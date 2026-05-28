在理性與感性之間 專訪梵克雅寶腕表研發部總監Rainer Bernard

把一片宇宙捕捉在手掌上、將「花開有時」的瞬間即景永恆，或重現蜂鳥輕盈飛舞花間的每一次振翅，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的時計，將大自然豐富多樣的美態，用大部分人聽到就開始打瞌睡的物理機械原理，譜寫成一次次打動人心的「詩意複雜功能」。

Rainer Bernard及其團隊，就是梵克雅寶時間詩篇的作者。感動是這樣的：不論是莎翁的十四行、或李杜的五絕七律，我們被詩打動的瞬間，未必理解對仗平仄和五步抑揚格的原理細緻之處，但眼耳所感受的美，確實通達心中。一如寫詩，製表師以無比理性的精準機械結構，逐字建構成絕對感性之美。

●故事先行

「在梵克雅寶，研發始於故事，有時甚至只是一句話。」Rainer Bernard解說創作的過程：靈光來了，然後所有團隊成員，包括工匠、設計師、工程師，從一開始就圍坐在同一張桌子討論如何呈現出這個主題想法，「這是一個迭代的過程，團隊會在假設的框架中討論各種可能，隨著每一次再聚首，細節會變得越來越具體，直到我們確認技術可行，才開始進行琺瑯顏色、雕刻、機芯與外殼的測試。」

他形容這個過程像是循著一條螺旋的軌跡往圓錐的頂端前行，直到抵達頂點。「在梵克雅寶，技術、故事與藝術是高度融合的。我們不能先做好機芯再思考表盤設計。」他以經典的戀人之橋為例，在最初構思戀人相聚的概念之初，就需要討論場景配置與畫面的動態編排，這無疑需要構築畫面的專業工匠共同參與並提出他們的專業看法，最終才能達到到「看不見技術邊界」的境界。「每個人的貢獻都不可或缺，若少了一方，銜接就會不會平整。團隊工作很大一部分就是協調不同專業領域。」

●不能怕失敗

「開發一件複雜作品平均需要4年的時間，有時更久。因為我們在做非常創新的嘗試，常會遇到需要長時間攻克的技術難題。」他舉例在今年日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders Geneva）表展上，品牌所發表的全新創作Midnight Jour Nuit Phase de Lune，在構思時，就提出希望能呈現出浩瀚宇宙中滿天星斗的黑夜之景，沒想到卻需要花費2年時間才研發出前所未有的黑色砂金石，因為傳統砂金石的製作配方一經改變，就會導致銅結晶無法於玻璃中生長，經過反覆不斷的嘗試新的配方比例和製成程序，才終於呈現出理想的視覺對比效果。

他笑說他無法透露團隊的成員有多少人，但他們像是一起經歷許多趟旅行的長期旅伴，彼此有一定的默契，在屢次犯錯屢次失敗的過程中，大家一起學習。「對我們來說，失敗並不是問題，因為失敗讓我們知道『此路不通』，進而轉向正確的方向，這正是創新的動力。」他說，「如果不能犯錯，大家就會因為害怕失敗而停止嘗試。建立不怕犯錯的文化至關重要。」

●好奇心就是創意

他曾多次在訪問中提到，他非常鼓勵研發團隊的成員擁有製表以外的生活與興趣愛好。「好奇心是創造力的基礎。在面試時，我會觀察應徵者的愛好，例如他們是否喜歡造腳踏車、修車、繪畫或滑雪。熱情的人通常具備技術上的好奇心。如果一個人的『詞彙量』（生活經驗）愈豐富，就愈能結合不同領域的靈感，找到前所未有的解決方案。」

他自己也不例外。「我熱愛歌劇，非常喜歡攝影。我喜歡在街頭觀察人並為陌生人拍攝肖像，透過攝影與人建立連結，攝影捕捉光的魔力與人際互動。」他一說到攝影，就褪下了嚴肅的工作表情，眼裡閃爍光彩，「我工作的空檔也會到處走動拍攝，例如今日一早我就去了熱鬧的吳興街市場，也拍攝了下塌飯店的員工，大家都很活潑且有趣。人們在被看見、被記錄的時候，就會和你產生連結。人與人的連結正是創作動人之處。」

●韶光之美

Rainer Bernard自小就喜愛修理機械玩具、腳踏車和汽車，並渴望了解如何創造這些東西，因此也毫無懸念地進入機械工程領域。他曾於美國從事光纖與主機板設計，並曾於法國雷射產業工作，但或許父親收藏布穀鳥機械鐘的影響，潛移默化地引導他走上製表之路，「家裡總是充滿時鐘的聲音，」他笑說，「鐘表對我而言是會呼吸的機械奇蹟：它有心跳、頻率且需要能量。」

進入製表領域後，他在梵克雅寶已15年，「這是我的夢想工作，在這裡我們擁有很大的創作自由，可以從一個點子出發，在完全不知道如何實現的情況下開始研發，透過工程技術在幕後將藝術構思轉化為現實，這非常有成就感。」

對他來說，梵克雅寶的「詩意時間」又是什麼？「就像透過不同視覺效果與維度去理解時間，有時你必須『花一點時間』才能讀取時間，例如Lady Arpels Heures Florales Cerisier腕表，需要你用點心思去數開了幾朵花。這提醒我們，時間是我們擁有最珍貴的東西。就像我所熱愛的攝影能連結起不同的人，我們的時計鼓勵人們享受生活。」

2018年的Lady Arpels Planétarium腕表將浩瀚的太陽系星體運行軌道，微縮於直徑38毫米的表盤之中。圖／梵克雅寶提供

2024年推出的Lady Arpels Brise d'Été腕表，按下啟動後表盤上的花卉與花莖會隨風輕輕左右搖曳，彷彿夏日微風拂過，指示時間的蝴蝶也會隨之翩翩起舞。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶腕表研發部總監Rainer Bernard。圖／梵克雅寶提供

2025年發表的Naissance de l'Amour自動機械裝置，邱比特小天使會隨著座鐘內部集成鐘琴的樂聲，從由細緻彩漆漸層羽毛堆疊的羽籃中緩緩升起。圖／梵克雅寶提供

2022年推出的Lady Arpels Heures Florales Cerisier腕表，體現瑞典植物學家林奈的「花鐘」概念，以花朵的綻放來指示小時。圖／梵克雅寶提供

2025年發表的Naissance de l'Amour自動機械裝置，邱比特小天使會隨著座鐘內部集成鐘琴的樂聲，從由細緻彩漆漸層羽毛堆疊的羽籃中緩緩升起。圖／梵克雅寶提供

2026年的Lady Retrouvailles Célestes腕表，為戀人橋兩人相逢的愛情故事續寫新篇章。圖／梵克雅寶提供

2026年發表的Midnight Jour Nuit Phase de Lune腕表，黑色砂金石天幕耗時兩年特地開發出來。圖／梵克雅寶提供

2018年的Lady Arpels Planétarium腕表將浩瀚的太陽系星體運行軌道，微縮於直徑38毫米的表盤之中。圖／梵克雅寶提供

2026年發表的Midnight Jour Nuit Phase de Lune腕表，約傍晚六點的時候。圖／梵克雅寶提供

2019年的Lady Arpels Pont des Amoureux腕表，將時間的流逝轉化一對男女在巴黎藝術橋上相聚的故事，並以按需啟動的裝置隨時展演。圖／梵克雅寶提供

2019年的Lady Arpels Pont des Amoureux腕表，將時間的流逝轉化一對男女在巴黎藝術橋上相聚的故事，並以按需啟動的裝置隨時展演。圖／梵克雅寶提供

2026年發表的Midnight Jour Nuit Phase de Lune腕表，黑色砂金石天幕耗時兩年特地開發出來。圖／梵克雅寶提供

2026年的Lady Rencontre Céleste腕表，為戀人橋兩人相逢的愛情故事續寫新篇章。圖／梵克雅寶提供