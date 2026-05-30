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勞力士 X SailGP帆船大賽 在瞬息萬變中航向精準與偉大

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
勞力士代言人、國際帆船大獎賽Mubadala Brazil SailGP Team舵手Martine Grael。圖／勞力士提供
勞力士代言人、國際帆船大獎賽Mubadala Brazil SailGP Team舵手Martine Grael。圖／勞力士提供

勞力士與帆船運動的關係，早已超過商業贊助的層次，而是共享對精準、穩定與長期累積的追求。品牌自1958年與New YorkYacht Club合作以來，持續支持遊艇會、離岸賽與頂尖帆船選手，而SailGP自2019年創立後，也因勞力士的加入迅速從新興賽事成長為全球矚目的高科技帆船聯賽。

身為近年與勞力士最重要的合作平台，2026賽季的勞力士國際帆船大獎賽（Rolex SailGP Championship）正引領帆船邁向嶄新的偉大航道。本季將在全球舉行共13場賽事，各國菁英駕駛規格相同的F50水翼雙體帆船展開高強度對抗；繼2025年創下時速103.93公里（56.2節）歷史紀錄後，2026賽季的水翼與翼帆經技術革新，展現更為優秀的傑出性能 。

SailGP並在2021年推出Impact League賽事，首度把可持續性與社會責任納入並行競賽，讓帆船不再只是海上競速，更成為提升普世價值的指標。同年規定每隊必須有一名女性運動員上場，推動性別多元化，其中英國好手Hannah Mills在2021年Cadiz大獎賽以新演變的戰術指導角色正式參賽，進而在2024、2025賽季連續獲得Impact League獎，2025年更協助Emirates GBR隊奪下總冠軍。

巴西帆船運動員Martine Grael則寫下了另一個里程碑：她在2025賽季前以舵手身分加入Mubadala Brazil SailGP Team成為賽事史上首位女舵手，並獲得兩場勝利，然她所帶來的影響不只在勝負或勝出，更在高強度競賽中女性運動員踏進了決策中心，重新定義帆船運動的可能樣態。

而從腕表設計角度來看，勞力士與帆船的連結也不言可寓，像是Oyster蠔式表殼強調防水與耐蝕，RLX鈦金屬等材質則兼顧輕量與強度；Yacht-Master II的倒數計時功能，直接對應了啟航節奏與賽前戰術，這些設計不僅帶有鮮明的海洋意象，更將帆船的實用需求轉化為腕表設計思維。

2026年即將邁入下半年，SailGP後續分站與各地經典離岸賽即將揚帆，賽事不僅將再度帶人看見帆船運動的傳統價值觀：耐力、路線判斷與面對極端海況的能力，賽事的迷人之處更在於迎向無法控制預料的風浪，奮力找尋最精準的正確航線。

具有美麗日內瓦波紋的Calibre 4162自動上鍊機芯，帶來帆船賽事所需要的精準與精密性能，並成為Oyster Perpetual Yacht-Master II腕表的動力泉源。圖／勞力士提供
具有美麗日內瓦波紋的Calibre 4162自動上鍊機芯，帶來帆船賽事所需要的精準與精密性能，並成為Oyster Perpetual Yacht-Master II腕表的動力泉源。圖／勞力士提供

勞力士國際帆船大獎賽中，刺激、高速的F50水翼雙體帆船，正是賽事的欣賞樂趣所在。圖／勞力士提供
勞力士國際帆船大獎賽中，刺激、高速的F50水翼雙體帆船，正是賽事的欣賞樂趣所在。圖／勞力士提供

勞力士Oyster Perpetual Yacht-Master II腕表、使用Oystersteel鋼材。圖／勞力士提供
勞力士Oyster Perpetual Yacht-Master II腕表、使用Oystersteel鋼材。圖／勞力士提供

2026賽季的勞力士國際帆船大獎賽將在全球13處展開，展現航海精神與對精準的追求。圖／勞力士提供
2026賽季的勞力士國際帆船大獎賽將在全球13處展開，展現航海精神與對精準的追求。圖／勞力士提供

勞力士代言人、國際帆船大獎賽阿聯酋航空英國隊行政總裁班安斯利爵士。圖／勞力士提供
勞力士代言人、國際帆船大獎賽阿聯酋航空英國隊行政總裁班安斯利爵士。圖／勞力士提供

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