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開罐像現拉生啤！台啤全新雲泡罐登場 全開口設計搭減醣很療癒

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
為獲得最佳泡沫效果，建議開罐前將「雲泡」於 4-8°C 冷藏至少 6 小時。圖／臺灣菸酒公司提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
為獲得最佳泡沫效果，建議開罐前將「雲泡」於 4-8°C 冷藏至少 6 小時。圖／臺灣菸酒公司提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣啤酒搶攻高端生啤酒市場，推出年度重量級新品。台灣啤酒宣布全新「雲泡」生啤酒正式上市，首度導入話題十足的「全開口雲泡罐」設計，開罐瞬間即可湧現如現拉生啤般的綿密泡沫，主打「輕盈、輕負擔、療癒感」，瞄準Gen Z年輕世代與追求質感生活的大人族群，重新定義台灣高端生啤酒市場。

台酒董事長湯期安表示，近年來台灣消費者的飲酒習慣正在改變，尤其年輕世代對啤酒的期待，已從單純追求酒精濃度，轉向更重視口感、風味與飲用體驗。為回應市場需求，台灣啤酒今年推出全新「雲泡」生啤酒，希望提供兼具輕盈口感與低負擔特性的全新選擇。

「雲泡」生啤酒的誕生，源自台灣啤酒與日本朝日啤酒的技術交流合作。研發團隊特別針對台灣消費者偏好的清爽風格進行開發，採用非熱處理製法，完整保留生啤酒原有的啤酒花香氣與鮮爽口感，同時達到減醣70%、每100毫升僅28大卡的低熱量表現，讓消費者能更輕鬆享受生啤酒的風味層次。

此次新品最大亮點，莫過於被稱為「超革命全開口雲泡罐」的包裝設計。消費者只需將拉環垂直向上拉起，整個罐蓋便可完全開啟，細緻綿密的泡沫隨即緩緩升起，重現居酒屋現拉生啤般的視覺與味覺體驗。台啤表示，這也是「雲泡」名稱的靈感來源，希望透過如雲朵般柔軟的泡沫與清爽酒體，為消費者帶來放鬆療癒的飲用感受。

除了訴求新穎飲酒體驗，台灣啤酒也藉由「雲泡」展現品牌轉型決心。台啤指出，作為百年品牌的重要里程碑，「雲泡」不僅代表台啤釀造技術獲得國際夥伴肯定，更象徵品牌持續擁抱創新與市場變化。未來也將持續透過精進釀造工藝與產品創新，推動台灣啤酒市場朝向高端化與質感化發展。

「雲泡」生啤酒即日起陸續於各大通路上市，其中7-ELEVEN已率先開賣，全聯將於6月5日上架，全家、萊爾富、OK便利商店及家樂福等通路，也將於6月陸續販售，340毫升建議售價48元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

垂直拉起拉環後，可用雙手包覆罐身，利用體溫增加溫差，享受泡沫如雲朵般湧現的神奇瞬間。圖／臺灣菸酒公司提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
垂直拉起拉環後，可用雙手包覆罐身，利用體溫增加溫差，享受泡沫如雲朵般湧現的神奇瞬間。圖／臺灣菸酒公司提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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