN 限量上市。圖／Asahi朝日啤酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Asahi未來檸檬沙瓦」將自6月5日起，於全台7-ELEVEN 限量上市。圖／Asahi朝日啤酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣即飲調酒（RTD）市場持續升溫，根據產業數據顯示，整體零售規模已達約新台幣54億元，成為酒類市場近年成長最快的品類之一。看準這股微醺商機，日本啤酒龍頭朝日啤酒（Asahi）宣布正式重返台灣即飲調酒市場，不僅將引進多款日本人氣品牌，更以話題新品「未來檸檬沙瓦」打頭陣，搶攻年輕世代與都會消費族群市場。

其中最受矚目的，莫過於在日本上市後曾創下短短兩週即完售紀錄的「Asahi未來檸檬沙瓦」，將自6月5日起於全台7-ELEVEN限量上市。朝日此次更將台灣選為全球海外市場首發地，展現對台灣市場的高度重視。

這款產品最大的特色，在於顛覆傳統罐裝調酒的飲用體驗。「Asahi未來檸檬沙瓦」採用全新「全開蓋極泡罐」設計，打開罐蓋後，整個罐口完全敞開，消費者能直接看見封存在酒液中的真實檸檬切片漂浮其中。伴隨氣泡綻放的聲響與天然檸檬香氣釋放，不僅提升視覺與嗅覺體驗，也讓飲用過程更接近現調沙瓦的臨場感。

朝日表示，未來檸檬沙瓦希望突破消費者對罐裝調酒的既有印象，從視覺、聽覺、嗅覺、觸覺到味覺，打造更完整的沉浸式體驗。入口後除了能感受到檸檬的清爽酸甜，也保留果皮特有的細緻微苦韻味，展現更具層次感的風味表現。

除了話題性十足的未來檸檬沙瓦，朝日此次也同步推出主打真實果汁風味的「贅澤果榨」系列，首波引進蜜桃、奇異果、葡萄及麝香葡萄四款口味。其中最受矚目的麝香葡萄版本，選用日本高級水果代表之一的亞歷山大麝香葡萄入酒，果汁含量高達21%，搭配品牌標誌性的黑色包裝設計，鎖定追求質感生活與高端微醺體驗的消費者。

隨著消費者對低負擔、多元風味及儀式感飲酒體驗需求持續提升，朝日啤酒此次以創新包裝與高果汁含量產品雙線布局，不僅宣告重返台灣RTD市場，也預料將為今年夏季即飲調酒市場再掀一波微醺熱潮。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「Asahi未來檸檬沙瓦」採用全新「全開蓋極泡罐」設計，打開後能直接看見封存在酒液中的真實檸檬切片漂浮其中。圖／Asahi朝日啤酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Asahi未來檸檬沙瓦」採用全新「全開蓋極泡罐」設計，打開後能直接看見封存在酒液中的真實檸檬切片漂浮其中。圖／Asahi朝日啤酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「Asahi 贅澤果榨」主打添加真實水果原汁，以濃郁果香與高果汁含量打造細膩的果實微醺體驗。圖／Asahi朝日啤酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Asahi 贅澤果榨」主打添加真實水果原汁，以濃郁果香與高果汁含量打造細膩的果實微醺體驗。圖／Asahi朝日啤酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本 啤酒 調酒

延伸閱讀

開罐像現拉生啤！台啤全新雲泡罐登場 全開口設計搭減醣很療癒

京都祇園「燒肉牛匠新」於春大直正式開幕　打造高端燒肉新地標 開幕首周贈炙燒生牛肉 百坪空間重現京都街景 全程專人代烤免動手

端午粽戰升級！新東陽推「海陸雙饗粽組」巨大＋迷你一次滿足

限量86組！麥卡倫百年傳奇再續新章 The Romantica Collection登場

相關新聞

金門購物嘉年華開跑！消費登錄抽iPhone、家電大獎 一路抽到6月底

「2026金門購物嘉年華」主檔期活動今日傍晚於後浦十六藝文特區正式登場，現場吸引眾多在地鄉親及遊客參與，氣氛熱絡，展現金門商圈與青年創業蓬勃活力，今年活動自5月30日至6月30日止，以「買翻金門島，一路抽好禮」為主軸，結合消費抽獎、青創市集、數位支付及AR互動遊戲，盼透過商圈串聯與觀光導流，為地方經濟再添動能。

日本爆紅兩周賣光！朝日未來檸檬沙瓦登台 開罐就看見整片檸檬漂浮

台灣即飲調酒（RTD）市場持續升溫，根據產業數據顯示，整體零售規模已達約新台幣54億元，成為酒類市場近年成長最快的品類之一。看準這股微醺商機，日本啤酒龍頭朝日啤酒（Asahi）宣布正式重返台灣即飲調酒市場，不僅將引進多款日本人氣品牌，更以話題新品「未來檸檬沙瓦」打頭陣，搶攻年輕世代與都會消費族群市場。

開罐像現拉生啤！台啤全新雲泡罐登場 全開口設計搭減醣很療癒

台灣啤酒搶攻高端生啤酒市場，推出年度重量級新品。台灣啤酒宣布全新「雲泡」生啤酒正式上市，首度導入話題十足的「全開口雲泡罐」設計，開罐瞬間即可湧現如現拉生啤般的綿密泡沫，主打「輕盈、輕負擔、療癒感」，瞄準Gen Z年輕世代與追求質感生活的大人族群，重新定義台灣高端生啤酒市場。

勞力士 X SailGP帆船大賽 在瞬息萬變中航向精準與偉大

勞力士與帆船運動的關係，早已超過商業贊助的層次，而是共享對精準、穩定與長期累積的追求。品牌自1958年與New YorkYacht Club合作以來，持續支持遊艇會、離岸賽與頂尖帆船選手，而SailGP自2019年創立後，也因勞力士的加入迅速從新興賽事成長為全球矚目的高科技帆船聯賽。

李多慧白袍現身信義區！貝納頌「最美咖啡師」幸運粉絲爽拿親簽周邊

即飲咖啡市場再掀新話題！貝納頌近期推出全新「茶韻咖啡系列」，即日起至30日在台北信義區新光三越A8南門香堤廣場打造期間限定「CRAFT LAB精萃研究室」快閃活動，結合精品咖啡實驗室風格、沉浸式互動體驗與新品試飲，吸引大批民眾搶朝聖。品牌代言人、也是韓籍啦啦隊女神李多慧更於活動首日換上白袍，化身「最美咖啡調香師」，近距離與粉絲互動，現場氣氛火熱。

「勸世三姊妹」3度回歸票券秒殺 邀粉絲演唱會同樂

台灣原創音樂劇勸世三姊妹今年8月將3度回歸巡演，5月15日早鳥啟售當天北中南共25場票立刻售罄，今天宣布舉辦「勸世祭 三...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。