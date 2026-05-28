大江購物中心新櫃開幕潮 桃園首家樂高、忠青商行進駐

大江購物中心即將迎來2026年首波大規模改裝全新店櫃開幕，包括桃園獨家的樂高授權專賣店、金石堂，以及桃竹苗唯一的「樂天皇朝」、「YABI KITCHEN」和「高麗園銅盤烤肉」，以及6月8日開幕的「忠青商行」等知名餐飲品牌。

百貨商場強化餐飲、娛樂與生活體驗複合型態，大江購物中心今年三月份進入餐飲大改裝工期，但今年一至四月全館業績較去年同期仍逆勢成長7.2%。大江購物中心指出，觀察館內顧客逐漸由目的型購物轉向體驗型消費，餐飲、生活休閒的需求持續升溫，餐飲聚會、親子休閒及體驗等內容，已成為商場營運的重要成長動能。

除了有「樂天皇朝」、「高麗園銅板烤肉」與「YABI KITCHEN」、「忠青商行」等新餐飲陸續到位，桃園首家「樂高授權專賣店」將於7月初登場，還有「金石堂」、「Hobby World」與「SANKOU」等品牌，擴大年輕客層與休閒娛樂型消費市場。

大江購物中心四樓北側區距離上次大規模改裝已有16年之久，今年六月將有一連串的開幕活動及優惠登場，以全新店裝回歸的「MOMO PARADISE」於開幕首三日推出「澳洲和牛賞味禮」，凡於活動期間每日前50名現場排隊領取號碼牌並入場用餐，即可免費獲得限量「澳洲和牛」一份。桃園首家「忠青商行」將於6月8日進駐地下一樓美食街，開幕首三日任點一份套餐，品牌會員可獲贈「忠青奶皇包」一份。

為慶祝新櫃進駐，大江購物中心將於6月4日至21日推出多重消費滿額贈回饋活動，活動期間，館內推出消費滿額贈電子現金券回饋，全館指定店櫃累計消費滿5,000元送350元，大江玉山聯名卡刷卡消費滿6,000元加送300元（每卡限領一次），在業種滿額贈與卡友優惠疊加下，指定業種當日單筆消費滿6,000元最高可獲得電子現金券650元。

Mo-Mo-Paradise開幕首三日推出「澳洲和牛賞味禮」。圖／大江購物中心提供