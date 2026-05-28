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雪糕包裝印簡體字遭炎上！稱中國為「大陸」再惹議 雅方急發聲明道歉

聯合報／ 記者高婉珮/台北即時報導
雅方食品遭網友質疑雪糕包裝上印有簡體字，業者第一時間曾發文回覆。圖／翻攝自Threads
雅方食品遭網友質疑雪糕包裝上印有簡體字，業者第一時間曾發文回覆。圖／翻攝自Threads

成立逾40年的台灣知名食品品牌「雅方」，日前被網友發現雪糕包裝上同時出現印有繁體與簡體字，進而引發質疑甚至揚言抵制，雖然業者第一時間回文親自說明，但又因為稱中國為「大陸」再次引發抨擊。對此，雅方食品稍早發布道歉聲明，表示未來內銷與外銷產品將會分開製作。

雅方食品以冰品起家，後來跨足各類冷凍食品，近年來由董事長林正明逐步交棒給女兒林暄穎經營，她透過拍攝趣味短影音，快速搶佔年輕族群目光，也成功創造聲量。日前因旗下「雅方濃厚巧克力雪糕」外包裝同時印有繁體與簡體中文字樣，在網路掀起風波，林暄穎第一時間回文說明因「產品之前有銷往大陸」，因此才印有兩種字體，但部分網友不領情，甚至留言回嗆「謝謝您的回覆，但那邊叫做中國」、「大陸是歐亞大陸還是美洲大陸？ 」。

稍早雅方再度道歉，強調「對於造成消費者困擾與社會資源浪費，我們深感抱歉。」、「未來在包裝與文字溝通上，我們一定會更加謹慎。」

正式聲明如下：

各位消費者及媒體先進好：

雅方國際企業股份有限公司近日接獲消費者反映，旗下「雅方濃厚巧克力雪糕」之外包裝同時印有繁體與簡體中文字樣，對於此次包裝事件，造成廣大消費者的疑慮與關注，並且耗用了寶貴的社會新聞媒體資源，本公司深感抱歉。

承蒙各方關心、不吝指正，我們銘感於心，日後內銷、外銷包裝將分開製作，並依然遵循食品衛生法規標示，往後對外回應與聲明用字遣詞將更加謹慎，務求每一段文字皆能清楚無誤地傳達本公司的立場與態度，避免因表達不周而造成各界困擾。

再次向所有關心此事件的消費者、各界先進及新聞媒體朋友們致上最誠摯的歉意，懇請社會各界繼續給予我們支持與指教。

雅方發布道歉聲明。圖／翻攝自雅方食品FB
雅方發布道歉聲明。圖／翻攝自雅方食品FB

品牌 大陸 巧克力

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