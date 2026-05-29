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在日式老宅中吃「京都風豆腐鍋」！豆腐專賣店「豆舞」讓人一秒到日本

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
豆舞晚間御膳，提供有7種不同主餐選擇，均搭配有招牌湯豆腐「柚香豆腐鍋」、八寸組合與食事。 圖／豆舞YUDOFU提供
豆舞晚間御膳，提供有7種不同主餐選擇，均搭配有招牌湯豆腐「柚香豆腐鍋」、八寸組合與食事。 圖／豆舞YUDOFU提供

喜歡日式湯豆腐嗎？座落於「光在錦町」園區、由日式宿舍老宅改建的全新料理專門店「豆舞YUDOFU」，即日起正式開幕。店內提供有京都風湯豆腐、海鮮蟹黃豆腐煲等豆腐主題料理與日式餐點，讓人在老宅美學中享受一場舒壓的味蕾體驗。

「豆舞YUDOFU」進駐的錦町日式宿舍群，本身即充滿日治時期的靜謐氣息，適合打卡拍照或是走路散心。餐廳空間由設計師簡兆芝操刀，完整保留了原有的木造結構，並透過玻璃窗借景，將日式庭園的綠意引入室內。白天光影通透，夜晚則有溫潤的燈光，營造出隱身城市中的「綠洲感」。

豆舞品牌長陳禹丞是全台唯一榮獲日本農林水產省制定的「海外日本料理調理技能認證制度」金牌的料理職人，特別選用「嫩豆腐」、「板豆腐」、「涓豆腐」等不同類型的豆腐入饌，呈現出豆腐的豐富特性與多元樣貌。

店內依時段提供「晚間御膳」與「午間御膳」方案。晚間御膳共有7種主餐，均搭配有柚香豆腐鍋、八寸組合與食事。主餐「海鮮蟹黃豆腐煲」使用現場製作的豆腐，搭配添加蟹黃、鮮蝦、紋甲花枝製成的金沙醬，鹹香開胃。「厚切豆腐天婦羅」外層裹有天婦羅麵衣，外酥內嫩，並具有豆腐本身的濕潤口感，隨餐附上鹽昆布、金山寺味噌等4種調料，變化豐富。

此外，另有「和風冷豆腐」，以及適合肉食愛好者的「紅酒燉牛臉頰」、「西京燒松阪豬」、「米麴雞腿肉」等精選主餐，滿足不同客群的口味。晚間御膳搭配的「八寸組合」，並可吃到鹽麴豆腐、湯葉韭菜醬、季節時蔬白和醬、起司皮蛋豆腐、胡麻豆腐麵等不同餐點，環繞豆腐主題又具創意特色。

店內特色的京都風湯豆腐「柚香豆腐鍋」，選用京都直送的木盒鍋具，在昆布湯底中融入日本柚子汁的明亮酸感，搭配清爽蘿蔔泥與特調柳丁醋醬，帶出豆腐純粹的豆香，乃是店內的明星餐點。晚間御膳共提供7種方案，每套650元。針對午間時段，則提供精巧版的午間御膳，每套320元起。

「紅酒燉牛臉頰」。圖／豆舞YUDOFU提供
「紅酒燉牛臉頰」。圖／豆舞YUDOFU提供

「海鮮蟹黃豆腐煲」晚間御膳套餐，每套880元 。
「海鮮蟹黃豆腐煲」晚間御膳套餐，每套880元 。

充滿日式情調的「和風冷豆腐。圖／豆舞YUDOFU提供
充滿日式情調的「和風冷豆腐。圖／豆舞YUDOFU提供

「豆舞YUDOFU」保留老宅原有的木結構與窗格比例，營造舒適的用餐氛圍。圖／豆舞YUDOFU提供
「豆舞YUDOFU」保留老宅原有的木結構與窗格比例，營造舒適的用餐氛圍。圖／豆舞YUDOFU提供

豆腐 京都 日本

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