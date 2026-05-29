港澳蛋撻、葡撻名店討論度TOP 10！安德魯、Bakehouse誰是真霸主？

熱騰騰、剛出爐的蛋撻，咬下去那股濃郁的蛋奶香與酥脆外殼，絕對是造訪港澳時最療癒的靈魂美味！近年隨著烘焙工藝不斷進化，從名廚加持的「酸種千層皮」、視覺吸睛的「向日葵花瓣造型」，到一顆要價近百元港幣的「天價流心吉士撻」，港澳的蛋撻大戰可說是越演越烈。

不過，在開吃之前，你分得清各種流派的差異嗎？港澳常見的蛋撻主要分為三大類：

曲奇蛋撻：外殼使用西式曲奇做法，牛油香氣濃郁，口感如奶油餅乾般紮實酥鬆。

酥皮蛋撻：以油皮與水皮反覆摺疊的傳統工法，烘烤出高達上百層、輕咬即碎的豐富層次。

葡式蛋撻：源自葡萄牙傳統貝倫撻，最大特色是表面帶有深褐色的焦糖烤痕，內餡多加入鮮奶油呈現滑嫩流質，外皮則偏向歐式千層的硬脆感。

示意圖／ChatGPT

究竟在老字號與新興黑馬的夾擊下，哪一家才是網路上熱度最高的霸主？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查港澳兩地蛋撻、葡撻名店近兩年（2024/05/19～2026/05/18）的討論聲量。接下來，就讓我們一起揭曉港澳蛋撻名店討論度TOP 10，趕快儲存這份「送禮溫度計」名單，當作下一趟旅程的踩點攻略吧！

No.10 新華茶餐廳

自1966年開業至今、走過一甲子的老字號「新華茶餐廳」自設餅房，強調蛋撻皆每日新鮮出爐，近期更宣布將進軍廣東中山開設分店。雖然店內也販售曲奇蛋撻，但最受熟客追捧的，莫過於每日限量製作、被香港人公認為極具代表性的「酥皮蛋撻」！師傅憑藉40多年的烘焙經驗，在撻皮麵糰中加入「水皮」重覆擀薄摺疊，打造出驚人的192層酥皮。蛋漿中除了鮮奶油更額外加入椰漿，不僅蛋黃比例極高，更提升了整體的甜香與滑溜感。

這款極其費工的頂級美味每日售罄即止，在地饕客及遊客紛紛盛讚：「一拿在手上就聞到超香的蛋香味，內餡也好滑嫩」、「非常喜歡它千層感分明又鬆軟的酥皮」、「入口時可以感受到外皮酥脆到像薯片一樣碎開」。

No.9 泰昌餅家

創立於1954年的「泰昌餅家」，堪稱香港「曲奇皮蛋撻」的開山鼻祖！店家巧妙將西式曲奇做法融入撻皮，加入大量優質牛油，打造出如香脆奶油餅乾般酥鬆、紮實的帶鹹外殼；亮黃色鏡面內餡則蛋香濃郁、入口即化，口感介於布丁與燉蛋之間，兩者交融出絕佳的鹹甜平衡。此外，泰昌餅家最廣為人知的故事，莫過於深受香港最後一任港督彭定康的喜愛。他曾多次親臨中環總店品嚐，更盛讚這是「世界上最好吃的蛋撻」，也讓泰昌蛋撻獲得了「港督撻」的美譽。

2024年11月因香港飲食業寒風，九龍區分店全面結業而衝上聲量高點，目前全港僅剩港島與新界共6間分店，但依舊不減其代表性地位。饕客們品嚐後皆給予高度肯定：「經典曲奇皮香滑不膩，現烤熱熱吃真的超療癒」、「甜度剛好且沒有油耗味，後悔沒有多買一顆！」過往泰昌也曾強勢進軍台灣板橋、桃園機場及信義區，板橋門市更創下單日狂賣6,800顆的驚人紀錄，不過目前已全面歇業退出台灣市場，想一嚐這款皇牌美味只能飛到香港朝聖了。

No.8 檀島咖啡餅店

屹立超過80年、被譽為香港第一代茶餐廳翹楚的「檀島咖啡餅店」，是香港最早打出「192層酥皮」名號的店家，門前對聯「檀香未及咖啡香，島國今成蛋撻國」道盡招牌靈魂。師傅靠著反覆摺疊擀壓的功夫，讓撻皮出爐後輕咬即碎、層層分明，香酥卻毫不油膩；亮黃色蛋漿口感細緻如布丁，蛋香純粹、甜度拿捏恰到好處。這份滋味讓食客念念不忘：「蛋塔不會太甜，是很酥很酥的口感」、「中間較接近布丁口感，蛋奶香濃郁，好吃不死甜」、「蛋液好甜好有蛋香，皮真的非常酥脆！」

灣仔總店同時也是張學友與湯唯主演的經典港片《月滿軒尼詩》取景地，這間承載無數港人記憶的老店，終究不敵時代洪流，已於2026年3月1日正式結業，消息一出讓網友紛紛感嘆不已。目前全港僅剩將軍澳坑口一間分店，想朝聖的食客請務必記得改道前往；台灣還有七間分店，想品嚐的饕客或許也可以考慮列入名單。

No.7 金園茶餐廳

在香港的蛋撻江湖中，創立於1990年代末的「金園茶餐廳」與新華被許多蛋撻愛好者並稱「長沙灣兩大蛋撻天王」，是全港傳統酥皮蛋撻最具代表性的老店之一。金園酥皮的靈魂在於老師傅柯秋航的堅持，以美國麵粉、荷蘭豬油、奶粉反覆揉製，摺疊出128層後還需冷藏靜置，前後耗時整整兩天。厚實的酥皮咬下去層次分明、香氣濃郁，硬挺酥脆；蛋漿甜度偏低，以突出蛋香與鮮奶的純粹，出爐時圓滾飽滿，搭配厚酥皮一口咬下極具飽足感。這份美味讓在地饕客與網民大讚：「吃完之後真的回不去了，蛋漿有種燉蛋般的滑溜質感」、「新鮮熱騰騰出爐時，酥皮香脆、蛋漿嫩滑，一口咬下去簡直幸福感爆棚！」

No.6 曼撻格利亞 葡撻專家

被國際譽為「世界上最好吃葡撻」之一、總店位於葡萄牙里斯本的連鎖名店「曼撻格利亞 葡撻專家」，2025年初於澳門南灣大馬路開設了亞洲首間分店。它的口感與大眾熟悉的安德魯或肯德基截然不同，外皮極薄、層次密實，咬下去像敲碎焦糖片般薄脆，散發淡淡牛油鹹香；內餡有別於一般偏向雞蛋布丁的質地，是濃郁的流心卡士達，口感像絲滑的法式鮮奶油，奶香極重、甜度偏高。

來到這裡，絕對要嘗試葡萄牙在地的正宗吃法：趁熱在吧檯撒上肉桂粉，獨特香氣能中和卡士達的甜膩，讓奶香更有層次。這款充滿歐洲風情的正宗風味也吸引大批饕客爭相品嚐：「味道完全是葡萄牙本土的味道！」、「糖味和奶味比較重，蛋味較淡，口感較黏，外皮比較簿」、「皮薄酥脆，內餡奶油濃郁軟嫩帶點肉桂香」、「不算大顆，但十分酥脆，偏油奶味滿重」。在澳門站穩陣腳後，曼撻格利亞將於6月2日正式進駐香港中環，開幕當天舉辦免費派葡撻活動，勢必掀起食客關注！

No.5 瑪嘉烈蛋撻店

在澳門提到葡式蛋撻，絕對少不了「瑪嘉烈蛋撻店」。它與「安德魯餅店」並稱澳門葡撻界的兩大巨頭，兩位創辦人曾是一對夫妻，離婚後瑪嘉烈在澳門本島自立門戶，隨後更將獨門配方賣給速食巨頭肯德基，進而引爆席捲全亞洲的蛋撻狂潮！換句話說，台灣人熟悉的肯德基蛋撻，靈魂源頭正是出自這位傳奇女士之手。

瑪嘉烈全手工製作的千層酥皮分量十足，高比例的牛油經高溫烘烤後，呈現帶點微鹹的焦脆感，咬下去酥渣四散，油潤感明顯高於一般葡撻。頂部有著鮮明的深色焦糖斑，內餡加入大量鮮奶油，呈近乎流質的綿密卡士達狀態，奶香與蛋香層層堆疊，餘韻持久。目前澳門本島僅有一家門市，因此排隊人潮可說是絡繹不絕，食客評價道：「拿到手時的溫度最熱，內餡超滑，排隊速度快，喜歡」、「內餡軟嫩有蛋和奶油香味，撻皮很酥脆」、「喜歡內餡，很香濃超滑嫩」；也有人提醒「相對偏甜、撻皮偏油膩」，重口味愛好者反而更對味。

No.4 Hashtag B

以港式麵包為根、主打少糖少鹽每日現做的Hashtag B，2022年創立後短短幾年便從香港擴展至澳門，成為不少遊客必訪的伴手禮名店。讓品牌爆紅的，是全港首創花瓣造型的「拿破崙焦糖千層撻」：27層手工千層酥皮以歐式拿破崙派皮做法製成，外型設計成向日葵花瓣，極具辨識度；咬下去是「卡滋卡滋」的硬脆聲，最上層是烤到焦香微苦的焦糖層，中間是滑溜細緻的卡士達蛋漿，一口咬下層層爆發，熱賣時期每天售出逾2,000顆。2026年初更全面升級為八瓣花形撻殼，口感層次再度提升。

花瓣造型好吃又好拍，讓Hashtag B在社群上熱度持續居高不下，食客評價：「外層酥脆，內餡濃郁蛋香，甜而不膩，一口接一口停不下來」、「Hashtag B的蛋撻是我目前吃起來最喜歡的，好喜歡一層一層的口感」、「外皮超級酥，內部的布丁餡比較濕，還有流動狀的焦糖漿」、「外皮超級酥，裡面的布丁餡比較濕潤，放到冰箱隔天居然還是酥的」；也有人貼心提醒：「剛出爐不要馬上吃，絕對會燙到！」

No.3 香港瑰麗酒店

一顆要價港幣98元的蛋撻你吃過嗎？香港瑰麗酒店旗下精品餅店沁蝶推出的「北海道吉士撻」堪稱全港最貴的「天價蛋撻」，自2025年面世後便在網路上引起高度關注。這款蛋撻嚴選日本北海道優質空運原料，並在絲滑鮮奶油中灑滿昂貴的大溪地香草籽，搭配金黃鬆脆的牛油千層酥皮，天然甘甜與醇厚奶香在舌尖入口即化。饕客們品嚐後紛紛直呼：「吃進嘴裡就知道是頂級好東西！」、「即使外帶過了8小時外皮依然超脆，細膩軟滑完全不甜膩。」

話題持續發酵後，酒店更在中環IFC開設快閃店，每日限量、限購4件，開售不到半小時便售罄。此外，近期店家因應節慶特別推出「父親節限定吉士撻禮盒」，除了經典原創風味，另有巧克力與咖啡兩款新口味，中間裹入榛子果仁糖脆餅，在綿密內餡中增添香脆層次，預計也將成為節慶聚餐的話題甜品。

No.2 安德魯餅店

如果沒有這家店，今天風靡亞洲的「澳門葡撻」可能不會誕生。1989年，英國藥劑師安德魯（Andrew Stow）在路環小漁村開了一家麵包坊，受葡萄牙傳統點心啟發，他將英式奶黃內餡與葡式酥脆外殼跨界結合，並改良了歐洲糕點過於甜膩的配方，最終創造出全新的葡式蛋撻。澳門特區政府後來將他評定為「招牌蛋撻創始人」，並授予旅遊功績勳章。



安德魯葡撻手工外皮酥度極高卻乾爽不油膩，表面烤出如豹紋般的微焦糖色，帶來恰到好處的焦香；內餡將雞蛋與鮮奶比例拿捏得精準，高溫烘烤後呈現近似法式燉蛋的半流動質地，溫熱順口、甜度適中。食客評價幾乎清一色好評：「中間的布丁餡水嫩滑溜，蛋奶香與甜度的比例抓得很準」、「外皮清脆，放涼了也完全沒有油耗味」、「就算不是剛出爐也是好吃的」。除了澳門總店，安德魯的名聲早已遠播海外，在香港、日本、韓國及菲律賓等地均設有經銷分店。

No.1 Bakehouse

榮登冠軍寶座的，是由瑞士名廚、前香港四季酒店行政餅廚Grégoire Michaud於2018年在灣仔創立的Bakehouse。短短幾年便在全港擴展至8間分店，成為台灣、韓國、星馬旅客下飛機後的伴手禮首選，更曾創下單店單日售出逾萬顆蛋撻的紀錄。Bakehouse爆紅的核心，正是那款獨一無二的「酸種蛋撻」。外殼由店內培育多年的天然酸種發酵而成，經高溫烘烤後呈現深琥珀色澤，咬下去千層外皮發出乾爽碎裂聲，隨後湧出天然小麥的微酸與回甘；內餡揉合優質有機蛋與法國鮮奶油，甜度刻意壓低，質地細緻富流動感，蛋香與焦糖牛油味相互烘托，尾韻悠長。

這款蛋撻無論冷食或回烤都各有擁護者，社群好評長年不斷：「千層酥皮帶有獨特的發酵香氣，脆口得不可思議」、「內餡滑溜得像頂級布丁，甜度拿捏得恰到好處，吃完一顆完全不覺得膩」、「到了機場看到大家人手一盒，就知道有多有名」。

＃回台前順路採買小提醒



尖沙咀分店天天大排長龍，不想把時間都花在排隊上，過去不少人會建議回台當天先用WhatsApp預訂，再到東涌站分店取貨，買完後從門口右轉搭黃色S1公車，約10至14分鐘就能直達機場航站大樓，雙層大巴也方便放行李。不過這招現在要稍微調整了，Bakehouse表示，目前已不再透過WhatsApp接收訂單；若需要為聚會或活動事先預訂，可選擇Bakehouse Occasions的送貨服務，並至官網查看相關資訊。希望到店取貨的人，則需提前至少24小時親臨門市下單及全數付款，且只能於該門市提取，所有預訂均視庫存情況而定。東涌站分店仍適合回台前順路採買，但不能再靠WhatsApp先訂好、當天直接取貨，建議大家出發前把時間抓鬆一點。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年5月19日至2026年5月18日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

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