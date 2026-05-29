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英國傳奇製表Arnold & Son現身台北101 珍稀綠紋石3D金龍 震撼登台

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
A&S1021機芯可精確顯示月相周期，每122年僅有一日誤差，讓機芯的打磨、修飾、倒角等繁複修飾工序，對比出綠紋石的美豔古典。圖／Arnold & Son提供
A&S1021機芯可精確顯示月相周期，每122年僅有一日誤差，讓機芯的打磨、修飾、倒角等繁複修飾工序，對比出綠紋石的美豔古典。圖／Arnold & Son提供

英國傳奇製表血脈Arnold & Son近日於台北101 SHH（Sincere Haute Horlogerie）頂級鐘表概念店，正式發表年度重點時計。現場焦點莫過於首次融合珍稀綠紋石、白金微型雕刻的立體月相腕表，以及在製表史上罕見運用霧面緞紋縞瑪瑙面盤的超薄飛行陀飛輪，兩款新作不僅展現品牌對硬寶石的運用巧思，更為台灣高階鐘表收藏家帶來一場結合微型雕刻、天文曆象與古典航海美學的視覺盛宴。

Arnold & Son的傳奇始於1764年，創辦人John Arnold以將半刻三問機芯裝入戒指的微型工藝揚名倫敦。1778年，其製作的N°36計時懷表通過格林威治天文台嚴苛檢測，成為歷史上首款被冠以「Chronometer」（精密時計）之名的時計；1792年，他更與製表大師寶璣（Abraham-Louis Breguet）惺惺相惜，開啟兩大製表家族的世紀交流。品牌在近十年頻頻展現創意能量，包含2015年推出搭載專利機制的恆定動力陀飛輪、2018年以北極俯瞰視野的Globetrotter世界時區腕表，並於2021年發表擁有產業最大12毫米立體球形月相的Luna Magna，同年並入圍GPHG日內瓦高級鐘表大賞。

本次抵台的重點新作Luna Magna Platinum Dragon Verdite腕表大膽採用兼具硬度與天然紋理挑戰的「綠紋石」打造面盤。盤面之上，一尊以白金手工精雕的祥龍栩栩如生，鱗甲神態刻劃入微，再現龍與智慧之珠的東方古老寓言。綠紋石不僅象徵生機、大地與萬象更新的生生不息，更與同材質打造的3D立體球形月相交織出深邃的色彩層次。腕表內在搭載A&S1021自製手動上鍊機芯，擁有每122年僅需手動校正一天的精準度，並將浩瀚星空與神話圖騰完美收納。

另一款引人矚目的Ultrathin Tourbillon縞瑪瑙腕表，則打破礦石面盤傳統的拋光表現語彙，在製表史上罕見將天然縞瑪瑙圓盤進行特殊的霧面緞紋處理，與拋光副表盤形成內斂而細膩的對比。A&S8300手上鍊機芯厚度僅2.97毫米，其陀飛輪框架內特別嵌有風格化的六分儀線條，並以錨形配重尖端作為秒數指示，在纖薄的當代線條中，無聲訴說品牌深厚的古典航海天文鐘歷史、思古之悠情。目前兩款新品都已抵台，可洽SHH台北101頂級鐘表概念店、預約鑑賞。

Ultrathin Tourbillon腕表的除了使用縞瑪瑙為面盤呈現深邃質感，同時也罕見將縞瑪瑙進行霧面緞紋處理，帶來朦朧之美。圖／Arnold & Son提供
Ultrathin Tourbillon腕表的除了使用縞瑪瑙為面盤呈現深邃質感，同時也罕見將縞瑪瑙進行霧面緞紋處理，帶來朦朧之美。圖／Arnold & Son提供

Arnold & Son以珍貴的綠紋石打造面盤，同時搭配精雕的白金祥龍、催生出新款Luna Magna Platinum Dragon Verdite腕表。圖／Arnold & Son提供
Arnold & Son以珍貴的綠紋石打造面盤，同時搭配精雕的白金祥龍、催生出新款Luna Magna Platinum Dragon Verdite腕表。圖／Arnold & Son提供

Arnold & Son Ultrathin Tourbillon腕表白金款，價格店洽。圖／Arnold & Son提供
Arnold & Son Ultrathin Tourbillon腕表白金款，價格店洽。圖／Arnold & Son提供

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