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三商炸雞「脆皮大雞排」限時買1送1 肯德基「原味蛋撻」買6送6

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
肯德基「六塊爽嗑桶」，包含6塊爆脆無骨雞腿霸、2杯中杯可樂、南洋酸甜醬(大)組合，優惠價299元。
肯德基「六塊爽嗑桶」，包含6塊爆脆無骨雞腿霸、2杯中杯可樂、南洋酸甜醬(大)組合，優惠價299元。

三商炸雞也賣「雞排」了！三商炸雞全新推出「脆皮大雞排」，並有兩種不同口味。「原味脆皮大雞排」主打經典台式炸雞風味，外皮酥香、肉汁飽滿；「青花椒脆皮大雞排」則以麻香帶勁的青花椒風味增添層次，香麻不嗆、入口涮嘴。原價每份119元，即日起至6月24日享優惠價89元，現省30元；5月30日前，凡出示學生證或准考證，即可享「脆皮大雞排買1送1」優惠，原價238元，特惠價119元。

三商炸雞同步推出超值「必買雙雞餐」，買6塊炸雞桶送脆皮大雞排2份，原價628元，優惠價299元，現省329元。針對個人設計「雞排套餐」，內含脆皮大雞排、原味薯霸與迷你可樂，原價217元，特惠價149元。活動期間加價29元，即可升級1,250ml可樂1瓶。

肯德基「618年中慶」即將到來，6月1日前，APP限定推出「原味蛋撻買6送6」，原價588元，優惠價294元。另外肯德基自即日起至6月29日，也推出「六塊爽嗑桶」，包含6 塊爆脆無骨雞腿霸、2杯中杯可樂、南洋酸甜醬(大)組合，原價518元，優惠價 299元。

「個人獨享66專區」推出「爆脆無骨雞腿霸2塊66折」，原價142元，優惠價94元。其他還有「青花椒香麻脆雞2塊66折」、「原味蛋撻2顆66元」等不同方案。

肯德基推出APP限定「原味蛋撻買6送6」。圖／肯德基提供
肯德基推出APP限定「原味蛋撻買6送6」。圖／肯德基提供

三商炸雞全新推出「脆皮大雞排」。圖／三商炸雞提供
三商炸雞全新推出「脆皮大雞排」。圖／三商炸雞提供

肯德基 雞排 炸雞

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