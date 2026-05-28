誠品日本展店前進大阪 攜手有隣堂2027進駐難波丸井

誠品生活繼2019年插旗日本東京後，今天股東會再宣布進軍日本大阪，誠品生活董事長吳旻潔宣布，將受邀前往日本關西展開首家店點，此外，日本第三家店也已在洽談中。台灣展店則將開出公館、桃園青埔等大型據點。

在日本「株式会社丸井」邀請下，誠品生活將攜手日本百年書店「有隣堂」於大阪難波商圈的「難波丸井NAMBA MARUI」打造全新據點，預計2027年開業，規模將略小於800坪的東京日本橋店。

誠品生活2019年受邀首度跨出華人社會於東京日本橋展開日本首店，後來疫情來襲放慢腳步，如今再度應邀向西日本延伸開拓，也是誠品生活在日本以「品牌授權」經營的重要進展。目前，誠品生活橫跨亞洲城市，在台灣各地以及香港、蘇州、日本東京與馬來西亞吉隆坡共有49家據點。

日本首店「誠品生活日本橋」持續促動台日交流，成為台日文創、設計、觀光、美食等多元文化內容交流平台。未來誠品生活與有隣堂將攜手整合台日雙邊資源，注入新鮮創意。