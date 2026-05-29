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《別離無恙》填補來不及說出口的遺憾 讓逝者與遺族達成真正和解

聯合新聞網／ 來一杯奶茶
別離無恙／劇照
別離無恙／劇照

看完《別離無恙》發現它並非只是一部「催淚」的電影，更讓人思考「離別」這件事情。

電影由濱邊美波與目黑蓮首次合作主演，改編自長月天音小說，在日本上映後票房突破40億日圓，完全能理解為什麼這部片會被日媒形容為讓人淚腺潰堤的「大號泣作品」，它絕對是今年最溫柔也最治癒的感人之作。

故事圍繞著殯葬職人生活，清水美空（濱邊美波飾）因為擁有能聽見逝者聲音的不能說祕密，在求職全敗時被生命禮儀師漆原禮二（目黑蓮飾）挖掘進入「坂東會館」實習。

別離無恙／劇照
別離無恙／劇照

電影把「生命禮儀師」拍得比想像中溫柔。故事雖圍繞死亡與告別，但真正想表達：

留下來的人，該如何好好道別

美空能聽見逝者心聲的奇幻能力，則在關鍵時刻填補了遺族「來不及說出口」的情感裂縫，讓告別不只是形式上的結束，讓遺族與逝者達成真正的和解與「完結」。

別離無恙／劇照
別離無恙／劇照

電影將失去的悲傷成功轉化為對逝者的慈愛。

兩位主角在陪伴彼此面對死亡的過程中，展現出內斂卻極具安全感的牽絆，溫柔的相伴及引導，讓螢幕前的我也跟著在一場場告別中整理了心情。

別離無恙／劇照
別離無恙／劇照

一部看完會讓人想好好珍惜身邊活著的每個人、重新審視待人接物態度的傑作，進戲院前真的必須備妥面紙與手帕。

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