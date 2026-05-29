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日圓甜甜價助攻 日系貴婦居家織品UCHINO推新品

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
品牌表示，全新上市即日起至6/1（一）商品85折。圖/UCHINO提供
品牌表示，全新上市即日起至6/1（一）商品85折。圖/UCHINO提供

主打有機、質感輕盈，有百年歷史的貴婦居家毛巾品牌UCHINO，本季推出全新「棉花糖丹寧紗布」系列，將同時滿足「職人丹寧質感」與「極致舒適機能」的衝突之美，以相同三重紗專利製造工法、視覺層以丹寧斜紋織法，打造出牛仔系風格，呈現洗鍊、層次分明的休閒質感，隨著洗滌次數將呈現丹寧的自然色落美感。

重量僅為傳統丹寧布的1/3，實現「視覺帥氣、體感放鬆」的穿著美學。100%純棉材質，對敏感肌膚非常友善，解決了傳統牛仔布硬挺、悶熱的痛點。

今年新品發表會，邀請金馬獎得主方志友擔任活動嘉賓。身兼演藝工作者、創業家與雙寶媽多重身分，方志友卻表示，自己長期受敏感肌所苦，對於直接接觸肌膚的居家織品有著極高標準。

她直言，「挑選居家服的規格，甚至比挑選劇本還要嚴格。」在忙碌與多壓的生活中，高品質的面料能幫助身體在返家後卸下疲憊，透過極致親膚的織品打造全家人的純淨舒緩新日常，讓居家時光成為一種療癒。

品牌表示，新品上市即日起至6月1日，UCHINO商品限時優惠85折，特價品/刺繡除外；單筆消費滿6000元還贈送品牌限定禮。

方志友穿著RELAX熱帶綠葉無袖洋裝</p><!--6--><p> 為UCHINO居家服系列站台。圖/UCHINO提供
方志友穿著RELAX熱帶綠葉無袖洋裝

為UCHINO居家服系列站台。圖/UCHINO提供

方志友 金馬獎

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