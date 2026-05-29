李多慧白袍現身信義區！貝納頌「最美咖啡師」幸運粉絲爽拿親簽周邊

即飲咖啡市場再掀新話題！貝納頌近期推出全新「茶韻咖啡系列」，即日起至30日在台北信義區新光三越A8南門香堤廣場打造期間限定「CRAFT LAB精萃研究室」快閃活動，結合精品咖啡實驗室風格、沉浸式互動體驗與新品試飲，吸引大批民眾搶朝聖。品牌代言人、也是韓籍啦啦隊女神李多慧更於活動首日換上白袍，化身「最美咖啡調香師」，近距離與粉絲互動，現場氣氛火熱。

貝納頌表示，全新推出的「茶韻咖啡系列」，主打以「海洋深層水精萃技術」調和咖啡與茶香，希望在即飲咖啡原有的醇厚口感中，增添更輕盈的茶韻與回甘層次，重新詮釋瓶裝咖啡的風味體驗，讓即飲咖啡除了便利性，也兼具細膩風味與精品感。

此次期間限定的「CRAFT LAB精萃研究室」，現場以精品咖啡研究室為概念打造，結合實驗室美學、風味感官設計與互動拍照空間，不少民眾專程前往體驗。活動現場除了提供新品試飲，也安排互動體驗與限量抽獎活動。

首日最大亮點之一，是李多慧的驚喜現身。她首度以研究員白袍造型登場，化身「咖啡調香師」，並親自與粉絲分享新品風味。李多慧表示，新品茶韻咖啡入口時除了有濃郁咖啡香，尾韻還帶有清爽茶香與回甘感，層次感相當豐富，「第一次喝到帶有茶香的咖啡，很新奇，也很清爽」。

李多慧也透露，她每天必喝咖啡，通常上午會來一杯冰美式，中午則喝拿鐵。現場她輕鬆甜笑的以三步驟完成一杯咖啡，加入茶香瞬間升級，達到4.5高分，首次嘗試就有好成績。

現場同步舉辦抽獎，幸運粉絲可獲得簽名球、簽名毛巾等限定周邊，引爆追星熱潮。

據了解，此次並非李多慧與貝納頌的首次合作。先前她也曾替品牌「輕負擔機能黑咖啡」站台，帶動產品討論度。此次再度攜手推出全新茶韻系列，也顯示品牌持續透過明星代言與話題快閃活動，強化年輕市場布局。

品牌代言人、也是韓籍啦啦隊女神李多慧於活動首日換上白袍，化身「最美咖啡調香師」，近距離與粉絲互動。圖/貝納頌提供

品牌代言人、也是韓籍啦啦隊女神李多慧於活動首日換上白袍，化身「最美咖啡調香師」，近距離與粉絲互動。圖/貝納頌提供