台鐵跨界合作！限定便當集結台東美味 台北搶先賣

響應「2026台東博覽會」，台鐵公司與台東縣政府雙方跨界合作推出兩款獨具風格的限定便當「洛神紅藜海饌御膳盒」以及「原生漫台東便當」每款售價均為199元。便當設計深度融合台東的山海意象與永續理念，不僅選用在地優質食材入菜，更開發別具收藏價值的環保餐盒，邀請旅客品嚐台東美味的同時，也能源頭減量守護環境。

「洛神紅藜海饌御膳盒」為以營養豐富的紅藜飯為基底，主菜推出創新料理「洛神糖醋鬼頭刀魚」，加入台東特產洛神花烹調，呈現微酸清香的層次感。配菜更誠意十足地加入生食級大干貝、大白蝦與清脆蘆筍，完美融合山海精華。「原生漫台東便當」：嚴選台東白米與紅藜蒸煮，推出雙主菜組合。包含以關山出產的米麴甜酒釀醃製入味的排骨，搭配酥炸成功鎮旗魚。配菜則選用鹿野紅烏龍茶葉蛋與忘憂金針，將台東在地的風情與人情味悉數盛裝於餐盒之中。

極具設計感的餐盒以「陽光與月光灑落在大海上」為概念設計，融入本屆台東博覽會主視覺配色，可重複使用的特性讓美味與永續並行，攜帶餐盒可至台東地區特約店家消費，即享專屬優惠並可參加集點刮刮樂活動。此外，本次限定便當於腰封上印有抽獎序號，將在限定便當販售期間舉辦抽獎活動，讓旅客在享受美食及做環保之餘，還有機會帶走驚喜好禮，活動詳情可見東博限定便當官方網站（https://tt-expo-bento.tw/ ）。

限定便當販售期間分為兩階段，第一階段將於第11屆鐵路便當節台北場（115年6月5日起至6月8日）搶先登場，第二階段則於6月9日起至8月5日止在台鐵便當23間門市擴大販售，便當售價每份199元，每日限量供應。