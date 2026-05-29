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黃仁勳兆元宴後狂嗑25元冰棒 驚豔問哪裡買？全網嗨：打進AI供應鏈

聯合報／ 記者高婉珮 ／即時報導
黃仁勳「兆元宴」後與民眾分享美食。記者潘俊宏／攝影
黃仁勳「兆元宴」後與民眾分享美食。記者潘俊宏／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳28日晚間結束「兆元宴」後，再度展現超強親民魅力。就在與現場民眾互動時，有小朋友遞上一支台灣經典冰品「紅豆粉粿冰棒」，黃仁勳當場直接拆開包裝、站在路邊大口開吃，不但一口接一口停不下來，還忍不住頻頻稱讚「真的很好吃。」

更有趣的是，黃仁勳吃到一半時，突然轉頭詢問一旁圍觀民眾：「這個到底去哪裡買？」當聽到路人熱情回應，「便利商店就有」時，他立刻露出滿意笑容，一邊點頭、一邊繼續把整支冰棒吃光，模樣自然又接地氣。

這款成功征服國際科技巨頭味蕾的冰品，正是由小美冰淇淋於1997年推出的經典「紅豆粉粿冰棒」。這款冰棒至今已熱賣29年，憑藉紅豆香氣與Q彈粉粿口感，成為許多台灣人共同的童年回憶，價格也十分親民，一支只要25元。

影片曝光後，立刻在Threads引發熱烈討論，不少網友笑稱黃仁勳根本是「道地台灣胃」，每次來台灣吃美食時，看起來都特別開心，也有網友幽默留言：「小美要來打進AI供應鏈了」、「哇！這支要被買爆了」、「AI教父認證的冰棒」。小小一支25元的古早味冰品，也意外成為這場「兆元宴」後最具話題性的另類主角。

事實上，黃仁勳這趟訪台期間，從夜市小吃、南部粽、私廚料理、中菜、到古早味台菜，幾乎每到一處都人氣滿滿。如今連紅豆粉粿冰棒也意外爆紅，再次展現這位全球AI領袖驚人的「帶貨能力」與超高人氣。

紅豆粉粿冰棒。圖／摘自小美冰淇淋官網
紅豆粉粿冰棒。圖／摘自小美冰淇淋官網

黃仁勳 兆元宴 NVIDIA

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