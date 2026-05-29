陳耀訓攜手烘焙名店！3強聯手「麵包捲革命」 把金莎、手搖飲變甜點

當甜點成為主角，麵包還能怎麼被重新定義？台北與台中三大烘焙品牌——慶祝烘焙、巴蕾麵包、陳耀訓・麵包埠，首度聯手推出全新聯名企劃「Roll Together」，以三款風味各異的「麵包捲」挑戰甜點化麵包的極限，將金莎巧克力、手搖飲、經典法式甜點元素全面轉化。

此次聯名由世界麵包冠軍陳耀訓號召，他直言，社會普遍認為「麵包價值低於甜點」，因此希望透過跨品牌創作，讓麵包職人的技術與風味表現被重新看見。

●慶祝烘焙／榛果可可歌劇院

其中，由慶祝烘焙創辦人張家豪操刀，以金莎巧克力為靈感核心，拆解其「榛果＋焦糖＋巧克力」風味結構。他將自製焦糖、榛果製成帕林內（Praliné）果仁糖，再結合72%莊園巧克力，打造濃厚焦糖榛果巧克力餡，抹入可可布里歐麵團製成麵包捲。

最特別的是，他反轉螺旋剖面擺法，使成品呈現如雪梨歌劇院般的層次堆疊，也因此對發酵與結構穩定性提出極高挑戰。表層再加入榛果碎、珍珠糖與巧克力薄片，增加多重口感。

●巴蕾麵包／青檸伯爵香橙捲

台中老字號巴蕾麵包則以「手搖飲文化」為靈感，打造最具台灣味的麵包捲。主廚康郁夫以伯爵茶、紅茶利口酒與奶酥融合，搭配台灣椪柑果乾鋪陳在布里歐麵團中，烘烤後再加入檸檬煉乳醬提升酸甜層次。

最後以伯爵餅乾、焦糖杏仁脆片與檸檬皮絲點綴，呈現茶香、果香與酸甜交織的清爽風味。他強調，餡料塗抹均勻與發酵控制，是決定成敗的關鍵。

●陳耀訓・麵包埠／玫瑰覆盆子草莓

陳耀訓則以自身世界冠軍作品「莓香絮語」為基礎，進行升級再創作。他將乾燥玫瑰花瓣融入布里歐麵團，結合覆盆子杏仁餡與酸度更明顯的草莓乾，強化風味層次的對比與平衡。

出爐後再以奶油乳酪、草莓覆盆子果醬與凍乾草莓裝飾，使視覺與味覺同時達到高強度衝擊，呈現更偏甜點邏輯的麵包設計。

3位主廚皆為多年舊識，其中張家豪與陳耀訓更曾在巴蕾麵包共事，師徒關係延續至今。康郁夫表示，3人相識超過20年，整個商品發想過程，不僅有技術交流，更像是共事回憶的延伸。陳耀訓指出，藉由這次三方聯名活動，期待讓消費者更能看見麵包的價值，也讓職人之間的交流，持續為台灣烘焙帶來新的可能。

Roll Together聯名禮盒 內容：榛果可可歌劇院、青檸伯爵香橙捲、玫瑰覆盆子草莓各1 售價：450元（預購價420元） 預購期間：即日起至6/5 取貨時間：6/6－6/30 取貨地點：台北慶祝烘焙／台中巴蕾麵包

麵包職人挑戰甜點風味極限，設計出甜點系麵包。圖／陳耀訓・麵包埠提供

三位麵包職人康郁夫、陳耀訓、張家豪（由左至右），藉由聯名，交流麵包製作技法。圖／陳耀訓・麵包埠提供