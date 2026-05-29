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林森北路老飯店重生「住一晚送一晚」 亞士都精品酒店5年淬鍊重開幕

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
亞士都精品酒店花見客房格局方正、採光良好，可沉浸式體驗林森北路的晴雨晨昏。圖／亞士都精品酒店提供
亞士都精品酒店花見客房格局方正、採光良好，可沉浸式體驗林森北路的晴雨晨昏。圖／亞士都精品酒店提供

歷經5年整建與品牌重塑，九昱建設旗下旅宿版圖再添新作「亞士都精品酒店」（Everstar Hotel），正式於台北市中山區林森北路原址重新開幕，延續1964年「亞士都飯店」融合法式風情與日式服務的品牌精神，以全新姿態重返條通商圈。

亞士都精品酒店坐落林森北路與六條通交叉口，距離捷運中山站約550公尺，步行可達台北當代藝術館、光點台北、林森公園、誠品生活南西店、新光三越南西店及赤峰街商圈，串連城市文化與商務動線，鎖定長住與短住旅客市場。

開幕優惠同步登場，即日起至2026年8月31日，透過官網或訂房專線完成預訂並入住「花悅套房」，可享平日周日至周四「買一晚送一晚」優惠（不適用特定連假與周五、周六），長住30晚以上可另洽專人專案規劃。

此次新館以「城市綠意與文化交織」為設計主軸，外觀採玻璃帷幕與金屬飾板呈現現代俐落感，內裝則融入在地生態與藝術語彙。一樓大廳設置茶花意象壁雕，並攜手Studio STAY（永續設計）與法國照明藝術品牌 Art et Floritude 打造主題吊燈，以茶花造型、柿子與台灣藍鵲元素象徵文化融合與生態意象。

櫃檯上方則設置捷克玻璃工藝品牌 Lasvit「SPACEY」系列燈具，以古老玻璃技法結合現代設計語彙，營造藝術與空間交錯的迎賓氛圍，並以遠眺台北101天際線為靈感設計背牆，強化在地城市連結。

此外，酒店有「花見客房」與「花悅套房」兩種房型，坪數約8至11坪，標配工作書桌、免治馬桶、乾濕分離衛浴與英國Slumberland睡床，配置家用冰箱、微波爐與簡易廚房；套房則升級設置洗脫烘洗衣機與烘碗機，部分高樓層房型可遠眺台北101，主打長住機能與居家化體驗。

營運團隊表示，亞士都精品酒店結合短住旅遊與長租生活需求，鎖定中山區條通商圈多元客群，第一年目標住房率約60%，平均房價約落在5,000元區間，未來將持續強化城市型生活旅宿定位。

全新完工、交通便利的亞士都精品酒店，主打長住市場。圖／亞士都精品酒店提供
全新完工、交通便利的亞士都精品酒店，主打長住市場。圖／亞士都精品酒店提供

亞士都精品酒店房內皆設有一般家用冰箱、微波爐，以及簡易廚房。圖／亞士都精品酒店提供
亞士都精品酒店房內皆設有一般家用冰箱、微波爐，以及簡易廚房。圖／亞士都精品酒店提供

亞士都精品酒店位於林森北路與六條通交叉口，是九昱建設在台北市中山區插旗的第4家酒店。圖／亞士都精品酒店提供
亞士都精品酒店位於林森北路與六條通交叉口，是九昱建設在台北市中山區插旗的第4家酒店。圖／亞士都精品酒店提供

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