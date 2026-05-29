GUCCI宣布合作F1 Alpine車隊 搶進熱血賽車商機新藍海

義大利時尚巨頭GUCCI古馳宣布，將與F1一級方程式Alpine車隊正式合作，雙方包含Kering董事長、車隊執行長、GUCCI執行長、雷諾集團執行長、GUCCI創意總監、兩位Alpine車隊的現役車手合計9人一同入鏡，也宣誓了頂級精品版圖的全新擴張與激烈競爭。

雙方的首波大合照從左至右分別是GUCCI創意總監Demna、GUCCI總裁暨執行長Francesca Bellettini、Alpine執行長Philippe Krief、Alpine F1車隊車手Pierre Gasly、Alpine F1車隊執行顧問Flavio Briatore、Alpine F1車隊車手Franco Colapinto、Kering執行長Luca de Meo、雷諾集團執行長François Provost，以及Kering董事長François-Henri Pinault。

這張合影的排序宛如經過縝密規劃的權力與敘事合照，它將雙方品牌品牌、車隊、集團與技術端的主角全部收攏至同一畫面，更讓「創意端」與「商業端」在視覺上並列、搭配上一張充滿玄機、覆蓋著車體的車輛，散發無窮想像。本次合作是GUCCI將過往奢華、義大利、頂級、享樂的DNA中，再加入「速度、精準、極致控制」語境；同時身為雙方的聯名也可視為「歐洲精品美學」與「工程速度文化」的交會。

回看過去10年，成為F1相關贊助最明顯的精品品牌，多以ROLEX、RICHARD MILLE等高級腕表為主；然隨著ROLEX在2025年退出、LVMH在同年成為F1最大贊助商後，女性觀眾快速成長，或成為GUCCI贊助F1車隊的誘因之一。

另一邊，GUCCI在Alessandro Michele擔任創意總監（2015－2022）期間，一度將品牌營業額推向近百億之巔、成為精品超級巨頭之一。然過去GUCCI的業績多透過包款、珍稀皮革、高級訂製服、高級珠寶成為銷售主力，2025年有了Demna加盟後，熱愛重型機車與街頭次文化潮流的他一度曾在Balenciaga時期推出重型機車主題的服裝、配件，成為支撐Baleciaga的重要DNA，並成功打入年輕市場。且想像一下，Demna未來或將為F1車手打造超酷的賽車皮夾克、甚至是配件、服裝、聯名表，投資F1不僅可讓GUCCI（再度）擴大能見度並收割女性族群與新世代的注意力，品牌還將有機會在珠寶、高級訂製服、珍稀皮革包款外，打造出以賽車為主題的現象級商品，將收益可能性同步擴充。

一種野心勃勃、活力且時髦的全新（義式、街頭的）F1風格即將誕生。答案就像覆蓋在賽車上那印有GUCCI GG Logo的布幕，相信很快就要掀開。

GUCCI總裁暨執行長Francesca Bellettini（右）與Alpine F1車隊執行顧問Flavio Briatore的簽約合照，象徵兩個強勢品牌的結盟。圖／GUCCI提供

GUCCI過往以珍稀皮革、高級訂製服、高級珠寶知名，未來有望透過F1一級方程式賽車的擴大影響力、打造出現象級的明星商品。圖／GUCCI提供

運用珍稀皮革的Jackie、Bamboo、Horsebit等包款，是過往GUCCI的主力商品線之一。圖／GUCCI提供

Demna在擔任Balenciaga創意總監時期，一度發表系列賽車服飾並成功打入年輕世代，也讓人期待他會否在未來發表以F1為主題的GUCCI聯名系列。圖／Balenciaga提供