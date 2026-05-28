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LV旅遊書最新篇章 克羅埃西亞插畫家勾勒柏林風情
以旅行箱起家的時尚品牌路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV），自2010年開始推出《旅行書籍》（Louis Vuitton Travel Books）系列，向全球藝術家發起邀約，走訪世界各城鄉與荒野，以素描、水彩、漫畫、拼貼等多元創作形式，捕捉藝術家初遇異地的感動與心境，不只是地理旅行紀錄，更是一場充滿靈感的藝術之旅。
2026年春季，系列迎來全新柏林主題新作，由克羅埃西亞知名插畫家米羅斯拉夫·塞庫利奇斯特魯亞（Miroslav Sekulić-Struja）執筆，以獨特畫筆視角，勾勒柏林城市風貌，演繹一段交織記憶、療癒與相遇的城市旅程。路易威登柏林遊記推出標準版、大開本珍藏版，採英法德三語編撰，收錄116幅畫作、藝術家生平與旅行日誌，六色印刷搭配絲網精裝封面。同時還有限量30本的簽名編號典藏版，採用皮革精裝搭配特製書套，附藝術家親筆簽名石版畫，僅於LV指定門店獨家販售。
路易威登官網也將自2026年5月起上架藝術家訪談影片，讀者可透過實體書與線上影像，深入感受藝術家筆下柏林的溫度與故事，全系列也於LV專賣店、指定書店及官方網站同步上市。
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