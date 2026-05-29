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這瓶很可以！蘇格登12年甜醺三桶獨獻台灣 甜而不膩太欠喝

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「蘇格登12年甜醺三桶」以獨獻台灣之姿驚艷登場。圖／帝亞吉歐提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「蘇格登12年甜醺三桶」以獨獻台灣之姿驚艷登場。圖／帝亞吉歐提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭單一麥芽威士忌蘇格登（The Singleton），為了向台灣熱情的威士忌文化致敬，特別推出由首席調酒大師Dr. Craig Wilson親自操刀、專為台灣味蕾量身打造的全新力作——「蘇格登12年單一麥芽威士忌甜醺三桶（Triple Wine Cask）」，以獨獻台灣之姿驚艷登場 。

此款新作的靈感，源自於城市霓虹燈火下的歡愉夜晚，在釀造工藝上展現了極致繁複的層次 。品牌首創將酒液於Pedro Ximenez與Oloroso雪莉桶，以及葡萄酒復活桶中悠然熟成12年以上，最後再運用西班牙葡萄酒桶進行細膩收尾 。這種獨特的「三桶工藝」成功突破了風味極限，完整體現出甜而不膩且層次豐盈的甜順口感，為台灣熱愛威士忌的品飲者帶來一場專屬的味覺饗宴 。

「蘇格登12年甜醺三桶」以濃郁豐醇的風味與恰到好處的甜美調性，留下令人難忘的甜美餘韻 。聞香時，成熟乾果、太妃糖與濃郁的磅蛋糕香氣撲鼻而來；入口後，則能感受到多汁的蔓越莓、黑糖與焦糖風味在口中細緻綻放，並融合了溫潤的烘焙香料味；尾韻帶有橙皮與細緻的香料氣息 。

若想體驗不同於純飲的驚喜風味，加入冰塊飲用，則能釋放出迷人的蜂蜜蘋果香氣與清爽口感，完美展現出葡萄酒三桶工藝賦予酒液的甜美層次 。對蘇格登而言，「甜醺」不僅僅是風味的綻放，更是烘托歡聚氣氛、拉近彼此距離的溫慢橋梁 。

不論是純飲或加冰，「蘇格登12年甜醺三桶」都能讓美好能量在舉杯歡聚間流轉，讓情誼在甜美的餘韻中更顯深厚。此款專為台灣打造的全新威士忌，酒精濃度為40%，容量700毫升，建議售價為新台幣1,200元，即日起已於全台指定菸酒專專賣店與各大通路正式上市 。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「蘇格登12年甜醺三桶」酒精濃度為40%，容量700毫升，建議售價為新台幣1,200元。圖／帝亞吉歐提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「蘇格登12年甜醺三桶」酒精濃度為40%，容量700毫升，建議售價為新台幣1,200元。圖／帝亞吉歐提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

葡萄酒 威士忌

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