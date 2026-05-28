台東味上車了！限量2萬個「東博限定便當」曝光 遊客：想衝一波

台東縣政府替2026台東博覽會提前暖身，今天宣布攜手台鐵推出「東博限定便當」，把台東山海食材、旅行氛圍和在地特色全裝進便當裡，希望旅客搭火車時，就能先聞到台東味。

縣長饒慶鈴表示，很多人到台東旅行，都是從火車開始，因此特別和台鐵合作，把台東最有代表性的食材與風景元素結合，希望大家不只是吃便當，而是透過一餐，感受到慢生活與山海魅力。

這次便當盒設計，以「藍色海洋」和「金黃色陽光」為主視覺，呼應太平洋與台東特有的自然感，外盒看起來就很有「台東味」。

至於菜色部分，也不是隨便配。台鐵選用不少台東在地食材，包括南迴紅藜、洛神花、鬼頭刀、旗魚、紅烏龍以及關山米等，做成兩款特色主菜便當，希望讓旅客邊吃邊感受台東山海風味。

縣府財經處表示，這次不只是賣便當，還串聯全台東12鄉鎮、68家在地店家一起合作。民眾只要拿著「東博限定便當盒」，到合作店家消費，就能享有折扣、送小菜等優惠。

另外，還搭配集點、數位刮刮樂等活動，希望旅客吃完便當後，真的走進台東各地旅遊消費，不只是「買一盒」，而是一路玩進台東。

消息曝光後，也引起不少遊客討論。有來自台北的遊客表示，平常就很愛買台鐵便當，這次看到台東限定版，把鬼頭刀、紅藜這些在地食材放進去，「感覺很有特色，光看就想安排台東旅行了」。

也有遊客認為，現在很多地方都在推聯名商品，但能把地方故事和旅遊結合在一起比較少見，「如果吃完便當，還能拿便當盒去店家換優惠，會讓人更想深入台東玩幾天」。

縣府財經處表示，「東博限定便當」將於6月5日至8日在台北車站鐵路便當節率先開賣，6月8日至8月5日則會在全台23處台鐵據點限量販售，共推出2萬個。歡迎全國民眾暑假不妨搭火車來台東，從一盒便當開始，慢慢認識台東的山、海、人情味。