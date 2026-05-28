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家樂福「屏東芒夏季」盛產登場 荔枝新品種「早大荔」超市店限量開賣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
實體門市瞄準單身經濟、精緻即食的消費趨勢，引進一個人也能方便吃的「玉荷包荔枝杯」、5月31日起還有來自台中新社清爽的古早味醃漬桃子「青桃御漬」。圖／7-ELEVEN提供
實體門市瞄準單身經濟、精緻即食的消費趨勢，引進一個人也能方便吃的「玉荷包荔枝杯」、5月31日起還有來自台中新社清爽的古早味醃漬桃子「青桃御漬」。圖／7-ELEVEN提供

夏季水果進入盛產高峰，量販與超商通路同步搶攻鮮果商機，主打愛文芒果、玉荷包與新品種「早大荔」，掀起夏日水果熱潮。

家樂福宣布「屏東芒夏季」正式登場，主打今年盛產、品質優良的屏東愛文芒果。屏東縣長周春米與家樂福商品部採購長黃翠華共同推薦，並邀請在地農友盧旺昇，以及兩度榮獲芒果評鑑冠軍的方冠文分享栽培經驗，強調屏東因日照充足、落山風帶走多餘水分，加上「在欉紅」自然熟成與草生栽培等管理方式，造就愛文芒果香氣濃郁、果肉細緻多汁的特色。

家樂福表示，屏東愛文芒果不僅深受國內消費者喜愛，也是外國旅客來台必吃水果之一。今年在充足陽光與適中雨量助攻下，芒果著果率提升、品質穩定，價格也相對親民。家樂福統計，5月全台門市屏東愛文芒果出貨量已達約50噸，隨著產季進入高峰，6月銷量可望再攀升。5月29日至6月1日推出愛文芒果600g/2入特價89元。

除了愛文芒果，家樂福今年夏季水果品項也更加多元，特別引進新品種荔枝「早大荔」（台農7號），並以通路獨家、限量方式販售。家樂福超市限量2,000盒、Mia C’bon限量200盒，每盒1公斤售價179元。

「早大荔」由農業試驗所歷經近29年育成，特色為果實碩大、甜度高，甜度可達19至20度，且比玉荷包提早約10天上市。此次供貨來自彰化芬園青年農民楊琛棋的果園，透過良好日照與日夜溫差培育高品質果實，採收後再經水簾降溫與分級處理，提升新鮮度與商品一致性，搶攻夏季高端水果市場。

7-ELEVEN則是整合「i預購」、「i划算」與全台逾7,300間門市，主打履歷芒果與在地鮮果，搶攻夏季水果商機。今年芒果大豐收，7-ELEVEN與農糧署合作採購在地優質芒果，陸續上架「愛文芒果切片盒」、「金煌芒果切片盒」及情人果切片，並同步在線上平台開賣愛文芒果禮盒。

此外，7-ELEVEN也化身「選果店」，引進多款少見頂級果物，包括屏東枋山水蜜桃芒果、高雄大樹履歷玉荷包荔枝與嘉義極光哈密瓜，並提供線上下單、冷藏店取服務。實體門市則瞄準即食需求，推出「玉荷包荔枝杯」與古早味「青桃御漬」，方便消費者隨時品嚐在地當令鮮果滋味。

7-ELEVEN與農糧署合作採購優質在地芒果，不僅香甜可口更具有產銷履歷認證，即日起於全台門市推出個人化「愛文芒果切片盒」、6月8日起則有「金煌芒果切片盒」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與農糧署合作採購優質在地芒果，不僅香甜可口更具有產銷履歷認證，即日起於全台門市推出個人化「愛文芒果切片盒」、6月8日起則有「金煌芒果切片盒」。圖／7-ELEVEN提供

夏日鮮果熱銷，7-ELEVEN嚴選履歷芒果、水果三嬌力挺在地農民。圖／7-ELEVEN提供
夏日鮮果熱銷，7-ELEVEN嚴選履歷芒果、水果三嬌力挺在地農民。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN與農糧署合作採購優質在地芒果並以金煌芒果製成的酸甜「情人果切片」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與農糧署合作採購優質在地芒果並以金煌芒果製成的酸甜「情人果切片」。圖／7-ELEVEN提供

家樂福推出「屏東芒夏季」，正式宣布愛文芒果季甜蜜登場。記者黃筱晴／攝影
家樂福推出「屏東芒夏季」，正式宣布愛文芒果季甜蜜登場。記者黃筱晴／攝影

屏東縣長周春米（右3）攜手家樂福商品部採購長黃翠華（左3）共同推薦屏東美味芒果。記者黃筱晴／攝影
屏東縣長周春米（右3）攜手家樂福商品部採購長黃翠華（左3）共同推薦屏東美味芒果。記者黃筱晴／攝影

屏東芒果農友盧旺昇（左），以及兩度榮獲芒果評鑑冠軍的方冠文（右）。記者黃筱晴／攝影
屏東芒果農友盧旺昇（左），以及兩度榮獲芒果評鑑冠軍的方冠文（右）。記者黃筱晴／攝影

家樂福「屏東芒夏季」集結眾多不同品種芒果，邀請民眾品嚐最鮮甜的在地頂級滋味。記者黃筱晴／攝影
家樂福「屏東芒夏季」集結眾多不同品種芒果，邀請民眾品嚐最鮮甜的在地頂級滋味。記者黃筱晴／攝影

今年芒果在充足陽光與適中雨量的滋養下，著果率增加，產量豐收、品質優良、價格親民。記者黃筱晴／攝影
今年芒果在充足陽光與適中雨量的滋養下，著果率增加，產量豐收、品質優良、價格親民。記者黃筱晴／攝影

7-ELEVEN i預購、i划算推出「夏映愛文芒果禮盒」每箱重達2.3公斤。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN i預購、i划算推出「夏映愛文芒果禮盒」每箱重達2.3公斤。圖／7-ELEVEN提供

「早大荔」由農業試驗所歷經近29年育成，特色為果實碩大、甜度高，甜度可達19至20度。記者黃筱晴／攝影
「早大荔」由農業試驗所歷經近29年育成，特色為果實碩大、甜度高，甜度可達19至20度。記者黃筱晴／攝影

屏東 家樂福 芒果

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