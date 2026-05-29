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有行旅／攝影家帶路 訪加東秋日祕境

聯合報／ 本報訊

加東賞楓，跟著旅居加拿大的知名旅遊作家兼攝影專家陳海騰，走訪加拿大東部最迷人的秋日祕境。從楓葉大道、百年楓林阿岡昆省立公園到聖安妮峽谷，再到有「楓葉島」美譽的千島湖，乘船欣賞水中楓紅倒影。陳海騰老師還會帶領旅人前往鮮少人知的慕斯科卡湖區、國王大道等祕景。

安排旅人入住魁北克地標費爾蒙芳緹娜城堡飯店，也會走訪世界文化遺產魁北克古城和搭乘「霧中少女號」，近距離體驗尼加拉瀑布的壯闊氣勢。

有行旅「七彩楓紅 金秋加拿大」十三天十夜旅程，十月六日至十八日。報名請洽：02-8643-3959、8643-3543，或請瀏覽有行旅官網

有行旅旅行社，交觀甲字第 7785號。

加拿大

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