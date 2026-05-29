「勸世三姊妹」3度回歸票券秒殺 邀粉絲演唱會同樂

台灣原創音樂劇勸世三姊妹今年8月將3度回歸巡演，5月15日早鳥啟售當天北中南共25場票立刻售罄，今天宣布舉辦「勸世祭 三姊妹卡關人生轉運站」感恩活動，邀粉絲免費參加。

根據大慕可可今天發布的新聞資料，這次完售對「勸世三姊妹」及躍演劇團都意義非凡，不僅是「三姊妹」首度跳進國家兩廳院 ，更將挑戰台灣原創音樂劇首次「國家兩廳院連續演出一個月」的長銷紀錄，從國家戲劇院、台中國家歌劇院，到衛武營國家藝術文化中心 ，高達32場的巡演場次再創新高。

導演曾慧誠透過新聞稿表示，32場「勸世三姊妹」全部完售，「真的很興奮，也很感謝。謝謝大家用一張票，支持這個關於愛、時間與家的故事。希望我們都能在劇場裡，遇見某一個真實的自己。」

「勸世三姊妹」由導演曾慧誠、新銳作曲家康和祥與金鐘編劇詹傑聯手打造，以西方音樂劇的流行音樂語彙重新詮釋台式幽默，巧妙融合台灣傳統「牽亡歌陣」文化，在荒謬熱鬧與獵奇風景之中，道盡台灣家庭最深層的情感與遺憾，也讓它成為觀眾心中「後勁最強」的音樂劇作品。

為了回報粉絲及觀眾的熱情支持，「勸世三姊妹」宣布將在8月正式演出前，於北中南三地串連舉辦結合唱演會及市集的「勸世祭 三姊妹卡關人生轉運站」感恩感謝祭驚喜活動，將邀請「勸世三姊妹」眾演員群及特邀驚喜嘉賓出席，在台上大聊大唱勸世的前世今生。

「勸世祭 三姊妹卡關人生轉運站」將在北中南三地各舉行一場，6月20日於台中大遠百時尚廣場起跑，6月28日於華山劇場前草原舉辦第二場，7月26日將前往衛武營榕樹廣場舉辦最終場勸世祭活動。

音樂劇「勸世三姊妹」將於8月8日到8月30日在國家戲劇院，9月4日到9月6日在台中國家歌劇院大劇院，10月16日到10月25日在衛武營歌劇院演出。