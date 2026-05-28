身份證有「918」任兩碼！升級「九孔鮑魚、XXL大蛤、天使紅蝦」吃到飽

迎接畢業季，馬辣餐飲集團旗下馬辣、新馬辣、問鼎、涮樂和牛、肉之間、熊一、夯下去、燒肉Cha Cha等品牌，自6月1日至7月31日期間，聯合推出「證件918對對碰」優惠活動，證件中對中「9、1、8」任兩碼，就有機會升級九孔鮑魚、XXL大蛤、天使紅蝦等食材吃到飽。

活動期間，凡至各個參與活動的餐廳，同桌任一位賓客出示身分證、健保卡或護照等有效證件，對中「9、1、8」任兩碼（可重複，如99、11），並符合「提前至少一日訂位、主動告知參加活動、用餐前出示相關證件與達品牌消費門檻」等條件，即可享有各品牌專屬優惠。不限畢業生、全民皆可參加。

其中「馬辣、新馬辣、新馬辣Plus」全桌免費升級「XXL大蛤吃到飽」；「涮樂和牛、熊一」全桌免費升級「九孔鮑魚吃到飽」；「夯下去」全桌免費升級「天使紅蝦吃到飽」；「問鼎・皇上吉祥麻辣養生鍋」贈「紐澳Q彈牛舌」或「西班牙伊比利松阪豬」，市價398元；「肉之間 大盤肉幸福鍋物」則贈「美國CAB安格斯黑牛上肩」，市價480元；「燒肉Cha Cha」贈「特上牛胸腹肉」，市價200元，或是「精選豚五花」，市價170元。

各品牌也同步推出當月壽星專屬禮遇，當月壽星前來慶生即可享品牌限定好禮。「問鼎」送出「福如東海肉蛋糕」，市價768元；「燒肉Cha Cha」每桌加贈「特上牛胸腹肉」或「精選豚五花」；「肉之間 大盤肉幸福鍋物」送「XL海虎蝦」，讓生日聚餐更加豐盛。

各個品牌針對壽星推出回饋方案，有機會獲得「福如東海肉蛋糕」。圖／馬辣提供