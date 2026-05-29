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巴斯光年陪你吃大餐！西堤牛排聯名玩具總動員 限定周邊這天開搶

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「牛仔很忙雙人餐」登場，以餐桌重現西部冒險場景。圖／王品集團提供
「牛仔很忙雙人餐」登場，以餐桌重現西部冒險場景。圖／王品集團提供

暑假聚餐檔期提前開打！王品集團旗下「西堤牛排」攜手迪士尼皮克斯《玩具總動員5》，自6月1日起推出期間限定「TASTy STORY：西堤牛仔總動員」主題企劃，不僅打造充滿胡迪、巴斯光年等經典角色元素的「牛仔很忙雙人餐」，還同步推出限定周邊與慶生套組，瞄準暑假家庭聚餐與年輕族群商機。

此次聯名以《玩具總動員5》的西部冒險故事為靈感，將電影元素延伸至整體用餐情境。消費者走進餐廳，不只可以看到角色主題設計，雙人套餐更直接把「冒險感」搬上餐桌。期間限定推出的「牛仔很忙雙人餐」，售價1788元加10%服務費，套餐包含原塊牛排、墨西哥辣味炙燒牛排、BBQ醬烤半雞與義式丁骨豬排等主餐選擇，並搭配「牛仔香酥海鮮拼盤」與「開心果水果雙層蛋糕」等限定餐點，還加贈限量角色造型圍兜，讓大小朋友邊吃牛排邊重溫童年回憶。

其中主打的「墨西哥辣味炙燒牛排」，以香烤牛排搭配特調墨西哥辣醬，呼應《玩具總動員5》的牛仔冒險氛圍，成為本次聯名最具話題性的餐點之一。西堤表示，現代消費者對餐飲的期待，已不只是單純吃飽，更重視情感共鳴與整體體驗，因此希望透過《玩具總動員5》中的友情、陪伴與成長精神，讓聚餐不只是吃飯，而是一場能留下回憶的故事體驗。

除了聯名餐點，西堤此次也同步推出《玩具總動員5》限定周邊商品，包括胡迪、巴斯光年造型的絨毛收納摺疊提袋，以及三眼怪、蛋頭先生主題皮革收納盤組。自6月15日起，凡內用消費即可用239元起加購收藏。

此外，6月1日至8月31日期間，壽星到店用餐，還可獲得限定慶生帽、主題相框與生日蛋糕，打造「TASTy STORY」主題生日派對。西堤指出，希望透過跨世代IP合作與主題化餐飲體驗，進一步深化品牌年輕化溝通，也強化家庭聚餐市場的情感連結。

西堤牛排同步推出《玩具總動員 5》限定周邊商品，延伸至日常生活使用情境。圖／王品集團提供
西堤牛排同步推出《玩具總動員 5》限定周邊商品，延伸至日常生活使用情境。圖／王品集團提供

西堤牛仔很忙雙人餐義式丁骨豬排。圖／王品集團提供
西堤牛仔很忙雙人餐義式丁骨豬排。圖／王品集團提供

主題生日派對 x 西堤打造專屬記憶時刻。圖／王品集團提供
主題生日派對 x 西堤打造專屬記憶時刻。圖／王品集團提供

西堤冒險警長NPC Nick，帶大家進入西部牛仔世界。圖／王品集團提供
西堤冒險警長NPC Nick，帶大家進入西部牛仔世界。圖／王品集團提供

王品集團 西堤 牛排

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