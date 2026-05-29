聽新聞
0:00 / 0:00

李多慧白袍現身信義區！貝納頌「最美咖啡師」幸運粉絲爽拿親簽周邊

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
韓籍啦啦隊女神李多慧盛讚新品茶韻咖啡入口時除了有濃郁咖啡香，尾韻還帶有清爽茶香與回甘感，層次感相當豐富。圖/貝納頌提供
韓籍啦啦隊女神李多慧盛讚新品茶韻咖啡入口時除了有濃郁咖啡香，尾韻還帶有清爽茶香與回甘感，層次感相當豐富。圖/貝納頌提供

即飲咖啡市場再掀新話題！貝納頌近期推出全新「茶韻咖啡系列」，即日起至30日在台北信義區新光三越A8南門香堤廣場打造期間限定「CRAFT LAB精萃研究室」快閃活動，結合精品咖啡實驗室風格、沉浸式互動體驗與新品試飲，吸引大批民眾搶朝聖。品牌代言人、也是韓籍啦啦隊女神李多慧更於活動首日換上白袍，化身「最美咖啡調香師」，近距離與粉絲互動，現場氣氛火熱。

貝納頌表示，全新推出的「茶韻咖啡系列」，主打以「海洋深層水精萃技術」調和咖啡與茶香，希望在即飲咖啡原有的醇厚口感中，增添更輕盈的茶韻與回甘層次，重新詮釋瓶裝咖啡的風味體驗，讓即飲咖啡除了便利性，也兼具細膩風味與精品感。

此次期間限定的「CRAFT LAB精萃研究室」，現場以精品咖啡研究室為概念打造，結合實驗室美學、風味感官設計與互動拍照空間，不少民眾專程前往體驗。活動現場除了提供新品試飲，也安排互動體驗與限量抽獎活動。

首日最大亮點之一，是李多慧的驚喜現身。她首度以研究員白袍造型登場，化身「咖啡調香師」，並親自與粉絲分享新品風味。李多慧表示，新品茶韻咖啡入口時除了有濃郁咖啡香，尾韻還帶有清爽茶香與回甘感，層次感相當豐富，「第一次喝到帶有茶香的咖啡，很新奇，也很清爽」。

李多慧也透露，她每天必喝咖啡，通常上午會來一杯冰美式，中午則喝拿鐵。現場她輕鬆甜笑的以三步驟完成一杯咖啡，加入茶香瞬間升級，達到4.5高分，首次嘗試就有好成績。

現場同步舉辦抽獎，幸運粉絲可獲得簽名球、簽名毛巾等限定周邊，引爆追星熱潮。

據了解，此次並非李多慧與貝納頌的首次合作。先前她也曾替品牌「輕負擔機能黑咖啡」站台，帶動產品討論度。此次再度攜手推出全新茶韻系列，也顯示品牌持續透過明星代言與話題快閃活動，強化年輕市場布局。

品牌代言人、也是韓籍啦啦隊女神李多慧於活動首日換上白袍，化身「最美咖啡調香師」，近距離與粉絲互動。圖/貝納頌提供
品牌代言人、也是韓籍啦啦隊女神李多慧於活動首日換上白袍，化身「最美咖啡調香師」，近距離與粉絲互動。圖/貝納頌提供

品牌代言人、也是韓籍啦啦隊女神李多慧於活動首日換上白袍，化身「最美咖啡調香師」，近距離與粉絲互動。圖/貝納頌提供
品牌代言人、也是韓籍啦啦隊女神李多慧於活動首日換上白袍，化身「最美咖啡調香師」，近距離與粉絲互動。圖/貝納頌提供

貝納頌全新推出「茶韻咖啡系列」，主打以「海洋深層水精萃技術」調和咖啡與茶香。圖/貝納頌提供
貝納頌全新推出「茶韻咖啡系列」，主打以「海洋深層水精萃技術」調和咖啡與茶香。圖/貝納頌提供

咖啡 李多慧

延伸閱讀

部落客讚中油咖啡「50元喝出精品感」 老饕點頭：連茶葉蛋都好吃

三位世界冠軍坐鎮評審陣容！第二屆Cophi盃全國咖啡挑戰賽開幕

限購1組！好市多超夯「星巴克隨星杯」回歸 會員搶翻：有分店已賣光

網友驚：根本手搖店等級！純喫茶「金萱青茶」成為無糖茶手搖平替新寵

相關新聞

李多慧白袍現身信義區！貝納頌「最美咖啡師」幸運粉絲爽拿親簽周邊

即飲咖啡市場再掀新話題！貝納頌近期推出全新「茶韻咖啡系列」，即日起至30日在台北信義區新光三越A8南門香堤廣場打造期間限定「CRAFT LAB精萃研究室」快閃活動，結合精品咖啡實驗室風格、沉浸式互動體驗與新品試飲，吸引大批民眾搶朝聖。品牌代言人、也是韓籍啦啦隊女神李多慧更於活動首日換上白袍，化身「最美咖啡調香師」，近距離與粉絲互動，現場氣氛火熱。

「勸世三姊妹」3度回歸票券秒殺 邀粉絲演唱會同樂

台灣原創音樂劇勸世三姊妹今年8月將3度回歸巡演，5月15日早鳥啟售當天北中南共25場票立刻售罄，今天宣布舉辦「勸世祭 三...

巴斯光年陪你吃大餐！西堤牛排聯名玩具總動員 限定周邊這天開搶

暑假聚餐檔期提前開打！王品集團旗下「西堤牛排」攜手迪士尼皮克斯《玩具總動員5》，自6月1日起推出期間限定「TASTy STORY：西堤牛仔總動員」主題企劃，不僅打造充滿胡迪、巴斯光年等經典角色元素的「牛仔很忙雙人餐」，還同步推出限定周邊與慶生套組，瞄準暑假家庭聚餐與年輕族群商機。

《別離無恙》填補來不及說出口的遺憾 讓逝者與遺族達成真正和解

電影《別離無恙》由濱邊美波和目黑蓮主演，探討死亡與告別的主題，票房突破40億日圓。故事圍繞能聽見逝者心聲的美空，成功引導遺族達成真正的和解，溫暖人心。

這瓶很可以！蘇格登12年甜醺三桶獨獻台灣 甜而不膩太欠喝

蘇格蘭單一麥芽威士忌蘇格登（The Singleton），為了向台灣熱情的威士忌文化致敬，特別推出由首席調酒大師Dr. Craig Wilson親自操刀、專為台灣味蕾量身打造的全新力作——「蘇格登12年單一麥芽威士忌甜醺三桶（Triple Wine Cask）」，以獨獻台灣之姿驚艷登場 。

林森北路老飯店重生「住一晚送一晚」 亞士都精品酒店5年淬鍊重開幕

歷經5年整建與品牌重塑，九昱建設旗下旅宿版圖再添新作「亞士都精品酒店」（Everstar Hotel），正式於台北市中山區林森北路原址重新開幕，延續1964年「亞士都飯店」融合法式風情與日式服務的品牌精神，以全新姿態重返條通商圈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。